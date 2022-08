El borrador de la Ordenanza de Vía Pública, que incluye una reducción significativa en el horario de la actividad de los veladores para favorecer el descanso vecinal", ha provocado el rechazo inicial del sector del ocio nocturno y ha vuelto a evidenciar la división existente en la oposición municipal. Los vecinos, por su parte, piden tener voz en el proceso.

Desde el gobierno municipal, el concejal de Ocupación de Vía Pública, Manuel Jiménez, califica el borrador como un "documento de trabajo" en el que "han trabajado los técnicos" y que "no es definitivo". De hecho, el edil asegura que el propio bipartito tiene previsto defender cambios en la redacción, aunque sin concretar los artículos que pretende modificar. "Es un documento de trabajo que se han enviado a los grupos para intentar consensuar un texto porque es un proyecto de ciudad. Ahora toca que todas las partes opinemos, tanto el gobierno y la oposición", ha señalado Jiménez.

El texto, con la redacción, ha encontrado el rechazo del sector del ocio nocturno, el más perjudicado con la reducción horaria. El borrador, que unifica dos ordenanzas ya en vigor (la reguladora de actividades temporales con finalidad diversa en la vía pública y la que controla la venta no sedentaria y otras actividades y espectáculos temporales con finalidad mercantil en la vía pública), recoge importantes ajustes en cuanto al horario, que puede suponer la reducción de hasta una hora y media la actividad de los veladores en la ciudad tanto en verano como en invierno.

"Es un documento de trabajo que se han enviado a los grupos para intentar consensuar un texto porque es un proyecto de ciudad" Manuel Jiménez - Concejal de Ocupación de Vía Pública

El presidente de la Asociación de locales de restauración y ocio de Alicante (Alroa), Javier Galdeano, asegura que su sector "en ningún momento contempla una reducción horaria, sobre todo en verano y fechas señaladas". "Está muy bien velar por el descanso, pero hay otras alternativas. Después de los dos años que hemos pasado en la hostelería con el coronavirus, ahora no pueden venir con las rebajas. Somos una ciudad turística, por lo que hay que optimizar el rendimiento del sector", ha apuntado Galdeano, quien sostiene que "nunca es buen momento para reducir horarios, pero ahora menos aún".

"Nunca es buen momento para reducir horarios, pero ahora menos después de los dos años que hemos pasado en la hostelería con el coronavirus" Javier Galdeano - Presidente de Alroa

Desde la otra parte, los vecinos del Centro Tradicional lamentan estar al margen de la redacción del documento. "No hemos tenido noticias de ningún contenido del borrador, ni de la voluntad municipal para una reunión. Queremos recordar que las alegaciones se hacen antes de aprobar un proyecto y no cuando está todo prácticamente decidido", asegura Alcázar Moreno, de la Asociación de Vecinos del Centro Tradicional, quien pide al concejal Jiménez "que tras la reunión con los grupos de la oposición tenga la deferencia de reunirse con los vecinos para dar a conocer el borrador y escuchar las propuestas para poder hacer realidad ese eslogan tan cacareado por todos los políticos de hacer de Alicante una 'ciudad amable'".

A la espera de la reunión

Los grupos de la oposición municipal, desde donde aseguran que tienen que estudiar con calma el texto a la espera de la reunión prevista para septiembre con el gobierno local, demuestran de nuevo la división existente, también por la nueva Ordenanza de Vía Pública. El más taxativo ha sido el portavoz de Vox, Mario Ortolá: "Estudiaremos los pormenores y los argumentos que basan esta idea, pero no entendemos que, después de dos años de cierres ilegales y un pasaporte covid absurdo y contraproducente para la hostelería, la primera medida que se tome en la ordenanza sea la restricción del trabajo de un sector que parece ser el principal 'chivo expiatorio' para PP y PSOE".

"Queremos recordar que las alegaciones se hacen antes de aprobar un proyecto y no cuando está todo prácticamente decidido" Alcázar Moreno - Presidenta de la Asociación de Vecinos del Centro Tradicional

Al otro lado del tablero, el portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, exige "retomar la ZAS (zona acústicamente saturadas), no basta con hablar de compatibilizar el descanso y el ocio, porque el descanso es un derecho fundamental". "Nuestro objetivo es que Alicante sea una ciudad amable para sus vecinos, que tengan el descanso que les corresponde como derecho, por lo que estamos a favor de recortes en el horario de veladores", ha apuntado el edil.

Con dudas por la voluntad negociadora del bipartito se muestran en el PSOE. El portavoz socialista, Miguel Millana, admite que le genera "extrañeza" que el gobierno municipal quiera consensuar la ordenanza pese a precedentes, en alusión a los Presupuestos, las grandes contratas o la ordenanza de mendicidad, entre otras. "Ahora que hay que conciliar muchos intereses si quieren el apoyo de la oposición. Es una postura oportunista", agrega Millana. Tampoco entienden que "después de montar el pollo por la reducción de horarios dentro de las restricciones por el covid ahora lo reduzcan más". "Antes era que el Gobierno central o la Generalitat la que atacaba y quería arruinar la ciudad, y ahora hacen lo mismo. A ver si ahora es el bipartito el que quiere hundir a la hostelería. No tienen criterio para nada, y además falta mucho dialogo con los sectores afectados. Hasta que no se les escuche, que no cuenten con nuestro posicionamiento", ha avanzado el socialista.

Por su parte, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, defiende "que hay que poner medidas para mejorar la vida y la convivencia en los barrios, como el Casco Histórico y el Centro donde existe una concentración de locales de ocio y eso supone controlar y reducir horarios y hacer cumplir las ordenanzas municipales, cosa que no pasa en estos momentos". "Tenemos que desarrollar un modelo de ciudad centrado en mejorar la vida de las personas que vivimos en la ciudad. Además habrá como hacer que la participación ciudadana, hacer actividades en la calle por parte de entidades, no sea un jeroglífico imposible de resolver", ha apuntado a la espera de estudiar con más detalle el borrador de la ordenanza.

Cambios de calado

Entre las modificaciones relevantes afectaría a las fechas, ya que el horario de verano (más amplio) arrancaría el 15 de junio (y no el día 1 como hasta ahora) y finalizaría el 30 de septiembre, además de Semana Santa (del Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección) y Navidad (del 24 de diciembre al 6 de enero). Es decir, se perderían dos semanas con limitaciones más laxas.

Con todo, los principales cambios van vinculados a las horas de actividad de las terrazas de los locales. En los meses de verano, además de en las fiestas de Navidad y Semana Santa, las terrazas deberán de cesar su actividad a la 1 de la madrugada de domingo a jueves, mientras que ahora a las 2:00 de la madrugada se debe iniciar la retirada de la instalación para que el cese efectivo de la actividad sea a las 2:30 horas. En los fines de semana de verano, además de en las previas de festivos, el horario podrá ampliarse las 2:00 de la madrugada, que supone el menor recorte de los previstos, ya que según la actual norma la terraza debe estar desmontada a las 2:30 horas.

Más limitado es el horario en el resto del año. Así, salvo en esos tres y medio de verano, según el documento impulsado por el bipartito, las terrazas tendrían que estar desmontadas antes de medianoche de domingo a jueves, mientras que el resto de días (viernes, sábados y víspera de festivos) podrían estar en marcha hasta la 1 de la madrugada.

Actualmente, según la ordenanza vigente, los veladores deben cerrar antes de la 1 de la madrugada de domingo a jueves y el resto de días se aplica el horario de verano, es decir, a las 2:00 se debe iniciar la retirada de la instalación, mientras que el cese efectivo de la actividad es a las 2:30 horas. Por tanto, de aprobarse esta propuesta, las terrazas perderían entre una hora y hora y media durante la mayor parte del año al tener que cerrar, como tarde, a la 1 de la madrugada.