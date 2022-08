La Audiencia Provincial de Alicante ha vuelto a declarar la nulidad de un auto de prisión acordado por un juzgado de Instrucción por falta de motivación y por no informar a los abogados de los elementos esenciales de la causa contra sus clientes al encontrarse bajo secreto de sumario, lo que a juicio del tribunal les ha causado indefensión. Se trata de siete acusados de narcotráfico, varios de ellos defendidos por los abogados José Soler Martín y Miguel Ángel Franco, que estaban en prisión preventiva desde finales del pasado julio tras ser detenidos por la Policía Nacional en Alicante. Todos han sido puestos en libertad, unos por la Audiencia tras celebrar la vista de apelación contra el auto de prisión y el resto por el juzgado, que aún no ha levantado el secreto de sumario, tras conocer el fallo de la Sección Décima que acordaba la nulidad.

Los implicados que han salido de prisión, todos de origen magrebí excepto un español, deberán comparecer en el juzgado cada quince día como medida cautelar.

La magistrada del caso que ha puesto en libertad a los encarcelados cuyos recursos estaban pendientes de resolverse en la Audiencia señala que procede reformar el auto de prisión al considerar la Sección Décima que se ha producido «una vulneración del derecho fundamental a la libertad y a la tutela judicial efectiva causante de indefensión».

No obstante, la juez precisa que los hechos que se investiga en el juzgado siguen revistiendo los caracteres de delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.

Según señala la Audiencia en su resolución, la juez no informa de los hechos en su auto de prisión por la situación de secreto sumarial, ni siquiera una «mínima descripción». Los abogados defensores alegaron la imposibilidad de ejercer la defensa sin haber recibido docum entación con los elementos esenciales de la acusación para poder impugnar la medida de prisión solicitada por la Fiscalía .

La Audiencia hace referencia a una sentencia del Supremo que señala que el secreto de sumario permite al juez no incluir aspectos de la instrucción de la causa, «pero no autoriza sin más a ocultarles todos los fundamentos fácticos y jurídicos». En este sentido, según el Tribunal Supremo, «lo que no cabe es omitir en la notificación al detenido elementos esenciales para su defensa».

Los abogados defensores desconocen aún las pruebas concretas que ha recabado la Policía contra los siete investigados al seguir las actuaciones bajo secreto de sumario. Fuentes cercanas al caso han explicado a este diario que la operación antidroga se llevó a cabo el pasado mes de julio y la Policía Nacional incautó cerca de un kilogramo de cocaína. Además hay menores implicados en el tráfico de estupefacientes.

La excarcelación de estos siete acusados de narcotráfico se ha producido en los últimos meses en al menos otras dos causas tras los recursos presentados por el abogado Francisco Miguel Galiana Botella. Ocurrió recientemente con los detenidos en Dénia por el robo millonario al futbolista Verratti en Ibiza y en febrero fue excarcelado un detenido con 464 kilos de cocaína que pasaron por una nave industrial de La Nucía.