La Audiencia Provincial ha confirmado una pena de seis meses de prisión por un delito de hurto que impuso el juzgado de lo Penal número 3 de Alicante a una mujer por robar varias joyas de oro y plata en la vivienda donde trabajaba realizando labores de limpieza. La Audiencia desestima así el recurso de apelación presentado por la condenada al considerar que no hay ningún dato que permita dudar de lo manifestado por la víctima.

Los hechos declarados probados en la sentencia apelada por la acusada se remontan al último trimestre de 2014. La acusada acudió a un domicilio de Alicante el 2 de octubre de 2014 para realizar labores de limpieza y aprovechó que la dueña de la casa se ausentó diez minutos para robarle varias joyas que tenía la víctima en el dormitorio, entre ellas un anillo, pendientes, una pulsera y un collar.

La acusada vendió al día siguiente tres anillos sustraídos en la vivienda en un establecimiento de la calle Calderón de la Barca, donde la Policía pudo recuperarlos antes de su fundición tras la denuncia presentada por la perjudicada.

Las joyas sustraídas fueron valoradas en 873 euros, importe con el que deberá indemnizar la acusada y al que se añadirán los intereses legales correspondientes desde la fecha del robo.

La Audiencia precisa que no hay datos para dudar de la veracidad de la denuncia y señala que no se observa ánimo de lucro porque la víctima no iba a cobrar del seguro por ser delito de hurto y no robo.