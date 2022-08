«Hemos subido un par de euros el menú del día», «hemos pasado de 10 a 11 euros», «mantenemos el precio pero no por mucho tiempo» o «ahora son 2 euros y medio más para no bajar la calidad». Es lo que explican los restaurantes de Alicante sobre como han hecho frente a la subida de precio de los productos en sus menús del día.

Esta opción es una de las más utilizadas por aquellas personas que no vuelven a casa a comer durante la jornada laboral, pero también es de las preferidas entre los turistas que visitan Alicante. Sin embargo, la subida de la inflación y de los costes de la energía ha provocado un aumento de su precio. Un encarecimiento que supone que casi 8 de cada 10 hoteleros han subido el precio del menú diario entre un 5% y un 15%, según una encuesta realizada por Hostelería de España, que agrupa a cafeterías, bares y restaurantes, y Edenred, empresa que gestiona los Ticket Restaurant.

Y es que la subida de estos menús es el reflejo del aumento de precio de la cesta de la compra, que según la OCU se sitúa entorno al 15% interanual, aunque en algunos productos, esenciales para la restauración, se han duplicado precios desde el año pasado. Es el caso del aceite de girasol, el producto que más se ha encarecido de un año a otro, pasando de costar 1,46 euros el litro en 2021 a 3,18 en 2022.

Estos locales explican que aunque han aumentado los precios, insisten en que la subida es mínima, y buscan sobre todo mantener la satisfacción del cliente y no bajar la calidad del producto. Sin embargo, si afecta al bolsillo de quienes comen fuera, ya que podría suponer un coste extra de hasta 50€ mensuales.

«El precio se nota en todo, en el aceite, en la luz, en lo que supone tener la cocina encendida o la freidora. Hemos notado mucho la subida de precios de suministros pero también la de la energía», explican del Casa Ibarra, uno de los locales de una calle del centro de Alicante.

«Llevábamos 7 años con el mismo precio en el menú, y hemos aguantado hasta que no hemos podido más. Ha subido el precio de todo, algunos productos están a más del doble, llega un proveedor y te dice que ha tenido que aumentar el precio y luego otro», aclaran desde el restaurante Los Porrones, en la misma calle. «Hemos tenido que subir el precio un poquito porque algunos productos se han duplicado, pero la gente se lo ha tomado bien», añaden del Buen Comer.

Los locales del centro de Alicante, aquellos con más afluencia turística, han optado en su mayoría por aumentar el coste del menú, entre uno y dos euros y medio, para poder mantener sus cartas con los mismos productos. Sobre todo aquellos locales especializados en arroces pero en los que el menú del día incluye carnes o pescados de calidad. Una oferta que va de los 11 euros a los 17,50, dependiendo del restaurante y del producto que ofrezca.

Pero en los barrios de la ciudad la situación es algo diferente. «He quitado el bacalao o las chirlas a la marinera, aquellos platos que se habían convertido en demasiado caros para el precio», explican desde el Sol y Mar, un restaurante fuera del centro de la ciudad y que además ha aumentado un euro el menú del día. El verano pasado costaba 10 euros y ahora está a 11 euros.

En el restaurante Casa Antonio, cerca de la plaza Séneca, el propietario comenta que de momento no ha subido los 8 euros de este menú. «Intento aguantar pero no sé durante cuanto tiempo. Eso sí, como no tengo un menú fijo de cada día, siempre compro la oferta y buscando el precio», explica este hostelero.

Y es que el perfil de las personas que comen cada día en estos restaurantes de los barrios es principalmente de personas que trabajan por la zona y prefieren comer el menú del día que desplazarse a sus domicilio.

Estos locales han mantenido o aumentado ligeramente los precios, pero también algunos han eliminado platos de la carta como respuesta al encarecimiento de la materia prima.

En cambio, los clientes habituales de los locales de la zona del centro de la ciudad son muchas veces familias o grupos de amigos que están disfrutando de sus vacaciones y buscan una oferta de comida típica de Alicante donde , sin duda, el plato estrella es el arroz.

De hecho, estos locales han aumentado entre 1 euro y 2,5 euros el precio de estos menús, y no han reducido ni la calidad ni la cantidad de producto que ofrecen. «Nos daba miedo subir el precio, pero la gente se lo ha tomado bien, lo han entendido y eso es lo importante» explica un camarero. «Todos hacemos la compra y sabemos lo que hay», añade otro.

Una subida que explican por el aumento de precios que ofrecen los proveedores, afectados por la subida del coste de la energía y del transporte, además de la guerra de Ucrania, que ha afectado especialmente a algunos productos. Es el caso, por ejemplo, del aceite de girasol, que ha aumentado un 117% su precio.

Pero también hay otros productos que han subido de pecio respecto al año pasado, como la margarina, que ha pasado de 1,06 euros los 500 gramos a 1,86, un 75,2% más caro; el aceite de oliva suave, de los 2,70 euros en 2021 el litro a 4,12 en 2022, un aumento del 52,6%; o la harina de trigo, que el medio kilo ha pasado de costar 0,50 euros a 0,75, un 49,7% más caro que hace un año.