Los bosques calcinados en la provincia necesitarán 30 años para regenerarse

El incendio en la Vall d'Ebo que en seis días ha arrasado 12.150 hectáreas en un perímetro de 100 kilómetros de las comarcas El Comtat y Marina Alta ha sido el más devastador de la última década en la provincia de Alicante. Pero los fuegos forestales registrados en el verano de 2012 en el paraje del parque natural de Serelles de Alcoy y Cocentaina así como entre la Torre de les Maçanes, Benifallim y Penàguila; en septiembre de 2016 en la Granadella de Xàbia y en julio de 2019 en la sierra La Solana de Beneixama también redujeron a ceniza enormes extensiones de monte mediterráneo, entre 550 y 860 hectáreas, ocasionando graves daños medioambientales, económicos y la irreparable pérdida de vidas humanas.

Son los cinco incendios forestales más destructivos que ha sufrido la provincia en diez años y sus efectos todavía son visibles tanto en Serelles como en la Torre de les Maçanes, la Granadella y La Solana. De hecho, en el mejor de los casos podrían tardar hasta tres décadas en regenerar por completo su masa vegetal. Sin embargo en las vertientes que dan al sur la mayoría de los bosques de pinos desaparecerán. Además, la recuperación de la masa arbórea será mucho más lenta y costosa en las comarcas meridionales por las actuales condiciones de sequía y el progresivo incremento de las temperaturas que trae consigo el cambio climático.

Precisamente la DANA es otro fenómeno atmosférico cada más frecuente por el cambio climático y supone un peligro añadido para la recuperación medioambiental de los montes quemados. En este sentido la sierra de La Solana de Beneixama se ha llevado la peor parte. A pesar de las abundantes lluvias registradas en la primavera de 2020, en esta montaña apenas rebrotó vegetación debido a la gota fría que azotó la provincia en septiembre de 2019, solo dos meses después de que las llamas arrasaran 862 hectáreas de masa forestal y terreno agrícola de este enclave privilegiado situado entre los términos provinciales de Alicante y Valencia.

Al encontrarse el suelo desprovisto de vegetación, las lluvias torrenciales arrastraron las cenizas y los nutrientes por los barrancos ladera abajo, privando así a la sierra de su capacidad de supervivencia natural. En La Solana se ha dado, por tanto, la peor combinación de factores tras un incendio forestal, desencadenando un proceso de desertización de difícil retorno. En estos casos la recuperación de la cubierta vegetal es muy lenta y costosa por la ausencia de un suelo horizonte de sedimentos donde las semillas puedan germinar.

Pero no todo vira hacia el pesimismo.

Los bosques alicantinos están dominados por el pino carrasco que es una especie que germina muy bien tras el fuego. En condiciones normales los pinares calcinados suelen tener una buena regeneración si son maduros. En otoño comienzan a germinar los pimpollos y si las condiciones climáticas no son adversas, el pinar puede regenerarse de forma integral en 30 años. No obstante este periodo de tiempo puede acortarse o alargarse en virtud de varios factores.

Pero si la zona es arrasada por las llamas dos veces en un margen de diez años la situación es prácticamente irreversible. En tal caso los árboles no han podido alcanzar la madurez y entonces el bosque se pierde por completo porque los pinos jóvenes no producen semillas todos los años. También la DANA tiene un fuerte componente erosivo del suelo y supone un pesado lastre para la regeneración. Y no es el único problema. Las sequías y las elevadas temperaturas que trae consigo el cambio climático limitan el agua disponible en las montañas. Una adversidad añadida que limita el crecimiento de la vegetación quemada, lo ralentiza e incluso lo elimina.

Las zonas más problemáticas son las solanas -como la que se quemó esta semana en la sierra del Caballo de Petrer- porque tienen muy poca disponibilidad hídrica. El ecólogo, biólogo y catedrático universitario Fernando Tomás Maestre Gil advierte de que "estas zonas son muy difíciles de recuperar y algunas de ellas será imposible que vuelvan a su estado original". En estos casos es partidario de hacer un seguimiento para llevar a cabo plantaciones puntuales, con especies arbustivas o herbáceas adaptadas a un menor requerimiento hídrico en lugar de apostar por especies arbóreas como los pinos.

Medidas para la recuperación

Para acelerar la recuperación de los bosques presa de los incendios es muy importante ser cuidadosos con las actuaciones hidrológico-forestales a desarrollar. En aquellos lugares en los que haya pérdida de suelo en otoño por las lluvias torrenciales es importante realizar intervenciones concretas en las zonas de mayor pendiente o barrancos instalando pequeños diques de mampostería para retener los sedimentos con barreras de madera que son muy efectivas. También se pueden utilizar el sistema de mulch de paja o de restos triturados de madera que se extiende formando una capa de materia orgánica sobre el suelo.

Los biólogos advierten del error que supone retirar la madera quemada. En primer lugar porque no está demostrado científicamente que atraiga las plagas, como se venía indicando años atrás, y en segundo lugar porque la maquinaria pesada que accede al monte compacta el suelo y lo daña.

El experto Fernando Maestre Gil también considera un error sucumbir a la presión por reforestar de manera acelerada las zonas quemadas plantando árboles lo antes posibles. En su opinión en la mayor parte de los casos no es recomendable porque está demostrado que los pinares y matorrales se regeneran con mayor efectividad y eficiencia en condiciones naturales. "Las replantaciones hay que contemplarlas en una etapa posterior, al año o a los dos años del incendio, si no se produce un desarrollo satisfactorio", apunta.

¿Qué se puede hacer?

Minimizar los efectos del cambio climático también puede ayudar a evitar los incendios forestales. "Fundamentalmente porque el cambio climático genera condiciones ambientales propicias para la explosión de estos grandes siniestros", apunta Maestre Gil insistiendo en la necesidad de aplicar una gestión más activa del territorio. "Estos grandes incendios que estamos sufriendo son el resultado de décadas de abandono rural por las migraciones a las ciudades y por la falta de trabajadores en el sector primario. Apenas hay ganaderos extensivos y apenas se realizan aprovechamientos forestales". Por eso el investigador de la Universidad de Alicante considera imprescindible que desde las Administraciones Públicas se fomente el sector primario a través de la ganadería extensiva, con una gestión activa de los montes mediante claras selectivas, podas y quemas controladas para evitar que se acumule mucho combustible. Apunta, incluso, a la posibilidad de poner en marcha pequeñas mini centrales de energía mediante el uso de biomasa para aprovechar las masas forestales. "Ello contribuiría a reducir el riesgo de incendios forestales y transformaría esa biomasa en electricidad reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles". Además estas mini centrales también podrían alimentarse de la poda de otras especies vegetales. De las vides, por ejemplo, cuyos restos se queman in situ generando una contaminación ambiental que se podría reconducir.

Volver al ámbito rural

Para Fernando Maestre "hay que volver a mirar hacia las zonas rurales porque los pueblos no tienen capacidad de gestionar toda la inmensa masa forestal que les rodea". En este sentido alude a una propuesta que comienza a escucharse en algunos foros para mejorar la gestión del ámbito rural. Se trata de introducir en las ciudades el pago por los servicios ambientales que garantizan tener zonas rurales bien gestionadas. "A parte de disfrutar de la naturaleza, los montes producen aire y agua limpia y otros servicios que las ciudades necesitan y que es preciso valorar y mantener", explica por último el Premio Jaume I.