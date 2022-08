Parques caninos en Alicante con cero estrellas

Zonas de baño, mangueras, recipientes para comer y beber, doble valla de seguridad, césped, bancos y sombras. Así son los espacios para el paseo de mascotas en otros países, integrados además en los parques ya existentes sin tener que habilitar pipicanes en solares. Los parques caninos de Alicante no son precisamente de cinco estrellas pues se caracterizan por su escasa, si no ausente, sombra; la falta de césped que conduce a suelos secos; pocos bancos para que los dueños de los perros puedan sentarse, y por los malos olores, es decir, un panorama no muy agradable para pasar la tarde con la mascota.