Pavimentos cuarteados, clavos a la vista en muretes, bancos que hacen años que no ven una mano de pintura (o barniz), juegos infantiles desconchados, lavapiés oxidados y enterrados en la arena, zonas verdes que se ven marrones por la falta de vegetación, junto a pintadas en todo tipo de mobiliario urbano.

Las playas de Alicante ofrecen este verano una imagen alejada de la que se espera en una ciudad que presume de ser capital turística, aunque visto lo visto más que una capital turística parece una ciudad con miles de turistas por sus calles. Y así lo lamentan vecinos y usuarios de esos "tesoros", sobre los que gira buena parte de la imagen turística que se promociona en el exterior, de los que tanto alardea un ayuntamiento que exhibe problemas a la hora de realizar el mantenimiento necesario.

Pasear por Playa de San Juan permite ver un pavimento lejos de lo exigible para el arenal más importante de la ciudad de Alicante, juegos infantiles que mezclan pintadas, óxido y desperfectos, supuestas zonas verdes donde existe un llamativo déficit de ejemplares, clavos en espacios habilitados para sentarse, donde también se echa en falta mantenimiento. Y unos lavapiés que también son foco de las críticas de los vecinos y habituales a la playa de San Juan, tal y como asegura el presidente de la asociación de vecinos del barrio, José Caracena: "Con los lavapiés llevamos luchando todo el verano. Lo hemos dicho reiteradamente, dándoles siempre un margen de confianza, pero ya estamos a mediados de agosto y no esperamos que mejore el mantenimiento, que es muy deficitario. No se limpian y están repletos de arena todo el día. Además, también hay partes oxidadas. Las quejas de los vecinos son generalizadas". Esas quejas vecinales por la falta de mantenimiento también se extienden al mobiliario del paseo, por ejemplo sobre los bancos y el murete.

Playa de San Juan está a la espera de que se ejecute la tercera y última fase de reurbanización del paseo de Niza. La actuación está pendiente de que se licite, tras incluirse en el presupuesto a través de los remanentes. Ese tramo del paseo, desde la avenida de Irlanda hacia el límite con el término municipal de El Campello, presenta un estado aún más deficitario, tanto en el pavimento como en el murete que separa la zona de paseo de la arena.

Pese a tratarse del principal icono entre las playas de Alicante, San Juan tampoco ha quedado al margen de los habituales retrasos en la gestión municipal. De hecho, este año llegaron tarde los servicios del quiosco con terraza, las sombrillas y las tumbonas, junto a la escuela y alquiler náutica de la playa de San Juan, tras un atasco en la adjudicación del contrato. Nada se ha sabido, pese al anuncio en acto público, de las icónicas casetas para socorristas en la playa de San Juan, inspiradas en Miami Beach, que iban a llegar este verano. Cinco meses después de presentarse el proyecto, aún no se había firmado el contrato con el artista, Antonyo Marest.

Las dos primeras casetas se esperaba que estuvieran en funcionamiento este año, tras invertir un presupuesto de unos 100.000 euros, donde se incluía el mantenimiento de la infraestructura, además de la construcción y su diseño. No ha sido así, finalmente.

También hubo retrasos en otros contratos. De hecho, el Patronato de Turismo se vio obligado a adjudicar a dedo dos servicios, por un valor global que roza los 18.000 euros, para garantizar la limpieza de los aseos y el mantenimiento de las infraestructuras en las playas de Alicante. Y todo por la demora en la adjudicación del contrato de limpieza, mantenimiento, instalación y reparación de las infraestructuras de playas de Alicante, que tendrá una duración de dos años.

La falta de mantenimiento de los arenales alicantinos también es más que visible en la otra playa más icónica, en este caso por céntrica, de la ciudad de Alicante. El Postiguet, que cada día es visitada por miles de visitantes, presenta un pavimento roto en muchos de los tramos del paseo, una situación que tampoco es nueva de este año. La barandilla que separa el paseo de la arena también está llena de desconchones en muchos de sus puntos, así como faltos de una mano de pintura los bancos. Tampoco están mejor las zonas verdes, con importantes calvas a lo largo de la playa, y numerosos grafitis que se acumulan en diferentes puntos del Postiguet.

No mucho mejor, lamentan los vecinos, está la Albufereta, donde este verano se han registrado nuevos desprendimientos. El revestimiento de un segundo muro del arenal, situado junto a una de las escaleras de acceso, en una zona muy frecuentada por bañistas, se vino abajo en plena temporada alta.

Los vecinos, a través de la asociación Playa Blanca, llevan años advirtiendo del estado de estas paredes que delimitan la playa y el paseo marítimo, que empezaron a deteriorarse en 2017 a raíz de un temporal. La pared que este verano ha perdido el recubrimiento es la segunda con esta problemática ya que hay otra que ya quedó desnuda con anterioridad y que, según usuarios de la playa, se vino abajo hace tiempo, empezaron las obras y lo dejaron a medias.

Por otro arenal también existe enfado este verano, aunque en este caso se arrastra ya desde hace demasiados años. La playa de perros de Alicante se ha quedado, un verano más, sin servicios, mientras en otras como la cala canina de Santa Pola tienen hasta chiringuito, por donde pueden moverse las mascotas sin correa y se les da cuencos de agua fresca. Este espacio cuenta con vigilantes que controlan que los animales lleven microchip y tengan la cartilla de vacunación al día. Sin embargo, el Ayuntamiento alicantino encadena cuatro veranos de fracasos consecutivos en el intento de dotar de servicios a la playa canina de Agua Amarga.

Para este año, el bipartito sacó a concurso la explotación de un "food truck" con terraza y alquiler de tumbonas y sombrillas en la playa canina de Agua Amarga por 23.976 euros, pero la única empresa que optaba "no reúne los requisitos, por lo que no se puede estimar su solicitud", según confirmaron recientemente desde el Patronato de Turismo, tras revisar la documentación aportada. Era una oferta con una mejora en las condiciones propuestas por el Ayuntamiento, al aumentarse el plazo en un mes y medio, desde el 1 de mayo hasta el 15 de octubre.

Tanto la playa canina de Agua Amarga como la Caleta dels Gossets, en el término municipal santapolero, entraron en funcionamiento para la temporada alta de 2016, pero su recorrido ha sido muy distinto. Durante los primeros años, el arenal para perros del municipio de Alicante ofrecía no solo bebidas para los dueños de mascotas, también raciones de pienso. El quiosco, además de vender los refrescos, helados y tapas habituales en todas las playas, también disponía de comida de animales, bebida, collares, correas, toallas e incluso chalecos salvavidas para el baño seguro de los perros.

En 2020 y 2021, el Ayuntamiento no recibió ninguna oferta ante la licitación del servicio. En 2019 se intentó una vez con «food truck» y dos previas con chiringuito. Sin éxito. Sólo se mantiene la autorización municipal para que los canes puedan hacer uso del arenal y, eso sí, hay servicio de socorrismo y un espacio de estacionamiento.

"¿Cómo atraer turismo de calidad?"

El grupo municipal socialista exige al alcalde, Luis Barcala, "un mejor servicio de limpieza y mantenimiento de playas si no quiere acabar con el turismo en Alicante". Los socialistas sostienen que "Barcala no puede denostar el turismo de sol y playa porque no ha implementado ninguna medida para atraer otro tipo de turismo". "Ni siquiera ha cuidado las playas de Alicante, el mayor atractivo de nuestra ciudad para quienes nos visitan en verano", añaden desde el grupo, donde lamentan que "las playas de Alicante ya están sucias a primera hora, no se cuida la vegetación de los paseos, no se mantiene el mobiliario urbano".

También subrayan que "existen bancos rotos con tornillos peligrosos para la integridad de las personas, farolas con el sistema eléctrico al descubierto y paseos con desniveles en los que tropezar fácilmente". Para los socialistas, el bipartito "no cuida ni los juegos infantiles de las playas, mucho menos cumple con el número suficiente de papeleras para tirar los diferentes residuos y ser reciclados correctamente".

Desde el grupo añaden que "si Barcala permite un estado de lamentable de las playas en pleno agosto, si no refuerza el servicio de limpieza, ni el de mantenimiento de paseos, ni el de mantenimiento del mobiliario de playa, ni el de mantenimiento y reposición de vegetación, ¿cómo pretende atraer turismo calidad a Alicante, escribiendo una carta a los Reyes Magos?"

Para los socialistas, "el turismo de calidad se consigue con políticas públicas como la creación de un mapa de infraestructuras de espacios turísticos que permita ordenar la ciudad y saber qué necesidades se tienen estos espacios, dotarlos con servicios públicos y atenderlos con el tiempo necesario evitando la improvisación y la desidia a la que Barcala tiene acostumbrada a la ciudad".