Repunte de agresiones sanitarias que se triplican en los mostradores por el atasco en la asistencia

Las agresiones al personal sanitario han sufrido un repunte tras los peores momentos de la pandemia con la vuelta masiva de pacientes a los centros de salud y hospitales en los que no dan a basto, lo que genera un malestar generalizado y, puntualmente, situaciones conflictivas que llegan a ser graves y engrosan lamentablemente la estadística.

Los últimos datos facilitados por la Conselleria de Sanidad a los representantes sindicales en los umbrales de este mes de agosto apuntan a un repunte de casos que, en concreto, casi se triplican en los mostradores mientras que en las consultas descienden.

El mayor riesgo viene dado, según estos datos, por el orden de asistencia de forma que el primero en atender, en este caso administrativos en los mostradores, se llevan la peor parte. En 2018 el 18% de la agresiones tenían lugar en el mostrador y el 70% en las consultas, mientras que en 2020 el mostrador pasa al primer puesto en rango de conflictividad al reunir el 47% de los casos frente al 43% en las consultas.

Es por ello que las autoridades sanitarias han activado con vistas al mes de septiembre un nuevo protocolo o Plan integral de prevención de agresiones en el entorno sanitario, que prevé seguir más de cerca cada uno de los casos y atender con mayor prontitud a los afectados.

Coordinadores

Con este objetivo, cada uno de los departamentos de salud debe nombrar un coordinador específico formado en estas lides, que acabe con el mareo que implica llamar a unos u otros sin poder agilizar la resolución del conflicto en cuanto surge, tal y como se había detectado en numerosos casos hasta el momento.

Las mejoras incluidas en el nuevo plan parten de la última estadística recabada centro a centro a finales del año 2021. El total de agresiones, 615, supone un tasa de 9,36 por cada 1.000 profesionales y a fecha de 31 de diciembre de 2021 la plantilla en la Comunidad asciende a 65.677 profesionales, prácticamente el 76% de ellos mujeres, que también son las que concentran en dicho porcentaje el mayor volumen de agresiones con una media de edad de 41 años, aunque los profesionales de entre 30 y 34 años reúnen la incidencia más elevada.

No obstante, la misma estadística indica que las agresiones a sanitarios en la Comunidad mantienen una evolución y tendencia similar a la de la media nacional que la sitúa, incluso, seis puntos por debajo.

Conflictividad

El porcentaje mayoritario de los conflictos sigue correspondiendo a agresiones verbales, que arrojan el 87% de total y entre las que se incluyen amenazas, coacciones, insultos, descalificaciones e incluso humillaciones. Y son los centros de salud los que concentran la mayores tasas de conflictividad, con el doble de casos que en los hospitales y consultas de los especialistas .

El repunte a que hace referencia la puesta en marcha del nuevo plan de prevención es significativo con respecto al año anterior y se acerca ya al volumen existente en prepandemia, apenas un punto por debajo.

El departamento que dirige el conseller Miguel Mínguez ha optado también, junto a los representantes sindicales, por crear el primer Observatorio de agresiones, con el que prevé elaborar un mapa de agresiones centro a centro, que permita a las autoridades sanitarias mejorar la vigilancia donde proceda, un conocimiento también más pormenorizado de los desencadenantes, y una puesta en común sobre posibles intervenciones con aportaciones de todos los agentes.

Indagar más

Desde el sindicato SATSE mayoritario en Enfermería, precisamente los profesionales que concentran la mayoría de las agresiones -puesto que la mitad de las enfermeras de la Comunidad han sufrido ya una media de cinco situaciones conflictivas graves, y hasta ocho de cada diez ente estas profesionales, al menos han sufrido una agresión en el ejercicio de su profesión-, valoran la significativa mejora que implica el nuevo observatorio “por la estrecha comunicación que favorece entre la administración, los cuerpos de seguridad y los sindicatos” de cara a la mejora de las actuaciones cuando se desencadena un conflicto.

El nuevo organismo actuará como punto de encuentro para la exposición de los casos, posibles deficiencias detectadas y la exposición de soluciones. “Se trata de indagar más en cada caso y de coordinar más”.

La formación de personal es el caballo de batalla de nuestro sindicato para que se denuncien cada uno de los casos Francisco Martínez - Delegado de SATSE, riesgos laborales

En este nuevo contexto que persigue el ideal de erradicar la violencia en los entornos sanitarios, la formación del personal se erige una vez más como uno de los activos más valorados. “Es el caballo de batalla de nuestro sindicato”, destaca Francisco Martínez, delegado autonómico de prevención de riesgos laborales en SATSE.

Y dicha formación, clave, pasa a su vez por entender que la denuncia es asimismo imprescindible para que se pueda conocer lo sucedido y, por tanto, plantear soluciones. “Si no denuncias no se conoce, y si no se conoce no se soluciona”, recalca este delegado a preguntas de este diario. «Hay que incidir entre los trabajadores que cualquier agresión verbal, amenaza o agresión física deben denunciarla sea cual sea su categoría profesional», abunda.

También se promueve desde Sanidad la necesaria mejora de la coordinación de los profesionales sanitarios con las unidades de salud mental y los trabajadores sociales, para el caso de recibir información precisa sobre pacientes que ya hayan mostrado conductas tendentes a la agresión.

Y aunque se recomienda que en todos los centros haya vías de salida para los profesionales sanitarios, así como el control visual de los accesos, la proliferación de pantallas en los mostradores «no están aconsejados de manera generalizada» , sino únicamente en determinados centros, para que no supongan una indeseable barrera con los usuarios de forma que lo que consigan sea contraproducente al generar un mayor malestar.

Conflictividad por áreas de salud y claves para evitarla  La mayor tasa de incidencia en la Comunidad la arroja el Hospital General de València, que triplica la media, con un 27,11 frente al 9,63 por 1.000 trabajadores. Elda es la localidad con mayor porcentaje de casos en la provincia y la quinta entre las 23 áreas de salud, con una tasa de 13,65. Dénia, con una tasa de agresiones de 9,80 por 1.000 profesionales sigue ea la segunda de la provincia más afectada, seguida por Sant Joan con 9,37, Elche 8,25 y Orihuela 6,49. La menor incidencia de toda la Comunidad la detenta la Marina Baixa con 0,47. En el Doctor Balmis de Alicante es del 2,93. Las recomendaciones para evitar agresiones pasan por estar acompañado en la consulta cuando se trata de un paciente con antecedentes. Evitar horarios de consulta que aíslen del resto del centro y disponer de consultas interconectadas. Mejorar señalizaciones, climatización, nivel de ruidos, entretenimientos en salas de espera y asientos suficientes. Reforzar los niveles de información a los usuarios para evitar frustraciones.