El Ayuntamiento afirma que retirará la pérgola que tapa la ermita de Sant Antoni Abad de Villafranqueza

El Ayuntamiento de Alicante afirma que retirará la pérgola que tapa la ermita de Sant Antoni Abad de Villafranqueza para atender las peticiones vecinales y se recolocará en otro espacio sin impacto visual con el fin de habilitar espacios de sombra. Una rectificación del bipartito horas después de que trascendiera el malestar vecinal por el armazón que oculta el Bien de Relevancia Local. Desde el equipo de gobierno señalan que se quitará de forma inmediata dado que todavía se realizan obras en la zona, donde se ha remodelado la plaza con una inversión de 400.000 euros.

Los vecinos de Villafranqueza están espantados con la pérgola de hierro que el Ayuntamiento de Alicante ha instalado ante la ermita de Sant Antoni Abad, un edificio catalogado como Bien de Relevancia Local, y han pedido por registro explicaciones y la retirada de esta estructura que parece "un templo sintoísta" y que tapa el templo a la vista, señalan.

La asociación de vecinos considera que la pérgola, que lleva un mes instalada, atenta contra el edificio y cuestiona la gran inversión que han realizado en parte de la plaza porque, en cambio, "no han arreglado la balsa que pierde agua ni los juegos infantiles", señala el presidente de la entidad vecinal, José Francisco Pascual.

La ermita está incluida con la ficha C40 en el Catálogo de Protecciones de Alicante, que reconoce su valor histórico y paisajístico así como la protección del entorno del bien protegido en el artículo 3 de la norma de este catálogo, que determina que es la administración quien debe tutelar este entorno a fin de que las intervenciones que se proyecten en él no afecten a la percepción del bien protegido y sus valores.

Desde el bipartito de Alicante explican que se han realizado unas obras de mejora del acceso y entorno de la plaza de la ermita de Villafranqueza en las que se han invertido 400.000 euros. "Básicamente se han repuesto todas las canalizaciones de alumbrado y riego, se ha puesto un nuevo pavimento de hormigón coloreado y abujardado, se ha instalado una pérgola a la que se asociarán plantas de enraizar para dar sombra y se renovarán los bancos del mobiliario urbano, que se pondrán la semana próxima". Estas obras las desarrolla la Concejalía de Infraestructuras.

Críticas del PSOE

La pérgola ha provocado también las críticas del grupo socialista en el Ayuntamiento de Alicante, que acusa al alcalde, Luis Barcala, de "desfigurar" el paseo de la ermita de Villafranqueza "sin disponer de los informes de Cultura preceptivos para modificar el entorno de este Bien de Relevancia Local". Así, en lugar de llevar a cabo reparaciones exigidas por los vecinos, como la ampliación de los juegos infantiles, zonas verdes o la restauración de la fuente, "el Ayuntamiento tapa la icónica imagen del paseo de la ermita de Sant Antoni con trece espantosas estructuras de hierro", afirma el edil Raúl Ruiz.

El PSOE también pide “la retirada inmediata de esta barbaridad paisajística que nadie ha pedido y que ni siquiera debió llevarse a cabo sin las consultas necesarias para modificar el entorno de este Bien de Relevancia Local, como es la ermita de Sant Antoni. Se han olvidado de ampliar las zonas infantiles como piden los vecinos y en su lugar, Barcala se ha dedicado a plantar allí andamios de hierro en vez de árboles. La gente de El Palamó espera que se les escuche antes de improvisar algo así”.

El representante vecinal abunda en que ni en la asociación vecinal ni en la Junta de Distrito 2, de la que forma parte, se trató este asunto de la pérgola. "Es algo feísimo que además atenta al artículo 3 de la norma que regula los Bienes de Relevancia Local. El Ayuntamiento no puede hacer lo que quiera. Oficialmente no nos dijeron nada y nosotros no lo pedimos". Los vecinos se quejaron del estado de la plaza y el Ayuntamiento atendió la demanda, "dijeron que lo iban a arreglar, y empezaron a traer vallas. Pidieron la llave de la ermita para arreglar la escalera de entrada y vimos que pusieron unas zapatas de hierro fuera y un camión trajo la estructura, pero no nos consultaron lo que iban a hacer".

A los vecinos sí les parece bien el arreglo del suelo puesto que había filtraciones de agua y los hierros internos se oxidaban y reventaban el hormigón del firme lo que, según denuncia la asociación vecinal, provocaba caídas sobre todo entre personas mayores, con movilidad reducida e incluso en participantes en las procesiones. Aún así, señalan que solo pidieron la reparación de los desperfectos, no que lo cambiasen por completo, por lo que "también nos sorprendió".