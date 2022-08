Los sindicatos presionan a Educación para que no amenace a 12.500 profesores con el fallo del TSJ

Estas advertencias, que ha empezado a dejar caer la Conselleria de Educación tras una primera reunión mantenida con representantes del sindicato mayoritario, STEPV, no son ni de lejos asumidas por el colectivo docente, que acudirá a cara de perro a la convocatoria oficial de la mesa de trabajo prevista por el secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, este próximo lunes.

Que el inicio de curso va a ser complicado ya no lo descarta nadie, porque tras la cautelar del TSJ de la Comunidad apenas hay margen de tiempo para reordenar lo que ya se había organizado de otra forma, descartando ahora la obligación de agrupar materias.

Es precisamente el retraso del inicio curso al que se vio forzada Educación -por la presión de los directores de colegios e institutos, para tener tiempo de aplicar los nuevos currículos en los cursos impares-, lo que ahora da algo de aire a los responsables educativos para hacer frente a la papeleta que les ha caído encima apenas una semana antes de que se incorpore el profesorado a los centros.

"No vamos a consentir que se rehagan adjudicaciones ni que se recorten plazas. Es algo totalmente inaceptable que ni siquiera debe estar sobre la mesa. No nos parece serio porque se atemoriza de entrada al profesorado, cuando la responsabilidad es toda de Educación, que obligó a organizar el curso con borradores sabiendo que su normativa era contraria a la estatal y que era muy posible que pasara esto, ya que la totalidad de los sindicatos nos posicionamos en contra del autoritarismo a la hora de aplicar la enseñanza por ámbitos o áreas de enseñanza en primero ESO y lo advertimos", detalla el delegado de la permanente de UGT, Kilian Cuerda.

Recuerda este delegado que si los responsables educativos hubieran aceptado negociar en su momento, no se verían ahora en esta situación.

No obstante, y frente a las consecuencias para el profesorado desplegadas por el secretario autonómico en el primero de los encuentros que ha organizado para dictar nuevas instrucciones de curso en los próximos días, a preguntas de este diario la posición oficial de la conselleria es mucho más confraternizadora. "Vamos a diseñar una respuesta que garantice la total normalidad del inicio de curso sin necesidad de repetir las adjudicaciones de agosto, y que todos los centros que decidan mantener la enseñanza por ámbitos en primero de ESO, puedan contar con el profesorado de refuerzo necesario para ello", declaran.

Está previsto que el último día de agosto vean la luz las nuevas instrucciones de curso para Secundaria, según indican desde Educación, que las remitirá a los centros "para que el 1 de septiembre, que se incorpora profesorado a los centros, tengan claros los pasos a seguir".

Y es que la reorganización del curso a consecuencia de "la tozudez de Educación", insisten a su vez desde el STEPV, afecta a los 43.000 profesores que imparten clases en los institutos, más de 15.000 de ellos en la provincia de Alicante, porque no solo dan materia a los alumnos de primer curso y mover cualquier pieza afecta a todo el tablero. "Si desaparece la enseñanza por ámbitos en el primer curso, hay que reasignar las asignaturas en todo el centro. Ya veremos qué pasa", aventura Marc Candela.

Desde este sindicato piensan poner sobre la mesa medidas que mantengan a todos los profesores con plaza adjudicada y en el mismo centro, incluso el medio millar dirigidos a codocencia aunque no se impartan así las clases. "Se les puede destinar a hacer desdobles de aulas sin cambiarles de centro", explican.

Ni un paso atrás, pues, en los derechos adquiridos por los docentes con plaza asignada, porque se siguieron las pautas que marcó Educación y el cambio ahora exigido por los jueces es solo responsabilidad de la conselleria, abundan desde el sindicato UGT que ha ganado el recurso.

"Deben sentarse a negociar desde lo razonable, de forma que los que quieran seguir trabajando agrupando asignaturas tengan los medios y recursos, porque hasta ahora se han venido impartiendo los ámbitos a la fuerza, con falta de especialistas y ratios de alumnado muy altas", remarca el delegado Kilian Cuerda.

No piensan retroceder un ápice en lo que consideran una "conquista por la voluntariedad" para impartir la enseñanza por ámbitos o áreas de conocimiento, uniendo asignaturas científico-técnicas por un lado y sociolingüísticas por otro y a cargo de un mismo profesor. "Rechazamos escenarios apocalípticos contra la acción sindical y esperamos que la convocatoria de Educación para decidir en función de la autonomía de los centros sea seria, sin alarmismos ni pánicos que no son aceptables", argumenta Cuerda.

Los representantes docentes de la enseñanza pública están citados el lunes día 29 por el secretario autonómico, y antes del miércoles también se reunirá con la patronal y sindicatos de la enseñanza concertada, las asociaciones de directores de los centros públicos y las confederaciones autonómicas de padres de alumnos.

Entre estos últimos, saben de entrada que tan solo se les convoca para ser informados de lo que se haya decidido y mantienen las posturas ya expresadas desde el momento en que el TSJ ratificó la cautelar. "Es vergonzoso que tenga que salir una sentencia judicial para que se nos convoque para hablar de cosas tan importantes como es la educación de nuestros hijos. Aprovecharemos para hacer las mismas preguntas que llevamos haciendo hace años sin obtener respuesta, pero iremos en positivo, a favor de impartir los ámbitos pero bien organizados y con los mejores profesores para mejorar la enseñanza, y que haya codocencia además de saber de antemano en qué lengua se impartirán las materias agrupadas. Es triste que la educación acabe en un juzgado para que se nos convoque", reitera Sonia Terrero desde la presidencia de Covapa.

Su homólogo en la Confederación Gonzalo Anaya, Rubén Pacheco, lamenta que necesariamente el fallo del TSJ afectará al inicio del curso "y es algo que deberían haber valorado los jueces de forma más ponderada. El curso se va a ver muy, muy trastocado", añade. Otra cosa es que confía en que "se busque provocar la menor afección posible. Esperemos que Educación y sindicatos lleguen a algún acuerdo que minimice las consecuencias tanto para el alumnado, como los centros y los docentes".

Para lo que se les convoca a los padres, básicamente, es para que las familias estén preparadas para la convocatoria del consejo escolar de su instituto en los primeros días de septiembre, puesto que al dejar a voluntad de los centros la forma de enseñar en primero de ESO, la decisión corresponderá tanto a los claustros docentes como a los consejos escolares. "Seguimos pensando que ha sido un gran error que el tema haya tenido que pasar a los tribunales porque pensamos que los ámbitos son una buena solución para la mejora del sistema". Asegura que entre un 4% y un 5% del alumnado de primer curso obtienen mejores resultados "y es es mucho dado que en el resto de la ESO se va a la baja", concluye.

Los centros concertados no moverán los horarios ya organizados

En la enseñanza concertada la decisión sobre la permanencia o no de la enseñanza por ámbitos, agrupando asignaturas afines para que las imparta un mismo profesor aunque no tenga la especialidad, depende del titular de cada centro, los directores. Desde la mayor patronal de la concertada en la Comunidad, Vicenta Rodríguez, secretaria autonómica de Escuelas Católicas y directora de uno de estos centros, sopesa que, aunque mantienen que lo primero de todo es la libertad de elección para organizarse cada centro según su contexto y realidad social, a estos centros, al tener las horas asignadas de profesorado, el hecho de que un mismo docente imparta dos o cuatro asignaturas no les va a afectar como en los centros públicos. "Somos los directores los que decidimos y veo complicado a estas alturas decir a un profesor que ya se ha preparado para impartir la enseñanza, que cambie la programación para dar una sola asignatura", valora. Rodríguez señala tajante que "nosotros no vamos a cambiar ni a mover nada. Los horarios hechos no se van a mover por respeto a los profesores". Además se muestra convencida de que enseñar agrupando materias va mejor a los alumnos, lo que no comparte es la obligatoriedad impuesta por Educación. "Ahí está la clave", concluye, recomendando a su vez a los responsables educativos y representantes docentes "amplitud de miras y no ser cortoplacistas, en beneficio de los alumnos".