El puente deja un nuevo récord histórico en el aeropuerto: este sábado será el día con más tráfico diario de la historia con 358 vuelos programados, seis más que en el mismo sábado el puente de la Asunción en 2019, y 65.000 pasajeros, ya que los aviones operan ya al 100% de su capacidad con una media de 180 viajeros. En concreto, Aena tiene programados entre este viernes y el lunes 15 un total de 1.254 vuelos con la previsión de mover 230.000 turistas. Son cien menos que en el mismo periodo de 2019, que cayó mejor, ya que el puente arrancó un miércoles ya que el 15 de agosto cayó en jueves. Pese a todo, este sábado rompe todas las cifras con esos casi 360 aviones, algunos más grandes que los que operaban hace tres años en el aeropuerto de Alicante-Elche, que, además, sigue sin poder contar con los aviones de Rusia, que movían 200.000 pasajeros al año.

Por otro lado, Tráfico estima que entre las 15 horas de este viernes y las 00 del martes la carreteras de la provincia registran un tráfico de 600.000 vehículos, un 2% más que en la mismas fechas de 2021. La Comunidad Valenciana absorbe el 22% del tráfico total en España este puente, estimado en siete millones de vehículos.

La Costa Blanca vive el mejor puente de agosto ya que según el avance de las previsiones de la patronal Hosbec se alcanza el 94%,porcentaje a partir del cual los hoteleros consideran el lleno técnicos de los establecimientos. El lleno técnico se alcanza cuando las ocupaciones medias superan el 94-95%, aunque ya hay un importante porcentaje de hoteles que no tiene ni una sola habitación disponible para vender en los próximos días,s egún la patronal.

“Podemos decir que la normalidad ha vuelto al comportamiento del turista español e internacional y que ahora vamos a vivir los días más dorados de la recuperación” ,subraya Toni Mayo, presidente de Hosbec. Por su parte, Francesc Colomer, secretario autonómico de Turismo asegura que se puede afirmar que la crisis que provocó el covid forma parte del pasado. Algo que, no obstante, matizan los hoteleros. Hasta el 28 de agosto lleno o casi lleno,la última semana del mes y arranque de septiembre flojea, el resto del mes no será malo, pero sigue la incertidumbre de lo que puede pasar en el último trimestre del año por la señales que lanza la evolución de la economía.

Para dar cobertura a esta operación y hacer que todos estos movimientos sean seguros, Tráfico cuenta con la máxima disponibilidad de sus medios tanto humanos (agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal funcionario de los 7 Centros de Gestión de Tráfico, patrullas de helicópteros y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera, además del personal de los servicios de emergencias) como materiales (780 radares fijos de control de velocidad, de los cuales 92 son de tramo, 545 radares móviles que pueden ir embarcados en los vehículos de la ATGC, 12 helicópteros y 39 drones, 23 de ellos con capacidad de denuncia, además de 245 cámaras y 15 furgonetas camufladas para control del uso de móvil y cinturón de seguridad. La DGT dispone también de vehículos y motos sin rotular que circularán por todo tipo de vías con el fin de vigilar cualquier infracción).

Este operativo coincide, además, con la campaña especial de vigilancia y control de alcohol y drogas que, tanto los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, como las Policías locales que se han sumado a la misma, están llevando a cabo desde el pasado lunes y hasta el domingo 14, tanto en carreteras como en núcleos urbanos con el objetivo de concienciar sobre el riesgo que supone la suma del consumo de alcohol y/o drogas y la conducción.

Este puente de fiestas patronales, en las que el consumo de alcohol es algo habitual, es importante insistir en la tolerancia cero con este tipo de conductas para impedir que personas que hayan bebido o hayan ingerido cualquier tipo de drogas se pongan al volante y, en cualquier caso, evitar siempre subirse a un vehículo en el que el conductor se encuentre en esas condiciones, según Tráfico.

Las previsiones de circulación elaboradas por Tráfico contemplan que el mayor incremento de vehículos tendrá lugar este viernes por la tarde, principalmente entre las 16 y las 23 horas, el cual provocará intensidades elevadas y problemas de circulación en las salidas de las grandes ciudades, así como en las principales vías de comunicación de acceso a las zonas turísticas del litoral, segunda residencia y poblaciones en fiestas. Además, el sábado por la mañana (de 9 a 14 horas) continuará el tráfico intenso de salida de los núcleos urbanos, así como en zonas de destino a última hora de la mañana, que se sumarán a los habituales de corto recorrido de acceso a playas y por las festividades en numerosas poblaciones de toda la geografía nacional.

En lo que respecta al regreso, los momentos de mayor intensidad circulatoria tendrán lugar entre las 18 y las 23 horas del lunes, momento en el que pueden presentarse problemas en los principales ejes viarios de comunicación que encauzan todo el movimiento de regreso desde las zonas turísticas de costa, descanso y segundas residencias hacia los accesos de los grandes núcleos urbanos.

Para favorecer la circulación en las zonas más conflictivas se instalarán carriles reversibles y adicionales con conos en las horas de mayor afluencia circulatoria y se establecerán itinerarios alternativos. Asimismo, se paralizarán las obras en las carreteras, se limitará la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de la calzada y se restringirá la circulación de camiones en general y a los que transportan determinadas mercancías en ciertos tramos, fechas y horas. El dispositivo establecido se puede consultar en https://www.dgt.es/conoce-el-estado-del-trafico/recomendaciones-de-trafico/.

Consejos al volante

Antes de emprender el viaje es recomendable llevar a cabo una completa puesta a punto del vehículo, revisando, al menos, el alumbrado, el estado de los frenos y de los neumáticos. Planificar el viaje por la ruta más segura para evitar imprevistos. Las cuentas de twitter @informacionDGT y @DGTes o los boletines informativos en radio y televisión, así como en el teléfono 011, se informa de la situación del tráfico en tiempo real y de las incidencias que puedan existir. Extremar la prudencia en los desplazamientos cortos y conocidos por carreteras convencionales, ya que éstas continúan siendo las vías más peligrosas con 3 de cada 4 fallecidos.

Apagar el móvil si va a conducir o poner el modo coche en aquellos dispositivos que lo lleven incorporado. No hay nada que no pueda esperar. Además, si se lleva el móvil en la mano se detraen 6 puntos del permiso de conducir. Asegurarse de abrochar correctamente el cinturón de seguridad o el sistema de retención infantil de todos los pasajeros del vehículo, y realizar descansos cada dos horas. La fatiga y el sueño en la conducción son causa de accidente. Y, por supuesto, no ingerir alcohol ni consumir drogas cuando se vaya a conducir, ni dejar que conduzca alguien que lo haya hecho.

Ocupación turística

El primer gran lleno turístico desde 2019 está al alcance de la mano. Y es que todas las previsiones se han cumplido y los diferentes destinos de la Comunidad Valenciana van a colgar en un amplio porcentaje el cartel de completos durante el Puente de agosto que se inicia hoy. La situación del festivo nacional en lunes ha favorecido mucho los desplazamientos para el puente, sobre todo de turismo nacional, y en las dos ultimas semanas el ritmo de reservas no ha parado para lo que en el sector se considera “la cumbre de la temporada turística”.

Los niveles de previsión de ocupación hotelera a día de hoy de los diferentes destinos turísticos de la Comunidad Valenciana son los siguientes: Benidorm 91,1%, Costa Blanca 90%, Valencia 92,7% y Castellón 91,2% Con estos datos consolidados en estos momentos y las reservas de última hora que están entrando se alcanzará el “lleno técnico”, que es cuando un hotel alcanza ocupaciones por encima del 94%.

Además de en España, el 15 de agosto también es festivo en diferentes países de nuestro entorno. Es fiesta en Bulgaria, Suiza, Alemania, Francia, Liechtenstein, Grecia, Croacia, Italia, Luxemburgo, Lituania, Portugal, Polonia, Rumania y Eslovenia. Esto hace que el turismo internacional también sea muy importante en este periodo y los aeropuertos vuelvan a vivir jornadas de récord en pasajeros y operaciones.

Las reservas para Benidorm superan actualmente el 91,1% con previsiones claras de aumentar esta cifra en los días previos al puente. De la muestra encuestada un 76,1% supera el 90% de ocupación y un 13% del total ya no cuenta con habitaciones disponibles.

El resto de la Costa Blanca alcanza el 90% de ocupación prevista. Muchos de los hoteles afirman que prácticamente no "cabe ni un alfiler" en sus alojamientos, y es que el 67,5% de los encuestados tiene más del 90% de sus habitaciones ocupadas durante estos días, y un 10% del total ya ha colgado el cartel de completo.