La mayoría de los municipios alicantinos no se acoge a las subvenciones para separar los residuos en origen

La mayor parte de los municipios de la provincia de Alicante no se ha acogido a la convocatoria de subvenciones para implantar nuevas recogidas separadas de residuos, especialmente de biorresiduos, y para mejorar los sistemas ya existentes. La Resolución de 5 de mayo de 2022 de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, por la que se establecían las bases reguladoras y se convocaban ayudas con fondos europeos Next Generation, concretamente 20,8 millones de euros para toda la Comunidad Valenciana, ha pasado inadvertida para la mayor parte de los ayuntamientos alicantinos. Y ello a pesar de que se trata de la línea de financiación pública más potente en materia de separación de basuras en origen y, de hecho, las cuantías máximas individuales oscilan entre los 50.000 euros y los 2.500.000 euros por cada modalidad de intervención, pudiendo cubrir hasta el 90% de los gastos contraídos por los municipios.

Para los proyectos de implantación, ampliación o mejora de la recogida separada de biorresiduos destinados a instalaciones específicas de tratamiento biológico -compostaje, digestión anaerobia o ambas- podían recibir los municipios una subvención de hasta 2,5 millones de euros. En el caso de proyectos de separación y reciclado en origen de biorresiduos mediante su compostaje doméstico y comunitario las ayudas podían alcanzar los 100.000 euros. El importe se reducía a los 50.000 euros para la implantación o mejora de la recogida separada de aceite de cocina usado generado en el ámbito doméstico, del comercio y servicios, para destinarlo a valorización, especialmente para la obtención de biocarburante. Y por último, la subvención podía llegar hasta 200.000 euros para la línea relativa a los proyectos de implantación o mejora de la recogida separada de la fracción de residuos textiles municipales para destinarlos a la reutilización o reciclado.

La mayoría de los ayuntamientos de la provincia no han solicitado estos fondos europeos para mejorar la separación de los residuos en origen. Pero hay excepciones. En el Consorcio Crea, entidad encargada de gestionar los residuos en las comarcas del Alto y Medio Vinalopó, la Foia de Castalla y l'Alcoià, el 90% de sus 14 municipios sí ha presentado proyectos a la convocatoria para beneficiarse de los fondos europeos. De momento desconocen si van a recibir o no las ayudas solicitadas porque todavía no se ha hecho pública la lista de las solicitudes aprobadas dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia promovido por el Gobierno central.

Sin embargo, según se advierte desde la Conselleria de Transición Ecológica, municipios muy importantes en la provincia como Benidorm, Alicante o Torrevieja siguen sin experimentar las mejoras previstas para el tamaño de sus ciudades en los modelos de recogida separada en origen. A este respecto Torrevieja ha adjudicado un nuevo servicio de recogida, tras más de diez años de litigios y de disponer de un servicio de recogida antiguo. Pero la comarca de la Vega Baja, salvo excepciones puntuales, acumula un importante retraso a pesar de ser la tercera área de gestión que más residuos genera en toda la Comunidad Valenciana.

Respecto a la renovación de recogidas separadas en municipios importantes de la provincia como Xàbia, Dénia, Elche, Banyeres de Mariola y Alcoy, entre otros, se está comenzando su puesta en marcha este año, tras los dilatados procedimientos de nueva licitación y contratación.

La separación de residuos en origen debe realizarse en el mismo lugar donde se generaran los residuos. Esto es, en las viviendas, centros educativos y de trabajo, oficinas, bares, hoteles y comercios. De este modo los materiales reutilizables o reciclables pueden ser clasificados fácilmente y reinsertados como materia prima para la industria. De ahí la importancia que tiene la recogida separada de residuos desde el primer momento.

La Generalitat Valenciana ha mandado un escrito a todos los municipios de más de 5.000 habitantes de la Comunidad Valenciana para que atiendan, debidamente y a la mayor brevedad posible, las nuevas obligaciones de recogida separada de biorresiduos dadas las nuevas obligaciones legales de la ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Cabe recordar al respecto que las nuevas directivas de economía circular de la UE, así como la normativa española reciente de vertederos (Real Decreto 646/2022, de 8 de julio), establece una reducción paulatina de los residuos en vertedero. Así por ejemplo, la norma estatal impone para el año 2025 un 40% máximo de rechazo a vertedero. El 40% de la producción de los últimos años en la Comunidad Valenciana son unas 800.000 toneladas anuales. Pues bien, esta cifra deberá reducirse paulatinamente con el objetivo de conseguir que en el año 2035 baje a las 200.000 toneladas anuales.

3.000 contenedores en seis años

En el periodo 2016-2022 se han colocado más de 3.000 contenedores de envases y cartón en la provincia de Alicante a pesar de que el incremento de la contenerización en la Comunidad Valenciana se encontraba paralizada antes de 2016. Esta situación se ha conseguido revertir e incluso se está incrementando a lo largo de este año con la puesta en marcha de nuevas recogidas separadas en origen. Por ejemplo en Elche con más de 600 nuevos contenedores y con nuevas recogidas separadas puerta a puerta.

En la actualidad la Comunidad Valenciana dispone de un modelo de gestión híbrido y el Consell está alentando a las entidades locales, que son las únicas competentes, ayuntamientos, mancomunidades y consorcios, a implantar nuevos modelos de alta eficiencia de recogida separada. Y a la vez, al objeto de dar una robustez al modelo, se modernizan, flexibilizan e hibridan las plantas de tratamiento de residuos, para maximizar la recuperación de recursos de entre los residuos. Este esfuerzo mantenido en el tiempo ha convertido a la Comunidad Valenciana en la región de España que más recursos recupera de entre los residuos, precisamente por el sistema híbrido de gestión con el que cuenta y porque no incinera directamente residuos en masa en grandes cantidades, como sí hacen otras Comunidades Autónomas con este tipo de instalaciones. Así lo señala la Conselleria que dirige Mireia Mollà.

Papel y cartón, envases y vidrio

La recogida separada de papel-cartón en la provincia de Alicante ha pasado de 9,9 Kg/(habxaño) en 2015 a 14,8 Kg/(habxaño) en 2021, lo que supone un incremento del 50%.

La recogida separada de envases en la provincia de Alicante ha pasado de 7,9 Kg/habxaño en 2015 a 13,7 Kg/habxaño en 2021, lo que supone un incremento del 73%.

La recogida separada en la Comunidad Valenciana de vidrio ha incrementado un 24,5% en el periodo 2015-2021 en una recogida separada histórica de gran implantación local (80.572 tn en 2015 y 100.320 tn en 2021).

Medidas del Consell

A lo largo del periodo 2016-2021, de acuerdo con la entrada en vigor de la nueva normativa de contratación de las Administraciones Públicas, desde la Generalitat Valenciana se ha incentivado para que las entidades locales de la provincia de Alicante modernizaran y pusieran en servicio nuevos modelos de recogida separada en origen, así como nuevos modelos de gestión de las plantas de valorización de residuos domésticos. Entre otros nuevos servicios, la Generalitat ha impulsado, en colaboración con las entidades locales competentes más proactivas, los siguientes proyectos:

-Primera recogida separada puerta a puerta de competencia local y alta eficiencia en Orba. Una medida que actualmente se está extendiendo en más municipios como Pedreguer, Gata de Gorgos, Banyeres de Mariola o incluso Dolores. También está prevista su implantación en Ibi, Pinoso y Monóvar.

-Nuevos modelos descentralizados de compostaje comunitario por toda la provincia de Alicante.

-Nuevos sistemas de ecoparques con incentivo económico en la provincia como por ejemplo en el Consorcio Crea y en la zona de Xixona.

-Nuevas inversiones ya realizadas y operativas en la planta de tratamiento de residuos domésticos de Elche con más de 15,5 millones de euros de inversión.

-Nuevas inversiones ya realizadas y operativas en la planta de tratamiento de residuos domésticos de Xixona, con una inversión de 4,5 millones de euros en los procesos de selección de materiales recuperables.

-Nuevas inversiones ya realizadas y operativas en la planta de tratamiento de residuos domésticos de El Campello, con una inversión de más de 22 millones de euros, que está funcionando a nivel operativo completo desde 2022 por primer año, después de casi cinco años de tramitación administrativa y obras.