El bipartito se ha quedado más solo de lo habitual en el Patronato de Turismo. En este caso, por la defensa del contrato para la promoción de Alicante como destino turístico, que este jueves se ha aprobado en una sesión de la Junta. La propuesta sólo ha contado con el apoyo de una de las tres asociaciones de la hostelería presentes en la votación, que en los últimos tiempos han mostrado unidad de acción en Alicante. Tampoco ha sumado el apoyo de ningún grupo de la oposición.

En total, el contrato se ha aprobado con los votos a favor de los socios del gobierno municipal (PP y Ciudadanos), junto al de Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante (APEHA) -cuya representante se ha mostrado interesada en Tabarca- y la Asociación de Apartamentos Turísticos (Abatur). En la abstención crítica se han posicionado las otras dos asociaciones del sector de la hostelería, tanto el presidente de la Asociación de Locales de Restauración y Ocio (Alroa) como la Asociación de Restauradores de la ciudad de Alicante (ARA). También se ha abstenido Vox. En el "no" se han situado los tres grupos de la izquierda municipal, PSOE, Unidas Podemos y Vox.

Tanto Alroa como Ara, y con el precedente de la polémica por el evento gastronómico en torno a la corrida de José Tomás en Alicante, han lamentado que el pliego del contrato no garantiza que sean restaurantes alicantinos los encargados de los eventos gastronómicos para la promoción turística de Alicante. Desde el patronato han defendido que nada cambiará en esa selección respecto a lo que se ha venido haciendo hasta ahora, cuando estas citas se contrataban con adjudicaciones a dedo (a través de contratos menores).

Sin embargo, la explicación no ha acabado por convencer a los dos colectivos hosteleros, que también se unieron para mostrar su rechazo a que fuera un "chef" madrileño el encargado del principal evento gastronómico en la cita taurina. "Teníamos un documento que había que votar sí o sí, no había posibilidad de cambios en la redacción. Como nos ha generado dudas, nos hemos abstenido. La vicealcaldesa daba por sentado que los encargados de la gastronomía sería gente de Alicante, pero queríamos una redacción más clara. Venimos de un precedente en el que no se ha contado con nosotros", ha señalado César Anca, presidente de ARA.

En la misma línea se ha posicionado el presidente de Alroa, Javier Galdeano: "A pesar de las explicaciones que nos han dado, los pliegos ponen lo que ponen, pero consideramos que se pueden poner cláusulas más claras", ha añadido Galdeano.

Desde la oposición, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha explicado que su grupo ha rechazado el pliego "porque no garantiza, como reclama el sector, que se cuente con las empresas alicantinas para promocionar la gastronomía e industria turística". La portavoz adjunta de los socialistas, Trini Amorós, ha apuntado que "parece altamente insuficiente para promocionar Alicante como destino turístico, al no dar ninguna garantía a las empresas alicantinas de hostelería y otros servicios turísticos que serán ellas las que hagan de embajadoras de la ciudad".

Finalmente, el contrato se ha aprobado con una importante división: cuatro votos a favor, cuatro abstención y tres en contra. El contrato que saldrá en breve a licitación tiene un presupuesto inicial que ronda los 860.000 euros para dos años (con dos más de posible prórroga) y busca "proveer al Patronato de los diferentes servicios necesarios, en la organización y/o participación de eventos y acciones de marketing y promoción de Alicante como destino turístico". En esta próxima contratación se agrupan "servicios necesarios para el desarrollo de las acciones promocionales que realiza el Patronato en sus labores de promoción de destinos y productos".

Menos polémica ha generado el otro contrato que se ha aprobado, el relativo al diseño y producción de campañas en medios de comunicación, que tiene un presupuesto inicial de 1,2 millones de euros, también para dos años (con una posible prórroga de dos años más), que ha contado con cuatro votos a favor y seis abstenciones.

Sin sitio aún para las autocaravanas

En el posterior turno de ruegos y preguntas, Bellido ha preguntado sobre el supuesto traslado a Urbanova del aparcamiento de caravanas, que se desmanteló de Playa de San Juan para promover el cambio de ubicación del Circo del Sol. Esa iniciativa, que contó con el rechazo de los vecinos de Urbanova, se ha quedado en "stand by", ya que los socios del gobierno municipal están buscando alternativas para ampliar la zona de aparcamiento de vehículos del barrio litoral para que la llegada de las autocaravanas no supongan un lastre para vecinos y visitantes.