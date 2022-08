Los expertos temen un otoño caliente con una gripe más virulenta

Muchos más casos y más virulentos. Expertos virólogos están en alerta "aunque sin pánico", como precisan, ante la próxima temporada de la gripe que aventuran incluso "dramática" en los centros salud, por la sobrecarga que puede suponer para unos facultativos que no tienen respiro desde que surgió la pandemia.

"Estamos en alerta porque el año pasado no hubo prácticamente gripe, ni en casos ni en ingresos, y el virus circuló más tarde de lo normal. En el campo de la virología creemos que el aumento de la incidencia va ligado a la retirada de medidas de control no farmacológicas, como las mascarillas", indica el doctor Xavier López-Labrador responsable del Laboratorio de Virología de Fisabio-Salud Pública.

Dramática

Los médicos consultados al efecto en la provincia son de la misma opinión. Auguran que "puede ser dramática" la temporada de otoño por la gripe y demás infecciones respiratorias y en concreto, desde el sindicato médico, CESM, califican la que se avecina de "cóctel perfecto para un colapso asistencial".

El cambio climático e infecciones respiratorias en general, y la gripe en particular, que se transmiten por vía aérea, junto a un repunte del covid que también se espera desde las consultas médicas, llevan a los facultativos a recomendar de forma general a la población que se siga protegiendo. "Las mascarillas han demostrado ser una barrera tremendamente útil y eficaz y de no usarlas se prevén muchos más casos que en años anteriores", destaca la doctora Marisol Botella, representante del sindicato médico, CESM.

Entre los datos facilitados a este diario, los casos de gripe registrados el invierno pasado en la provincia rondaron apenas el millar, lejos de los cerca de 15.000 datados antes de la pandemia.

Prudencia

"Como médico de Atención Primaria me da pánico lo que puede venir después de todo el verano sin tomar medidas. Será muy difícil volver a restricciones después de tanta relajación y lo que recomendamos a la gente es que sea prudente". Para la doctora Botella no es óbice que la administración sanitaria no planifique medidas extra. "Al menos como colectivo médico, donde todos sabemos lo que está pasando, hacemos esa llamada a la prudencia".

Al igual que el experto virólogo en Fisabio, admiten que sería muy adecuado mantener la mascarilla al menos en espacios cerrados y el transporte público, pero que si se usa en más ocasiones no estará de más, porque "la idea general es que la campaña de la gripe va a ser un poquito complicada", indica López-Labrador, "casi va a ser el primer invierno de verdad después de un tiempo", aventura.

"Pensamos que deberían instaurarse medidas de prevención y seguir llevando la mascarilla, principalmente los pacientes de riesgo", abunda la doctora Botella. Ambos recalcan igualmente que si algo se puede predecir de la gripe es que nunca se puede predecir, y todavía menos, si cabe, en esta ocasión, porque el virus ha circulado muy pco "y cuanto menos circula, más difícil es para el comité de expertos indicar la cepa de que se trata", precisa el experto virólogo.

Vigilancia

La distancia social y el uso de mascarillas en la temporada anterior impidieron que el virus circulara y, por lo mismo, se propicia que la población esté menos inmunizada también. "Las infecciones naturales han sido muy bajas, a niveles nunca antes vistos, de modo que no hay que tomar a la ligera que la próxima temporada de gripe puede ser fuerte", concreta López-Labrador.

No obstante también subraya desde Fisabio que la vigilancia desde la red de virología, tanto a nivel autonómico como nacional, es continua y que se está pendiente del virus que pueda atacar esta vez.

La doctora Botella recuerda por su parte que antes de la pandemia del coronavirus los médicos sufrían gripes de importancia por la continua revisión de gargantas, ante la facilidad del contagio por las gotitas en el aire. "Por supuesto que los médicos en consulta vamos a seguir usando la mascarilla, pero además pienso que en las aglomeraciones, espacios cerrados y ante personas de riesgo, lo prudente es llevarla y no sobrecargar al sistema sanitario porque empieza con los centros se salud, sigue con las urgencias y finalmente con la hospitalización".

Prevenir

Creen los facultativos que la gripe todavía se va a hacer esperar, pero que lo mismo que nos sorprendió el adelanto del calor este verano, tampoco descartan un repentino descenso de temperaturas a consecuencia de una Dana y que se desencadene un glosario de casos que resulte inasumible.

"Es la población la que tiene que ser prudente, -insisten- porque más vale proteger y prevenir". Recalcan que no todo es covid, y que pese a que esperan a su vez nuevos brotes, "que los tendremos", si se dejan de usar las mascarillas las infecciones víricas en general proliferarán. "Debemos ser conscientes de que podemos prevenirlas tremendamente usando las mascarillas", concluyen.