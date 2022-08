La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha adjudicado este martes del contrato de las obras del proyecto del Paseo de los Mártires de la Libertad, que pretende estrechar los actuales cuatro carriles de circulación, además de ampliar los pasos de peatones y las zonas verdes, incluyendo una mediana ajardinada. La iniciativa, con un plazo de ejecución de ocho meses, queda en manos de la mercantil Pavasal, por un importe de 2,17 millones de euros. Se trata de uno de los proyectos que cuentan con subvención europea al vincularse a la implantación de la zona de bajas emisiones.

El portavoz adjunto del gobierno municipal, Manuel Villar, explicó este martes que el bipartito pretende realizar la obra en fases para intentar reducir los efectos de una obra que puede coincidir en el tiempo con un nuevo tramo de la mejora del Paseo del Puerto que está acometiendo la Autoridad Portuaria, en relación al espacio comprendido entre las tabarqueras y la Escalera de la Reina.

Esta actuación, que se prevé que arranque en las próximas semanas tras adjudicarse la dirección de obra y el plan de seguridad y salud, fue criticada por muchos profesionales -urbanistas, ingenieros, arquitectos y sociólogos- que consideran que el Ayuntamiento de Alicante ha pecado de "conservador" en un momento en el que las ciudades apuestan por la movilidad sostenible y por generar cada vez más espacios para el peatón en busca de entornos cada vez más amables para el ciudadano. Y es que introducir una mediana ajardinada de 1,5 metros de anchura, estrechar los cuatro carriles de circulación (a 3,5 metros en los extremos y 3,15 metros en los interiores, en ambos sentidos) y generar más pasos de cebra (dos más para un total de cinco), además del reasfaltado del vial, son las principales novedades que incluye el proyecto de reurbanización del paseo de los Mártires, frente a la Explanada.

La iniciativa, según el Ayuntamiento, busca reducir la capacidad y minorar la velocidad de la actual sección del Paseo de los Mártires, aumentando la transversalidad Explanada/Puerto, incrementando en dos los pasos de peatones y potenciando el eje de la calle Castaños -Plaza de Gabriel Miró-Paseo marítimo del puerto. Además, se va a corregir la rasante transversal del vial del Paseo de los Mártires, igualando en los pasos cebra la "altura" de la Explanada con la del Paseo marítimo.

El proyecto, por otro lado, contempla la eliminación de "espacios residuales" como la glorieta de la plaza de Canalejas para "dar continuidad al recorrido peatonal entre la Explanada y el Paseo de Canalejas, creando un nuevo espacio urbano en este lugar emblemático para la ciudad, donde se situaba el baluarte de San Carlos, elemento defensivo del siglo XVIII, espacio renovado en torno al monumento del político Canalejas".

Asimismo, la Junta de Gobierno ha aprobado este martes la adjudicación del contrato de las obras de reurbanización de la avenida Ramón y Cajal y Paseo de Canalejas, con un plazo de ejecución de seis meses, también a favor de la mercantil Pavasal, por importe de 1,9 millones de euros. Entre las acciones a acometer destacan la introducción del carril bici y el rediseño y aumento en número y dimensión de los pasos de cebra que comuniquen con Canalejas, eliminando además el muro perimetral del parque. Otras remodelaciones se centrarán en el aumento del tamaño de los alcorques y la sustitución de las farolas de gran escala, propias de vías interurbanas por farolas más urbanas. En el apartado de tráfico de vehículos se cambiará la zona de estacionamiento en batería a cordón, para ganar espacio para el carril bici, compensándose la pérdida de aparcamientos con la introducción de nuevos en el tramo entre las calles Portugal y Pintor Aparicio.

Ambas actuaciones en el frente litoral urbano se unen a la última fase de la Explanada, recientemente también adjudicada. Según el concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez, “es una de las áreas estratégicas y más valoradas de Alicante, sin embargo, no cuenta con las dotaciones y condiciones mínimas de uso y disfrute por parte de los ciudadanos". Para el edil, Mártires de la Libertad “se ha convertido en un espacio urbano dominado por los coches, donde los peatones no suelen circular, ya que carece de confort para el transeúnte”.