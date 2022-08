Vaquillas de seis ganaderías en los bous al carrer del Moralet

Después de que la pandemia obligara a suspender los festejos en 2020 y 2021, regresan las fiestas de la vaquilla del Moralet, una celebración taurina que cuenta con muchos adeptos pero también con detractores, a quienes la asociación organizadora recuerda que cuentan con todos los permisos municipales y autonómicos para llevarla a cabo. La suelta de vaquilla del Moralet se celebra en un recinto acotado a partir de esta tarde y continuará hasta el domingo de 19 a 21 horas, así como los días 1 al 4 de septiembre. Unos actos siempre rodeados de polémica en un año con bastantes víctimas en la Comunidad Valenciana, seis, solo una menos que el año más funesto, que fue 2015. En la provincia hubo un fallecido en julio, un ciudadano francés que murió en el hospital de Dénia nueve días después de ser corneado en Pedreguer.

Para estos festejos, la Asociación Cultural Taurina Moralet ha contratado seis ganaderías de la Comunidad Valenciana que aportarán los animales suficientes para que, en cada encierro, participen cinco vaquillas y un toro que "cada 20 minutos se cambiarán para que descansen", explica el portavoz de los organizadores, José Luis Lillo.

Los festejos se celebrarán en un recinto en la parcela de Villanueva, que es terreno municipal, donde se instalan unas gradas para el público. La asociación calcula que asistirán unas 2.000 personas entre público que acude a contemplar la vaquilla y las personas "que corren y se quieren arriesgar. Estamos deseando que empiece porque llevamos dos años sin que se celebren y la gente está muy animada". Sobre todo se espera gente joven que llega de toda la provincia.

La suelta de vaquillas del Moralet se realiza de forma paralela a las fiestas de la Ermita, que se desarrollarán a lo largo del fin de semana. Llevan más de medio siglo celebrándose aunque por entonces no había recinto "y se soltaban por medio de los bancales y la montaña con sogas. Se ponía una cuerda en la vaca y a correr por el campo, por las calles. Ahora no tiene nada que ver. La normativa ha ido avanzando y exigen muchos requisitos, medidas de seguridad, recintos cerrados y legalizados. Un ingeniero viene a certificar que todo lo que hemos montado en cuanto a vallas y la plaza está dentro de la legalidad".

La Asociación Cultural Taurina Moralet afirma que cuentan con todos los permisos para el festejo, tanto municipales como autonómicos, así como con ambulancia, médicos y seguro. En cuanto a las acusaciones de formaciones políticas sobre la ilegalidad del recinto y que incumple la normativa antirriadas, señalan que todo está en orden y que si no fuera así la dirección de Emergencias de la Generalitat no lo habría autorizado.

Por un lado, el Ayuntamiento dio su visto bueno a los bous al carrer. El bipartito afirmó que estos festejos forman parte de los valores de la Comunidad Valenciana y están protegidos por la propia normativa autonómica, en concreto por el artículo 15.1 del Decreto 31/2015 de 6 de marzo, del Consell de la Generalitat Valenciana por el que aprueba el reglamento de festejos taurinos tradicionales de la Comunidad Valenciana.

Críticas de Unidas Podemos

Unidas Podemos considera que la vaquilla del Moralet es una actividad denigrante para los animales y recuerda que existe un acuerdo plenario desde la legislatura anterior para demoler la instalación donde se celebra el festejo taurino por estar construida en el cauce de una rambla.

"Durante este periodo estival se han ido sucediendo noticias fatídicas sobre muertes participando en festejos taurinos similares a los que están previstos que se celebren con la vaquilla del Moralet. Esta decisión de volver a los festejos taurinos no responde a una demanda social. Pedimos al equipo de gobierno prudencia para no tener que lamentar ningún daño personal, y que se cumpla el acuerdo plenario para desmantelar el recinto, ya que está situado en una rambla inundable y por tanto, no cumple con las características de seguridad necesarias para realizar un evento de este tipo".

La concejala de Unidas Podemos EU, Vanessa Romero, indica que "se continúan maltratando a animales en fiestas dentro del término municipal de Alicante. Existe un consenso cada vez más amplio sobre la necesidad de acabar con estas celebraciones denigrantes para los animales y que, tal y como estamos viendo estos días, ponen en riesgo innecesariamente la integridad física de las personas que toman parte”.

Por otro lado, apunta a la legalidad urbanística. "Existen informes del personal técnico del Ayuntamiento, así como un acuerdo plenario que propone el derribo de la instalación porque, además de encontrarse en una zona inundable, la misma no cuenta con autorización municipal”.

La oposición a este festejo por parte de las asociaciones vecinales y entidades animalistas no es nueva. Romero señala que “diferentes entidades como la asociación vecinal Nuevo Moralet o Dignidad Animal llevaron la cuestión incluso a los tribunales, ya que existe un auto judicial que avala la denegación de la cesión de la parcela en años anteriores por motivos de seguridad y una recomendación del Síndic de Greuges para que se cumpla el acuerdo plenario que aprobaba el derribo de la instalación donde se realiza el evento”.

Por otro lado, el presidente de la Federación de Bous al Carrer, Germán Zaragozá, se ha mostrado favorable a que se revisen los protocolos de estos festejos pero "con miramiento", al tiempo que cree necesario concienciar a los peñistas para evitar incidentes mortales como los que se están registrando este verano. Para ello, ha anunciado que, a partir de septiembre, se llevarán a cabo charlas en Valencia, Castellón y Alicante, según recoge Europa Press.