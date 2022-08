El Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE celebrado en la noche de ayer 15 de agosto ha dejado en Alicante los 15 millones de euros de su premio mayor, mientras que ha repartido otros 5 millones en premios de segunda categoría a razón de un millón a cada cupón agraciado en Getxo, Leganés, Sevilla, Torrent (Valencia) y Platja d'Aro (Girona) y otros casi 4 millones de euros por toda la geografía en premios de 40.000 euros al cupón.

La vendedora de la ONCE Lali Gallego es quien ha llevado la suerte a sus clientes habituales del Parque Comercial Vistahermosa de Alicante, donde ha vendido el cupón premiado con 15 millones de euros y otros 9 cupones más agraciados con 40.000 euros cada uno. “Estoy muy contenta y muy nerviosa”, decía, antes de destacar que la ilusión es doble porque no hace ni un mes que estrenaba su contrato indefinido como vendedora de la ONCE.

“Yo siempre estoy repartiendo suerte en estos casi tres años que llevo trabajando en la ONCE desde mi puesto en el parque comercial con todos los amigos de allí y clientes habituales”, destacaba.

Además, el Extra de Verano de la ONCE ha dejado uno de sus diez premios de un millón de euros en la localidad valenciana de Torrent, donde los vecinos ya buscan a la persona con el cupón agraciado, que ha sido vendido en la oficina de Correos situada en la Avinguda al Vedat, 60.

El Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE ha puesto en juego un premio mayor de 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Además de 119 premios de 40.000 euros (a las cinco cifras del número del primer premio), y 2.270 de 1.200 euros: a las cuatro últimas cifras del número del primer premio, o a las cinco del número de los 10 segundos premios.