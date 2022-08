La vuelta a clase se encarece un 12% y Educación dobla la inversión en el banco de libros

El curso escolar que arranca el día 12 de septiembre ya es conocido entre las familias como del "reciclaje". Hasta un 75% de los padres confiesan, en una encuesta realizada por un comparador de precios online a nivel nacional, que esta vez acuden al aprovechamiento de recursos a todos los niveles: reutilizarán tanto material escolar como ropa porque solo los libros de texto, obligados, encarecen la vuelta a clase un 12%.

"Este año se encarece todo muchísimo y las familias que no están en la red de XarxaLlibres están comprando los libros en las redes sociales cuando pueden ser de segunda mano. Como estrenamos ley y se aplica en los cursos impares, en esos casos los textos tienen que ser nuevos y es un gasto añadido importante", advierte la presidenta de la Confederación de padres de alumnos Covapa, Sonia Terrero.

No obstante en esta Comunidad, pionera en generalizar el sistema del banco de libros en todos los niveles de enseñanza obligatorios, es la que carga en sus arcas con el coste extra de los libros, hasta el punto de que la inversión en la provincia de Alicante casi se duplica con respecto a la destinada el curso anterior.

"La inversión en XarxaLlibres el curso 2022-2023 en los centros educativos de las comarcas de Alicante es de 22,5 millones de euros, 13,7 millones de euros más que el curso 2021-2022, con el fin de hacer frente a los cambios de libros en los niveles impares de Primaria y Secundaria, por la entrada en vigor de la Lomloe", subrayan desde la Conselleria de Educación a preguntas de este diario.

La media del coste de los libros de texto en las principales asignaturas ronda los 300 euros, un 12% más que hace un año y aproximadamente dos puntos más que el IPC (índice de precios al consumo) de julio, aunque optar por los textos digitales podría ahorrar prácticamente la mitad de este gasto para cada alumno, ya que su coste se cifra en 142 euros.

La propia Oficina de Consumidor, OCU, calcula a su vez entre 400 y 500 euros el coste que supone por alumno reanudar el curso escolar, y lo rebajan a unos 300 cuando se cambian los textos por el formato digital.

La decisión sobre este cambio de formato, en el caso de una autonomía donde está prácticamente generalizado el banco de libros para que no supongan coste alguno a las familias, depende de la decisión que adopte cada centro educativo, oído el consejo escolar.

"El tipo de soporte de los manuales de texto, digital o papel, es una decisión que toma el centro educativo en función de su autonomía", recalcan desde la Conselleria de Educación.

De hecho, la subvención que se envía a cada colegio e instituto contempla la posibilidad de sufragar de igual forma tanto libros de texto en papel como en formato digital, pero todavía no está suficientemente extendida la fórmula de la digitalización y lo que se podrá ver en los centros de forma mayoritaria son bolsas organizadas con todos los textos correspondientes al curso de cada alumno cuyo centro esté adscrito a la XarxaLlibres.

Gratuidad

Desde la Confederación de padres de alumnos Gonzalo Anaya, señalan por su parte que "en cualquier contexto económico, la demanda de esta Confederación de AMPA siempre ha sido la gratuidad total de la educación pública". Incluyen en este parámetro tanto "el material escolar como los libros de texto, universalizar la gratuidad del comedor escolar y convocar las becas necesarias para servicios complementarios como la escola matinera, el transporte o las extraescolares, para garantizar la igualdad de oportunidades educativas bajo el criterio de progresividad en función de la renta".

Año tras año los representantes de los padres ponen el grito en el cielo porque a las formaciones políticas se les llena la boca con la excelencias de la gratuidad de la enseñanza, pero a la hora de la verdad no lo es tal. Las oficinas del consumidor llegan a cifrar en un 20% el total del sueldo que destinan las familias para tener lista la vuelta a clase de sus hijos. "Los cuadernillos que hacen comprar en los centros son un gasto añadido que no se incluye en la XarxaLlibres, y las agendas que suelen distribuir desde las asociaciones de padres suponen este curso el doble de su precio por el elevado coste del papel", apunta Sonia Terrero, desde Covapa.

Con el mismo sueldo, como ratifican los representantes de los padres de alumnos, hay que hacer frente a la subida de precios en la alimentación, la electricidad, la gasolina, y como remate de cara a septiembre, el gasto que implica volver a las clases, "un coste excesivo este año", abunda Terrero. De ahí que también ponga el acento en que se tenga en cuenta, "pero de verdad", la renta de las familias para acceder a las ayudas y subvenciones de la Conselleria de Educación.

"Las hay con una elevada vulnerabilidad que aseguran no recibir tantas ayudas como otras que se han visto desplazadas de su país por la guerra. No muchos se atreven a decirlo pero es así, lo estamos viendo", lamenta. Su formación va a solicitar expresamente que se valore la renta para obtener las ayuda en cualquier caso. "Estamos para ayudarles a todos y los ucranianos nos necesitan, pero hay que determinar realmente si se necesitan o no las subvenciones", advierte.

Papelería y comedor

A las agendas escolares que este curso no se van a prodigar, como adelantan los representantes de los padres de alumnos, porque las AMPA piensan renunciar en su mayoría por el elevado coste, se añaden como más imprescindibles los lápices, bolígrafos, estuches y cuadernos. Es el paquete denominado como papelería, y el segundo escalón en el que las familias invierten más dinero en la vuelta a clase, alrededor de los 50 euros. En estos casos no hay reciclaje que valga porque exigen un uso único y es un apartado que a su vez se ha visto encarecido hasta en un 8%.

Los servicios de comedor y extraescolares, como citan los padres de la Gonzalo Anaya, también suponen un plus porque solo los más necesitados obtienen el cien por cien del coste del menú escolar y el resto, en función de la renta, se prorratea entre los que tengan la condición de beneficiarios hasta agotar la inversión destinada por Educación. El menú diario escolar no ha cambiado hasta el momento y desde hace muchos años su coste, a 4,25% euros.

Extraescolares

En lo que se refiere a las extraescolares, desde Covapa aseguran que se han convertido en uno de los gastos ya ineludible para las familias porque, incluso antes de empezar el curso, prevén refuerzos académicos para que sus hijos sigan el ritmo y no se queden descolgados. Las clases particulares ya forman parte del modus vivendi de una buena parte de los alumnos a decisión de sus padres, indica Terrero.

La extraescolares como tal se han llegado a convertir por tanto casi en un bien de primera necesidad para las familias, y la propia conselleria obliga a los centros a ofrecerlas gratuitamente durante la jornada escolar cuando sea continuada, para que los alumnos puedan seguir en el colegio hasta las cinco de la tarde aunque su horario lectivo haya acabado a las dos de la tarde.

Este curso, con motivo de la generalización subida de precios, hay familias que empiezan a optar por aprovechar las redes y a través, por ejemplo, de YouTube, enlazar videos para la enseñanza de las Matemáticas o del Inglés, cuando no se disponen de medios para escoger una academia. Desde Smartick, expertos en metodologías online, afirman que ya hay un 25% de familias que buscan un refuerzo de materias de esta forma.

"La pandemia puso en evidencia dificultades añadidas para seguir las clases y muchos alumnos todavía no han recuperado el nivel, así que a los gastos de material los padres suman ya las clases particulares para que sus hijos salgan adelante en aquella materias que no aprenden bien en el aula", insiste Sonia Terrero.

Rebajar el IVA

Para tratar de rebajar en algún modo todos estos costes, desde el partido político de Ciudadanos han registrado en el Congreso una proposición no de ley en la que reclaman al Gobierno "las modificaciones oportunas para reducir el IVA del material escolar desde el tipo general del 21% al tipo reducido del 10% hasta el 30 de junio de 2023".

Esta formación recuerda en el texto de su proposición el derecho que consagra la Constitución a una "enseñanza obligatoria y gratuita", y recuerda que se asigna a los poder públicos la obligación de garantizar y hacer efectivo este derecho. Persiguen aliviar el bolsillo de las familias con motivo de la inminente vuelta a las aulas, a tenor de una inflación cifrada en el 10%.