"Se establece una reducción significativa en el horario de la actividad de los veladores para favorecer el descanso vecinal". Así argumenta el borrador de la nueva Ordenanza de Vía Pública del Ayuntamiento de Alicante uno de los cambios más significativos que incluye el documento que el bipartito pretende consensuar con los grupos de la oposición antes de su aprobación plenaria. El concejal de Ocupación de Vía Pública, Manuel Jiménez, prevé convocar una reunión a mediados de septiembre para abordar las propuestas del resto de grupos municipales.

El borrador, que unifica dos ordenanzas ya en vigor (la reguladora de actividades temporales con finalidad diversa en la vía pública y la que controla la venta no sedentaria y otras actividades y espectáculos temporales con finalidad mercantil en la vía pública), recoge importantes ajustes en cuanto al horario, que puede suponer la reducción de hasta una hora y media la actividad de los veladores en la ciudad tanto en verano como en invierno.

Otra de las modificaciones relevantes afectaría a las fechas, ya que el horario de verano (más amplio) arrancaría el 15 de junio (y no el día 1 como hasta ahora) y finalizaría el 30 de septiembre, además de Semana Santa (del Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección) y Navidad (del 24 de diciembre al 6 de enero). Es decir, se perderían dos semanas con limitaciones más laxas.

Con todo, los principales cambios afectan a las horas de actividad de las terrazas de los locales. En los meses de verano, además de en las fiestas de Navidad y Semana Santa, las terrazas deberán de cesar su actividad a la 1 de la madrugada de domingo a jueves, mientras que ahora a las 2:00 de la madrugada se debe iniciar la retirada de la instalación para que el cese efectivo de la actividad sea a las 2:30 horas. En los fines de semana de verano, además de en las previas de festivos, el horario podrá ampliarse las 2:00 de la madrugada, que supone el menor recorte de los previstos, ya que según la actual norma la terraza debe estar desmontada a las 2:30 horas.

Más limitado es el horario en el resto del año. Así, salvo en esos tres y medio de verano, según el documento impulsado por el bipartito, las terrazas tendrían que estar desmontadas antes de medianoche de domingo a jueves, mientras que el resto de días (viernes, sábados y víspera de festivos) podrían estar en marcha hasta la 1 de la madrugada.

Actualmente, según la ordenanza vigente, los veladores deben cerrar antes de la 1 de la madrugada de domingo a jueves y el resto de días se aplica el horario de verano, es decir, a las 2:00 se debe iniciar la retirada de la instalación, mientras que el cese efectivo de la actividad es a las 2:30 horas. Por tanto, de aprobarse esta propuesta, las terrazas perderían entre una hora y hora y media durante la mayor parte del año al tener que cerrar, como tarde, a la 1 de la madrugada.

Infracciones por el tiempo

Los cambios normativos que impulsa el bipartito, respecto a los horarios de las terrazas, también parece que afectarán a las infracciones. Hasta ahora, la instalación de la terraza fuera del horario autorizado se castigaba con una sanción grave (de 300 a 1.500 euros). A partir de ahora, el gobierno municipal quiere endurecer esas sanciones y que vayan vinculadas al exceso horario. Es decir, si la terraza está montada fuera de su horario se expone a una sanción leve (de 150 a 750 euros) si no llega a los diez minutos, a una sanción grave (de 300 a 1.500 euros) si es de diez a media hora y muy grave (de 600 a 3.000 euros) si el exceso supera esos treinta minutos.

Entre las modificaciones que promueve el gobierno municipal también se quiere dejar negro sobre blanco la posibilidad de ocupación de las bandas de aparcamiento, tras la experiencia vivida como consecuencia de las medidas de seguridad sanitaria adoptadas por la pandemia, que "han puesto de manifiesto las necesidades del sector hostelero y su impacto favorable en la economía local".

Según el borrador, los locales podrán ocupar con terrazas las bandas de estacionamiento (plazas de aparcamiento) que linden con la acera adyacente a la fachada del establecimiento "cuando se trate de vías públicas que no formen parte del viario principal de la ciudad de Alicante y cuenten con una anchura de calzada abierta a la circulación de vehículos no inferior a 3,15 metros, cuando la banda de aparcamiento mide más de dos metros". Quedarán excluidas las zonas de aparcamiento ya reservadas para otros fines como las paradas del transporte público municipal o de taxi, las zonas de carga-descarga, los vados y las zonas reservadas para el aparcamiento de vehículos de personas con movilidad reducida, entre otras. Además, el borrador insiste en que "la ocupación de bandas de estacionamiento con terrazas solo será posible cuando el establecimiento no pueda optar a la ocupación de uno de los espacios peatonales previstos".

Entre las modificaciones que también recoge el borrador figura la ampliación de las zonas de paso en las calles peatonales, que pasa de los actuales 1,5 metros a los 1,8 metros, garantizándose además la existencia de pasos peatonales accesibles entre las distintas terrazas existentes al menos cada 15 metros. Cuando la calle peatonal tenga una anchura inferior a 5 metros, el gobierno aboga por que se preserve una de las dos bandas peatonales laterales con una anchura mínima de 1,8 metros, permitiéndose en la otra banda peatonal una anchura no inferior a 1,5 metros, por lo que la terraza tendría que ocupar menos de dos metros de ancha.

El documento que propone el bipartito, que tiene 250 páginas, pretende reunir en una misma ordenanza los artículos sobre la ocupación de la vía pública municipal con terrazas de veladores, sobre la venta en la vía pública, la ocupaciones de carácter diverso en la vía pública y otras actividades como mudanzas.