El retraso previsto para las obras de reparación de las patologías aparecidas en el edificio municipal polivalente colindantes al IES Virgen del Remedio, que el Ayuntamiento de Alicante se comprometió que estarían listas para la vuelta al curso fijada a mediados de septiembre, ha provocado las críticas de la oposición municipal.

La portavoz adjunta del PSOE, Trini Amorós, ha asegurado que el alcalde, Luis Barcala, debe "explicar por qué castiga a las familias alicantinas que libremente eligen escolarizar a sus hijos en la sistema público de enseñanza". "Esta vez a quienes cursan sus estudios en el IES Virgen del Remedio. No es posible que después de más de un año en el que los jóvenes han tenido que cursar sus estudios en instalaciones que no reunían las condiciones optimas para su aprendizaje y a un mes del inicio del curso escolar, Barcala se ponga ahora a buscar la empresa que realice las obras para que los estudiantes puedan volver al IES Virgen del Remedio", ha apuntado la edil socialista, quien considera que es "inadmisible la dejadez y la irresponsabilidad de este alcalde con los jóvenes alicantinos y lo poco que le importa las condiciones en que se formen". Para Amorós, "a un alcalde que no le importa la formación de sus jóvenes demuestra lo poco que le importa la sociedad alicantina y la generación de talento en Alicante".

En la misma línea se ha mostrado el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, quien ha afirmado que "los retrasos en las obras, en las contratas municipales, en Edificant se están haciendo insoportables para los vecinos de Carolinas o la comunidad educativa del IES del Virgen del Remedio, del Somni o de las partidas rurales, por poner algún ejemplo y para la ciudadanía en general". "Más todavía cuando no hay respuesta del bipartito de Barcala, más allá de empezar a mostrar preocupación por los retrasos e incapacidad de gestión", ha agregado Bellido, quien defiende que el gobierno además de decir que "se preocupa, debe ocuparse de los problemas de una ruina de gestión que pagan los alicantinos".

Desde el equipo de gobierno, el portavoz adjunto, Manuel Villar, ha negado que haya habido ningún contratiempo en la gestión del expediente, asegurando que los tiempos han sido los habituales, los derivados de la "burocracia entre departamentos" del Ayuntamiento. Respecto a la fecha dada por el bipartito, Villar ha añadido que era "un poco optimista" comprometerse a que la obra estuviera lista para antes de regresar a las urnas. El compromiso se hizo público en marzo, incluyéndose en comunicaciones oficiales del propio ejecutivo municipal.

Detalles del proyecto

El Ayuntamiento de Alicante se comprometió "a llevar a cabo las acciones necesarias para la reparación de las instalaciones del centro, tras los daños aparecidos como consecuencia de humedades en el subsuelo, antes del arranque del próximo curso escolar el próximo mes de septiembre". Previamente, el Ayuntamiento y la Conselleria de Educación mantuvieron un pulso público respecto a qué administración debería asumir la reparación del edificio.

La vuelta a las aulas está fijada para el próximo 12 de septiembre, tanto en Educación Infantil y Primaria, como en Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional (grado básico, medio y superior). Excepcionalmente el alumnado que curse Programas Formativos de Cualificación Básica o de grado medio de segunda oportunidad iniciará las actividades escolares el 14 de septiembre de 2022 y finalizará el 21 de junio de 2023.

Sin embargo, el bipartito acaba de lanzar la licitación de las obras de reparación, con un presupuesto inicial de 96.640 euros y un plazo de ejecución de un mes, según constaba en el proyecto aprobado a mediados de junio. Las empresas interesadas en el contrato tienen desde el pasado viernes y hasta el próximo 29 de agosto de plazo para presentar sus propuestas. Luego se iniciará la fase de selección de la oferta más interesante para el Ayuntamiento de Alicante.

En la actuación se contemplan la reparación de la junta perimetral, la consolidación del terreno, el pulido del terrazo y colocación de nuevo pavimento cerámico en aseos. También se acometerá la demolición de tabiques que han sufrido pandeo y reparación de grietas y fisuras con el levantamiento de tabiquería nueva. Se prevé aprovechar las obras para realizar una revisión de instalación de fontanería y así establecer un plan de mantenimiento anual que implique la comprobación de niveles de los depósitos para evitar futuros daños por la aparición de nuevas fugas.

La realización de las obras no representa modificación alguna en la geometría del edificio en cuanto a forma y dimensiones, así como no se modifica el volumen del inmueble, ni tampoco sufren modificación alguna las superficies útiles y construidas.

El compromiso del Ayuntamiento, que parece del todo imposible de cumplir, se conoció el pasado mes de marzo, tras una reunión del concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez, con la directora del IES Virgen del Remedio, María del Mar Sierra, y representantes de la AMPA. Ese encuentro sirvió, según el Ayuntamiento, para "comunicar la intención de agilizar la redacción de un proyecto de rehabilitación del centro con un plazo de ejecución estimado en un mes y medio". Así mismo, el concejal aseguró que impulsaría "el expediente de incautación de la garantía depositado en su día por la empresa constructora del inmueble".