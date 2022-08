"Nuestras casas son un horno, así no se puede vivir". Vecinos de la Playa de San Juan denuncian que llevan varios días "en un infierno" desde que una subida de tensión provocase múltiples averías en su edificio. Ahora, pese a que la compañía reconoce su responsabilidad, temen que puedan pasar meses hasta tener una solución.

Según han confirmado a este diario fuentes de Iberdrola, una incidencia en la red eléctrica que abastece al bloque provocó una subida de tensión en la urbanización, situada en la avenida Países Escandinavos, y afectó a un total de 29 tomas de corriente distintas, correspondientes a viviendas y zonas comunes del edificio.

Como consecuencia, los residentes denuncian que se han "fundido" varios aparatos de aire acondicionado y placas vitrocerámicas, además del motor que permite abrir a distancia la puerta del aparcamiento y el sistema de inyección de cloro en la depuradora de la piscina comunitaria. En total, reparaciones que ascienden a varios miles de euros.

A pesar de que ya han pasado varios días desde la avería, los residentes del edificio denuncian una desatención por parte de la compañía eléctrica responsable: "Aquí no han mandado a nadie, ni nos han dado ninguna información". La solución inmediata: afrontar de sus bolsillos la derrama y reclamar posteriormente. Algo que no les convence, ya que defienden que "no tenemos por qué pagar si el fallo ha sido de la eléctrica".

Por el momento, viven en una situación que "no se puede aguantar" debido a las altas temperaturas que están batiendo récords históricos este verano. Muchos de los vecinos del bloque incluso han recurrido a comprar ventiladores y sistemas de aire acondicionado portátiles para "pasar el trago" mientras que se les ofrece una solución.

Desde la compañía encargada del suministro eléctrico en la urbanización reconocen que el pasado martes, alrededor de las 10 de la mañana, se produjo una incidencia en la línea de baja tensión del edificio. En esta línea tuvieron lugar amplias variaciones en la corriente eléctrica, dándose momentos de muy alta tensión, lo que dañó aparatos electrónicos en multitud de viviendas y en elementos comunes del bloque.

Los vecinos, a quienes ahora corresponde presentar las correspondientes reclamaciones, temen que este proceso pueda demorarse en el tiempo: "Ya sabemos cómo son las compañías a la hora de pagar, y estamos en pleno agosto, que llamas y no te atienden. No podemos estar así mucho tiempo". Además, afean a la eléctrica que "no se ha implicado en absoluto y nos dice que tenemos que ocuparnos nosotros de gestionarlo, cuando el fallo ha sido culpa suya".

Causas desconocidas

Aunque todavía se desconocen las causas concretas que originaron el problema, fuentes de Iberdrola mantienen que la avería ya ha sido adecuadamente subsanada y el edificio recibe electricidad con normalidad.

En cuanto al perjuicio ocasionado, la eléctrica asegura que no habrá ningún problema para reparar los daños ocasionados. Sin embargo, no concreta los plazos para ello, sino que emplaza a los vecinos a subsanar el problema y luego reclamar el abono de los costes.

Una solución que no contenta a los residentes del edificio. Desde la comunidad de propietarios recuerdan que se trata de un bloque en el que residen muchas personas de avanzada edad, así como personas dependientes, que sufren problemas de movilidad y necesitan cuidados especiales.

Por ello, aseguran que no pueden esperar a que aseguradoras y compañía eléctrica "se pongan de acuerdo en quién tiene que pagar" y reclaman una mayor implicación a Iberdrola para que agilice los trámites lo máximo posible y facilite una solución rápida a los problemas ocasionados.