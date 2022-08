Uno de los rostros más populares de Alicante por su actividad en las redes sociales ha sido foco de una gran polémica esta última semana. La figura implicada ha sido la tiktoker lolaloliitaaa, que cuenta con más de 9 millones de seguidores en la plataforma china. La joven, conocida por los vídeos en los que aparece realizando distintas coreografías, se ha visto envuelta en una lluvia de comentarios y críticas por uno de estos contenidos, y no por el baile, sino por la persona que aparece junto a ella.

Concretamente, es su abuelo, al que se le puede encontrar por otros vídeos subidos por la influencer y en los que también aparece la abuela de la joven. En este caso, el anciano acompaña a su nieta mientras ella hace un baile ante la cámara. Como es lógico, el hombre hace lo que su edad le permite y no puede seguir el ritmo y la energía de la tiktoker. Lo que quizá sea simplemente un momento en familia que lolaloliitaaa ha querido compartir con sus seguidores queda magnificado al instante por el enorme alcance que tienen sus publicaciones.

De hecho, el vídeo en cuestión ha roto fronteras en lo que se refiere a plataformas, ya que ha aparecido también por Twitter, donde un usuario lo ha compartido con el objetivo de criticar lo que en él se ve. "NO. Me niego a que esta gente haga esto. Es que no me entra en la cabeza joder", son las palabras que ha elegido @Tagelca para mostrar su aversión hacia este tipo de contenido. Su publicación ha generado un enorme revuelo que es el que ha levantado toda esta polémica.

NO. Me niego a que esta gente haga esto. Es que no me entra en la cabeza joder pic.twitter.com/pR8wiwCW4J — Tage (@Tagelca) 9 de agosto de 2022

Cerca de una veintena de miles interacciones en las se incluye un importante número de comentarios y opiniones de otros usuarios, que se han sumado a una bola de nieve digital que no ha hecho más que agrandarse día a día. El eterno debate sobre si lo que hace tanto la joven como otras celebridades de internet se puede considerar trabajo ha sido la cuestión principal que se ha abordado en un infinito hilo de respuestas, que también cuestionan la moralidad de hacer participar a tu abuelo en un contenido de este tipo.

Entre las críticas y los testimonios que afirman sentir cierta vergüenza ajena al ver las imágenes, cabe decir que hay una relevante cantidad de tuits que toman la posición contraria y defienden a la influencer alicantina. Los miembros de este bando señalan que no hay nada negativo en el vídeo, ya que al abuelo se le ve feliz y encantado de colaborar en el éxito de su nieta. Además, estos usuarios que se han mostrado en favor de la tiktoker también valoran el mérito que hay en no solo crear este tipo de vídeos, sino en hacer que tengan un gran impacto y convertirlos en un modo de vida.