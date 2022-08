Sin trajes nuevos que coser a las bellezas por el cierre de las fábricas de tejidos en agosto

Después de unas semanas, las previas a Hogueras, desbordados por los pedidos, la situación se repite este mes de agosto en los talleres de indumentaria regional de Alicante, que no pueden atender toda la demanda de su clientela por la falta de tiempo, de modistas y bordadoras, y sobre todo por el cierre de las fábricas de tejidos por vacaciones, lo que impide confeccionar trajes nuevos de bellezas y damas al no poder disponer de las telas necesarias en este momento.

Una situación nueva por el cambio de calendario en lo que afecta a las proclamaciones de las representantes de distrito, que empezarán en septiembre. El cambio ha pillado fuera de juego a unos profesionales artesanos que, después de estar de brazos cruzados durante dos años por la pandemia, se ven obligados a rechazar trabajos, como ya pasó para Hogueras, esta vez al no poder disponer de las materias primas necesarias.

Las festeras se tendrán que conformar con los tejidos que están en stock en las tiendas de indumentaria o repetir prendas que tienen en casa porque, entre que reabren las fábricas, no podrán entregar los primeros trajes nuevos hasta finales de septiembre o primeros de octubre, y hay presentaciones ya a principios del próximo mes. Abrirá el calendario la hoguera Diputació-Renfe el día 3. A esto se suma la demanda para las candidatas a Bellea del Foc, entre las que se elegirá a las representantes de 2023 en noviembre.

Incluso hay maquilladores y fotógrafos que tienen sus agendas cerradas para septiembre y octubre porque son meses de bodas: algunas festeras ya están buscando a profesionales en otras localidades e incluso fuera de la provincia, sobre todo en Murcia. "Hay gente a la que le gusta el cambio pero a nivel organizativo es complicado para comisiones de hogueras, tiendas de indumentaria y demás profesionales", sostienen.

Además de ser un mes prácticamente inhábil para el sector de la producción de telas, que se concentra en la provincia de València, se han registrado incidencias que impiden terminar trabajos en Alicante como la que ha afectado a una partida de telas color vino, mal tintadas. La fábrica no puede volver a tejer porque no cuenta con el hilo necesario que el proveedor ha de volver a colorear y no lo hará hasta septiembre, es decir, el problema está en la industria auxiliar que está también cerrada.

Esto retrasará la entrega de los trajes, que debería haberse realizado a finales de julio, hasta mitad de septiembre como pronto, aunque podrán salvar la situación porque las bellezas que lo lucirán se presentan a primeros de octubre "pero vamos justitos de plazos".

Mantillas

Luego está el problema de las mantillas, una prenda exclusiva de las fiestas del fuego de Alicante, que no se puede comprar en València como las telas. Las tienen que confeccionar las bordadoras y apenas hay pues las que quedan son muy mayores.

"Si quieres algo especial se necesita una persona, un bastidor, una máquina de coser y horas. La más barata, con el delantal a juego ya almidonado cuesta 700 euros, y las hay hasta de 2.000 euros", señala el indumentarista Juan María Lorente. "Las bordadoras están también desbordadas, están haciendo en dos meses prendas en las que se tarda seis. Cada mantilla se hace personalizada, tengo unas 20 encargadas y ninguna está terminada".

En general, estos profesionales se quejan de la subida de precios que están aplicando los proveedores cada dos o tres meses, que han encarecido en lo que va de año las telas que piden nuevas a las fábricas hasta un 40%. "Los proveedores vienen una vez al año, te enseñan el muestrario y te dicen el precio de las telas. Cada tres meses actualizan costes, y eso nunca había pasado. Tenemos que llamar a las fábricas constantemente a ver si suben o no. Hay gente que está cobrando 60 euros más por metro y en una falda de 4 metros y pico es mucho dinero. Faldas que valían 600 euros las tenemos que vender a 800 euros".

"Esto está repercutiendo mucho y la gente te pide que le bajes el precio. Al final no puedes reducir tanto porque es un trabajo manual y artesanal, por eso nos llaman artesanos". A muchas tiendas les salva que trajes completos se piden cada vez menos porque la mayoría de bellezas han salido de damas y tienen ya piezas, por lo que buscan una mantilla o una falda, además de recurrir al mercado de segunda mano.

Problemas para probar

"Los modistos podemos cambiar las vacaciones pero los productores están cerrados. Las presentaciones de bellezas deberían empezar como pronto en octubre porque además llamamos a probar y la gente está en la playa o de viaje". En todo caso, la mayoría de telas no han llegado por lo que tampoco pueden hacer demasiados trajes. "Tenemos tan poco margen de maniobra que unas telas que tenían que haber llegado la semana pasada, entrarán con retraso y son para trajes de presentaciones a mitad de septiembre. A partir del día 1 se pondrá nervioso todo el mundo".

Algunos profesionales de la indumentaria tienen telas en stock para faldas que son las que están vendiendo ahora pero no ahuecadores o tejidos de corpiño por la falta de producción en agosto. "Es muy difícil cuadrarlo todo y cuando hay cualquier inconveniente se insta a la fábrica a resolver el problema y tarda una semana o más. Están las fechas tan juntas que va a ser difícil, septiembre está ahí y no va a haber margen". La premura de las presentaciones de bellezas es lo que les ha complicado el panorama dado que tenían encargos pendientes de fiestas de pueblos que tienen que atender, por lo que "el tema de los pedidos nuevos está siendo muy complicado".

Vacaciones

"Vamos más agobiados porque no hay tiempo para hacer las cosas. La gente no prevé tanto. Además, los trajes que llevarán las niñas en septiembre no les valdrán en Hogueras. Aparte tenemos el problema de la falta de modistos", explica Mari Carmen Moncayo, de Ninots Indumentaria. En su caso apunta a que muchas festeras se tienen que conformar con el género que ofertan en la tienda "pero si quieren un chaleco, un justillo o una cotilla de fabricación industrial hasta mitad de octubre no se sirve". Las que no puedan esperar, por tanto, tendrán que conformarse con los trajes que tienen. "Las fábricas están cerradas. O vienen y en el stock encuentran algo que les venga bien o tendrán que esperar dos meses porque no hay. Han de conformarse con los colores que tenemos porque no pueden elegir. Las mantillas son otro problema porque hay que encañonarlas, y también cuesta muchísimo". Afirma esta modista que es una cadena, y que el cierre de las fábricas no solo afecta a las telas, también a los zapatos, moños, postizos y sombreros.

También las pocas bordadoras se han ido de vacaciones y no volverán en su mayoría hasta el día 1. Algunas entregas están previstas para mitad de septiembre. Destaca que a nivel personal no han podido coger vacaciones pese a no parar desde antes de Hogueras.

Juan Manuel Pérez, de Alba Indumentaria Regional, coincide en que el cierre de los proveedores en agosto es un inconveniente a la hora de pedir el material necesario para confeccionar trajes porque la mayoría empezará a fabricar de nuevo en septiembre, de ahí que considere precipitado iniciar el calendario de bellezas aún en verano. Esta firma está realizando muchas adaptaciones de prendas y arreglos, sobre todo para las damas de los distritos, quienes más lo solicitan. "Las bellezas tenían una previsión y lo habían planificado entre comillas. A las damas se les está haciendo más cuesta arriba".

Los indumentaristas se quedan sin vacaciones y redoblan el trabajo en agosto, pese a lo cual se han visto obligados a rechazar algunos trabajos, de bellezas que se presentan en septiembre y que fueron a encargar traje a principios de agosto. "Hemos tenido que decir que no porque los telares están cerrados, si no todo el mes, tres semanas. Nos está pasando como en Hogueras, cuando nos quedamos sin hacer algunas cosas porque la demanda fue a última hora y no dimos abasto. Son trajes artesanales, que requieren mucha mano de obra, a medida y no se puede hacer todo lo que uno quisiera porque se tardan tres meses en coserlos". Este profesional admite que fue caótico y que la mitad de pedidos se quedaron sin hacer, aunque ese trabajo fue bienvenido, como agua de mayo, tras el parón de la pandemia, de ahí su pesar al no poder abarcar todo lo que se presentaba.

Admiten que ahora, para las presentaciones de bellezas, se quedarán también cosas sin hacer, "no las cogemos porque no llegamos. Aún así, tenemos septiembre y octubre copado. Cada cambio que se hace de calendario es normal que pille a contrapié".

También coincide en que llaman a las festeras para probar prendas y están de vacaciones fuera de Alicante. Difícilmente las que se presenten a primeros de septiembre podrán estrenar si no cuentan ya con su traje. En todo caso, intentarán adaptarse a las circunstancias para sacar adelante estos actos lo mejor posible pensando en la Fiesta.