El sector agrícola es uno de los más relevantes del mundo. Desde el Paleolítico, el ser humano ha aprovechado los recursos de los bosques y tierras (maderas, frutos, plantas...) para sobrevivir.

Hoy en día, la agricultura nos permite disponer en todos los hogares españoles de fruta y verdura fresca, ingredientes de calidad, etc. independientemente de la situación económica o sanitaria del país.

Es un valioso pilar de nuestro día a día, pero ha estado en crisis durante bastante tiempo, en especial por el aumento de precio de las materias primas, la falta de agua y el cambio climático, entre otras. Y lo peor de todo es que no sienten el apoyo de la gente.

“Pero los profesionales del campo español ahora han sido abandonados ante la ingente cantidad de problemas que les impide producir alimentos saludables con seguridad y dignidad. Tras pasar esos momentos de absoluta esencialidad, se han convertido en agricultores de usar y tirar”, manifiesta Lucas Jiménez Vidal, presidente del SCRATS.

Ante esta situación tan inestable, el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) ha lanzado la campaña “Agricultores de usar y tirar” con el objetivo de visibilizar las diferentes trabas que el sector agrícola español sufre para realizar su trabajo.

Cómo repercute la gran subida de costes

Unos problemas que todo el campo español sufre derivados de la subida de costes de materias primas y suministros.

Son situaciones que se producen a lo largo y ancho del país, cada zona con sus propias condiciones, pero todas ellas con problemas comunes. Porque el sentir común del sector agrícola español es el de ser ignorados, ninguneados, siendo los profesionales del “si te he visto no me acuerdo”.

La escasez de agua

El cambio climático ha estado afectando negativamente a los cultivos al causar patrones climáticos extremos, como sequías e inundaciones. Como resultado, los agricultores han estado luchando para cultivar suficientes alimentos para todos sin descanso pese a todas estas dificultades.

Las sequías también han tenido un impacto en los cultivos porque reducen la cantidad de agua disponible para el riego, lo que reduce el rendimiento de los cultivos.

El Levante “teme quedarse sin agua”

A los problemas generales que todo el sector agrícola sufre en el país (derivados de la subida de costes de materias primas y suministros), “el Levante español sufre además la falta de agua".

Almería, Murcia y Alicante son zonas de rica producción agrícola, donde se emplea a cerca de 107.000 personas. Desde hace 43 años el Trasvase Tajo-Segura proporciona los recursos hídricos necesarios para esta labor, una infraestructura que está reduciendo paulatinamente sus envíos de agua por decisión del Ministerio para la Transición Ecológica.

Una medida que no está avalada por criterios técnicos solventes y que no solucionará los problemas medioambientales del Tajo, que requieren de un conjunto de medidas entre las sobresale una correcta depuración de las aguas procedentes de las poblaciones de su entorno.

Por tanto, esta decisión del Gobierno de España está matando la agricultura levantina. Un sector para el que el agua desalada –de escasa mineralización, cuya producción requiere una ingente cantidad de energía y carísima- no es la solución.

Agricultores: Los héroes olvidados

Durante la pandemia, los agricultores fueron héroes en los momentos más delicados y ahora sienten “que no sirven para nada”. Mantuvieron su producción viva para que tuviéramos alimentos frescos y mejoraron el I+D+I, pero ¿a cambio de qué?

Constantes subidas de la luz, elevado precio de combustibles, carencia de agua e importación de productos de terceros países.

“Esta situación de abandono se debe hacer visible a toda la sociedad, que tanta necesidad tiene de acceder a productos frescos, saludables y de calidad que se cultivan en los campos españoles”, añade el presidente del SCRATS.

Así nació "Agricultores de usar y tirar" un espacio web donde se ofrece toda la información. Además, se va a desarrollar una importante campaña publicitaria en medios de comunicación y redes sociales, con el objetivo de llegar a toda la sociedad.

“Es importante concienciar sobre esta realidad que debe revertirse cuanto antes. Nuestro campo, tan vital para todos, necesita ayuda y apoyo urgente”, afirma Jiménez Vidal.