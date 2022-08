El portavoz adjunto del bipartito y concejal de Transportes, Manuel Villar, ha asegurado que el gobierno municipal prevé encargar un estudio para "garantizar la viabilidad económica" del parquin subterráneo que se proyecta bajo la avenida Aguilera, que era una promesa electoral del PP y al que ha recurrido el gobierno de Barcala tras la polémica generada por el proyecto para implantar un carril bus en el vial, ya que supone ampliar los carriles de circulación, suprimir todas las plazas de aparcamiento (más de un centenar) y además mantener las aceras estrechas. "Vamos a ver primero la viabilidad económica del proyecto y luego ya hablaremos con los vecinos", ha señalado Villar tras ser preguntado por la controversia reciente, que también han alimentado los grupos de la oposición después de que este diario publicara los detalles de la iniciativa.

Villar, por su parte, ha asegurado que en la avenida "no cabe" un carril bici, tal y como han exigido grupos de la izquierda municipal, además de entidades como Alacant en Bici. Desde Unidas Podemos añadieron que "no cabe" el carril en el modelo de ciudad que tiene el PP, donde lamentan que el vehículo privado tiene prioridad sobre la movilidad sostenible. El bipartito, según ha insistido el edil Villar, no se plantea cumplir el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Alicante (PMUS), que recoge que Aguilera y Catedrático Soler sean avenidas de sentido único.

La implantación de un espacio exclusivo para el transporte urbano en la avenida Aguilera suprimirá la banda de aparcamiento que se encuentra en el lado exterior de ambas calzadas, con aproximadamente un centenar de plazas en total, para ganar "el ancho suficiente para implantar un carril bus en cada una de las calzadas sin necesidad de tener que eliminar ningún carril de circulación ni de disminuir las aceras". Es decir, la avenida pasará a tener seis carriles de circulación en la mayoría de su extensión (frente a los cuatro actuales), al no eliminarse ningún espacio para la circulación del vehículo privado.

Así se refleja en el pliego de condiciones de la iniciativa, que afectará a la avenida entre la glorieta de la Estrella y la calle Enriqueta Elizaicín, que promueve ampliar los carriles de circulación hasta los seis (dos carriles para el vehículo privado y uno para el autobús, por sentido) en la mayor parte de la avenida, con tramos donde habrá hasta siete. El Ayuntamiento calcula que el carril bus ahorre cinco minutos al trayecto de la línea 03 y cuatro minutos y medio a la línea 04.

La ejecución de las obras está a punto de ser adjudicada, después de que la Mesa de Contratación diera luz verde a la preadjudicación de los trabajos a Pavasal, tras presentar una oferta de 483.866 euros, al ser descartada la primera oferta por baja temeraria. El plazo de ejecución será de cuatro meses. El concurso para la implantación del carril bus en la avenida de Aguilera salió a licitación con un presupuesto base de 570.597 euros.

Tras el rechazo vecinal que ha provocado el proyecto, el bipartito de Alicante aseguró el pasado martes que estudia retomar la promesa electoral del PP de construir un aparcamiento subterráneo en la avenida Aguilera (sin fecha prevista) tras la polémica generada por el proyecto para implantar un carril bus en la vía de entrada al centro de Alicante, que a su vez incluye la supresión de todas las plazas de aparcamiento de la avenida y que se prevé ejecutar de inmediato tras conocerse ya la empresa encargada de la obra.