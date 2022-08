El curso arrancará en la provincia con menos profesores y ratios prepandemia

El curso escolar 2022-2023 comenzará para Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional el lunes 12 de septiembre y en la provincia echará a andar con unos 4.200 docentes menos, principalmente por el retraso en el nombramiento de unos 2.500 interinos a los que no se ha dado plaza todavía, según estimaciones de los sindicatos, y que se tendrán que nombrar en septiembre. La Conselleria de Educación minimizó los errores con los interinos y llamó por teléfono a cada uno de los maestros para tratar de enmendar el desaguisado informático.

A esto se suma el final de la contratación extraordinaria de docentes que motivó la pandemia, que era de unos 1.750.

Directores y sindicatos de Enseñanza lamentan que la Conselleria de Educación no prolongue esa extensión de plantilla dado que tiene una relación directa con las ratios de alumnos, que de entrada serán más elevadas que estos dos últimos cursos cuando se aplicaron medidas anticovid. Las clases iban a comenzar el jueves 8 de septiembre, pero finalmente Educación retrasó el comienzo al día 12 tras escuchar a toda la comunidad educativa en las diferentes mesas de negociación con los sindicatos docentes, las patronales de la enseñanza concertada, las familias y el alumnado. El final de curso está marcado para el 21 de junio de 2023.

Las clases arrancan con la principal novedad del nuevo currículum escolar para Infantil, Primaria y Secundaria publicado esta semana en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGV). Un texto que ordena las enseñanzas y que adapta al ámbito autonómico las directrices generales del Gobierno de la Lomloe, la nueva ley educativa. Así, los alumnos de 4º de ESO de la Comunidad tendrán dos horas semanales de aprendizaje sobre impuestos y fraude fiscal; y la asignatura de Educación en Valores Cívicos y Éticos entrará en vigor en el último nivel de Secundaria a partir del próximo año; y se dará con el mismo nombre en 5º y 6º de Primaria, con lecciones también sobre la prevención del abuso sexual y la violencia machista, así como de educación afectivo-sexual.

Además, Robótica y Emprendimiento Social serán materias optativas. Se podrá pasar de curso con más de dos suspensos si lo decide la mayoría del equipo directivo del centro.

Los sindicatos docentes STEPV y ANPE se sumarán a UGT y, tras publicarse en el DOGV, prevén recurrir por vía contenciosa el nuevo decreto de ordenación de la ESO de la Conselleria de Educación. El motivo no es tanto la enseñanza como la obligatoriedad de que sea por ámbitos (materias) en el primer curso.

Para los directores de Primaria, el que se acaben de aprobar los decretos es una preocupación pese a que los borradores del currículum llevan meses circulando; junto al déficit de docentes. "Siempre nos van a faltar. Cuanto más profesorado, más baja la ratio de un aula. Partiendo de esto, realmente la sensación que tenemos es de pérdida porque ya no existen los recursos covid. Hemos tenido dos cursos escolares en los que la Conselleria de Educación ha dotado de más profesorado del que en plantilla estaba establecido por la pandemia", explica Isabel Moreno, directora de la Asociación de Directores de Infantil y Primaria de la provincia.

El motivo es que el dinero destinado a este refuerzo que llegaba del Ministerio a través de Europa ha dejado de venir y ese profesorado extra no puede estar. "La sensación de todos es que falta. El primer curso covid estábamos muy dotados; este pasado se redujo a la mitad la plantilla extraordinaria de covid y para este próximo ya no hay, ni educadores de comedor, ni profesorado ni nada de nada. Era una cantidad de profesorado que nunca habíamos tenido".

Por otro lado, destaca la representante de los directores de Primaria que los nombramientos de interinos han llegado tarde. "Preguntamos en Conselleria de Educación y dijeron que ha habido complicaciones a ultima hora en el reajuste de profesorado. Sé que empezarán algunos en los coles pero hay compañeros que tendrán que esperar al nombramiento de septiembre. Ya conseguimos retrasar el inicio de curso por los decretos, y si no se tiene toda la plantilla da más vértigo". En este sentido, destaca la capacidad de escucha de la Conselleria que dirige Raquel Tamarit independientemente de los acuerdos a que se llegue.

"Nos consta que han trabajado como bestias para poder llegar a los nombramientos a tiempo pero las cosas son complicadas cuando se trata de que doten de personal. Están haciendo esfuerzos dentro de sus limitaciones económicas para dotarnos".

Por su parte, en Secundaria los centros cuentan con una "buena planificación" y han avanzado a lo largo del verano en el borrador del currículum, señala Antonio González Picornell, presidente de la asociación de directores de institutos públicos de la Comunidad Valenciana. Este representante destaca que tiene muchas vertientes, "y a largo plazo va a derivar por la mejor opción que planteen los docentes". Así citó la asignatura de dos horas del proyecto interdisciplinar y materias como la Agencia 2030 o la red Unesco.

"A nivel de plantilla hemos observado que algunos números no se corresponden con la demanda pero se han adaptado a las necesidades de los centros, y la Administración educativa ha pedido que presentemos informes de la situación en cada uno", señala.

Interinos

Los sindicatos coinciden en que los programas de refuerzo de profesorado relacionado con las aulas burbuja aliviaban mucho a hora de atender mejor al alumnado, sobre todo los refuerzos y la inclusión. "Va a ser un hándicap porque la eliminación de los refuerzos covid supone la supresión de mucho profesorado a través del plan de actuación para la mejora", señala Ignasi Amorós, delegado de junta de personal de Alicante y del secretariado nacional del STEPV.

Este año se harán unas 18.000 adjudicaciones de interinos en Primaria y Secundaria en toda la Comunidad, que cuenta con un porcentaje anómalo de interinidad superior al 15% de las plantillas de media. La mayoría de plazas se adjudicaron a primeros de agosto y faltarán, según STEPV, unas 6.000 en toda la Comunidad, de ellas unos 2.500 en la provincia de Alicante, que acapara un 50% de interinidad, y predominan en la Vega Baja sobre Alicante o Benidorm.

El sindicato alude a unos próximos procesos de regularización y estabilización de interinos, mediante un concurso de méritos para 2023. Jubilaciones, ajustes de plantilla en enseñanza no obligatoria, desdobles o grupos nuevos de FP son destinos de interinos.

Sea como sea, la adaptación de la Lomloe y el nuevo currículum supone proyectos multidisciplinares de asignaturas abiertas y ámbitos de aprendizaje novedosos que los sindicatos consideran que requieren tocar la ratio para que haya un menor número de alumnos en clase al considerar que la nueva metodología precisa una atención más individualizada del alumnado. Actualmente la media es de 30 alumnos por aula y reivindican que se limite a 25. "Paralelo a eso sería la formación del profesorado para adaptarse. Puede dificultar el trabajo de los centros y requiere un esfuerzo añadido por el profesorado", señala Amorós.

El sindicato ANPE avanza un curso "un poco movido". A la espera del proceso de estabilización del profesorado interino, su presidente provincial, Alberto Merás, indica que las últimas adjudicaciones han sido un poco "caóticas", que el proceso se ha alargado mucho y ha habido una gran cantidad de reclamaciones que quedan para finales de agosto o primeros de septiembre, muchas de ellas por duplicidades.

"Hay centros donde no tienen todavía plazas definitivas y eso se tiene que cubrir con interinos. Los que pidieron en julio ya tienen destino pero otros no y tiene que hacerse en septiembre. Lo lógico es que todos los centros tuvieran el día 1 sus plantillas y no sabemos si va a pasar. Otros años no se ha conseguido, es un problema organizativo de la Conselleria de Educación que no se consigue solventar, gobierne el partido que gobierne".

Este sindicato también alerta de los problemas que aumentan con cada inicio de curso para que docentes e interinos cobren a finales de septiembre.

Quejas de los padres contra "Afectividad asexual"

El nuevo currículum tampoco gusta en el seno de la Confederación de Asociaciones de Padres de la Comunidad Valenciana (Covapa), que entiende que llega demasiado tarde, a mitad de agosto, cuando la comunidad educativa está de vacaciones, además 'politizado'. "Lo dijimos en el Consejo Escolar de la Comunidad Valenciana y no nos han hecho ni caso. Quieren adoctrinar a nuestros hijos en los centros educativos y va a provocar una alteración total y enfrentamientos en la comunidad educativa", considera su presidenta, Sonia Terrero.

El problema lo ven en materias como la Afectividad Sexual en Primaria, ya que entienden que niños no necesitan tan pequeños recibir enseñanza sexual. Tanto Covapa como Concapa alegaron contra el currículum porque creen que los padres han de poder decidir sobre la educación de los hijos, con materias troncales y educación en valores, "pero no en ideologías políticas como el feminismo o el adoctrinamiento en la historia que realiza los partidos actuales".

Barracones y calor

Los sindicatos denuncian que, aunque se han eliminado en gran medida, todavía existen clases en barracones por el retraso del plan Edificant en zonas más pobladas o con una mayor demanda educativa como Torrevieja, sobre todo a raíz del elemento distorsionador que ha supuesto la guerra de Ucrania, que obligó a habilitar espacios provisionales mientras se construye un nuevo colegio.

Lugares donde será difícil iniciar el curso sin condiciones de climatización, aunque en la mayoría de centros no hay aire acondicionado y puede ser complicado dar clases el 12 de septiembre.

En caso de que entonces continúen las altas temperaturas, proponen que la dirección de cada centro pueda tomar la decisión de suspender las clases sin que tenga que autorizarlo Educación si sus condiciones climáticas son inadecuadas. Y que se aplique el último decreto del Gobierno que hace referencia a la normativa de Salud Laboral, que recoge que con más de 27 grados no se puede estar en un aula por el bienestar e integridad de alumnos y profesores.