La suerte sonríe a la ciudad de Alicante. La ONCE ha dejado más de 15 millones de euros en la capital de la provincia a través del Extra de Verano, cuyo sorteo se realizó ayer lunes. El número 10.231 (conocido popularmente como "el caballo") y la serie 047 fue vendido en el centro comercial Vistahermosa, aunque no se conoce la identidad del afortunado, que pagó seis euros por el cupón.

"No ha venido por aquí nadie todavía, y tampoco espero que se deje ver el agraciado. No sé quién es el ganador, es imposible con todo lo que vendemos. Ojalá venga a comprobar el premio y le dé la buena noticia como me pasó con otro premio menor hace un tiempo", asegura Lali Gallego, la vendedora encargada de repartir la suerte, que lleva unos dos años en la ubicación desde la que se ha repartido el Extra de la ONCE. En Alicante se vendieron diez cupones, nueve agraciados con 40.000 euros cada uno y el "gordo", al que le corresponden 15 millones de euros.

La vendedora no ocultaba esta mañana la emoción por repartir el principal premio a un cupón de la ONCE. "Estoy muy contenta. Ya había dado dos premios, pero nada que ver con este dinero. Llevo dos años en este lugar y apenas tres en la empresa, de hecho me acaban de hacer fija", añadía Lali, quien estuvo vendiendo cupones del número agraciado hasta última hora de este lunes. "Tenía el presentimiento que iba a tocar y estuve vendiendo hasta que se acabaron. No me fui ni a comer a casa", agrega la vendedora, quien apunta que al estar ubicada en un centro comercial tiene clientes de muchos puntos geográficos. "Tengo algunos que son fijos, pero también muchas personas que compran el cupón porque vienen a alguna de las tiendas del centro comercial. Eso hace que venda mucho a gente de pueblos de la provincia", explica Lali, mientras sigue repartiendo suerte a otros compradores.

Alicante, según apuntan desde la ONCE, es una buena compradora de cupones. "Tras los tres meses sin poder vender por la pandemia, nos hemos recuperado mejor de lo esperado. La clientela se está portando muy bien. Alicante suele estar por encima de la media nacional en la venta de cupones, sobre todo del diario", subraya Estela Medina, directora de la ONCE en Alicante, quien tampoco tiene conocimiento del posible agraciado con los 15 millones de euros del Extra de Navidad. "Estamos todos muy contentos, sobre todo por la vendedora", ha añadido la responsable de una empresa que tiene a más de un millar de trabajadores en la provincia.

El Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE ha puesto en juego un premio mayor de 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Además de 119 premios de 40.000 euros (a las cinco cifras del número del primer premio), y 2.270 de 1.200 euros: a las cuatro últimas cifras del número del primer premio, o a las cinco del número de los 10 segundos premios.