El ocio nocturno recupera el 95% de la actividad prepandemia con colas en zonas de costa

Tras las penurias que trajo la pandemia al ocio nocturno, que provocó el cierre de dos de cada diez locales, el sector recupera negocio este verano en la provincia de Alicante y alcanza el 95% de la facturación de los meses estivales de 2019. En Alicante, Benidorm o Torrevieja está siendo un agosto como hacía mucho tiempo, con colas para entrar, y han abierto nuevos negocios que compensan los cierres sufridos, aunque ahora el sector afronta el otoño con incertidumbre por la evolución de la economía.

Entre los clientes, pubs y discotecas han recuperado el público nacional a internacional habitual y han constatado la presencia de nuevos clientes procedentes de destinos cercanos al conflicto con Ucrania, es decir, turistas que huyen de zonas calientes buscando cierta tranquilidad, explican desde la Coordinadora Empresarial de Ocio y Hostelería de la Comunidad Valenciana.

También el ocio de pueblos de interior y zonas de montaña tiene buenos números en la provincia, aunque no tanto en las áreas del interior del país, donde está costando más la recuperación. Según datos de España de Noche, la facturación aquí apenas alcanzará el 69,6% de lo conseguido hace dos años. Nada que ver con lo que está ocurriendo en Madrid, Barcelona, València o el área costera de Alicante.

"Es evidente que estamos ante un verano de cifras que prácticamente iguala 2019 en la provincia. Los dos años de pandemia y las restricciones nos han llevado a encontrarnos con un público que buscaba recuperar el tiempo robado. A nadie se le escapa que las zonas de costa han sido un destino en el que agosto ha marcado cifras históricas. Basta con darse una vuelta por sitios como Benidorm , Torrevieja, Alicante o Altea. También el ocio de interior ha podido seguir trabajando con buenos números, gracias a la gente que ha decidido buscar la montaña como refugio en vacaciones", señala Lalo Díez, presidente de la Coordinadora Empresarial.

No obstante, las previsiones iniciales no eran tan halagüeñas. "Cierto que el verano empezó con muchas dudas respecto a cuánto tardaría en llegar una nueva ola de covid o si la gente finalmente se atrevería a volver a unos espacios que han estado señalados durante mucho tiempo por la administración como sitios de mayor contagio a pesar de que nunca dieron un solo dato científico que avalara sus cierres. Además se produjeron roturas de stock de algunas marcas de bebidas. El verano ha servido para recuperar a nuestros clientes y público local e internacional habitual, a contar además con la llegada de muchos otros cercanos a la zona de conflicto ucraniana. Este año hemos visto gente haciendo cola en muchos locales para poder entrar. Está claro que necesitamos recuperar mucho pero tenemos ante nosotros un panorama en el que confiamos seguir manteniendo los números de antes del covid. Esperamos que a pesar de todos los indicadores de alarma de una situación económica complicada en otoño, el ocio siga manteniendo el pulso ya que nuestros sector al final es fundamental en el día a a día de la gente", abunda Díez.

A nivel estatal, los locales de ocio nocturno prevén facturar este verano un 81,9% de lo que ingresaron en 2019, manteniendo la tendencia al alza desde la eliminación definitiva de las restricciones para el sector, según los datos del "Estudio sobre el impacto del covid en los locales de ocio y sus perspectivas de recuperación'", realizado por la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos (España de Noche) y Coca-Cola.

El informe, que se ha llevado a cabo a través de una encuesta en todas las comunidades autónomas, recoge que un 15,5% de los locales de ocio no han abierto durante los meses de verano, que el 30,5% espera mantener el mismo nivel de facturación que en el mismo período de 2019 y que 29,53% señala que estima una facturación menor. En el caso de la provincia de Alicante, dos de cada diez cerraron sus puertas por el covid y hay reaperturas. Según datos oficiales del Consell, que ni mucho menos recogen toda la realidad del sector, en el territorio hay 226 locales de ocio nocturno.

A la hora de valorar el ejercicio 2022 en su conjunto, y de acuerdo con el creciente escenario de vulnerabilidad económica, los locales encuestados señalan que esperan facturar un 75,4% sobre los resultados económicos alcanzados en 2019. Del estudio, se desprende que la recuperación del sector tras superar la fase más aguda de la crisis del coronavirus, avanza de forma muy desigual, teniendo en cuenta los distintos territorios y comunidades autónomas y los diferentes tipos de establecimientos.

De esta forma, los locales de ocio ubicados en capitales como Madrid, Barcelona, Valencia o Alicante, en su zona costera, esperan prácticamente alcanzar el volumen de negocio del verano de 2019 con un 94,6% de la facturación, frente a los territorios y comunidades autónomas del interior, con previsiones halagüeñas.

Discotecas

Por tipo de actividad y locales de ocio, las discotecas son las que mantienen un mejor funcionamiento, ya que esperan alcanzar un 90,9% de los facturado en el verano de 2019, seguido de las salas de concierto (77%), y los bares de copas y pubs, que facturarán un 67,2% de lo conseguido en el verano de 2019.

El presidente de España de Noche, Ramón Mas, ha señalado, tras el verano positivo en muchos lugares, la "incertidumbre" que encara el sector de cara a los próximos meses. "Una vez superado el efecto champagne que provocó el final del toque de queda en el sector, los locales de ocio afrontan su recuperación con la incertidumbre sobre la evolución de la economía el próximo otoño", ha subrayado.

"Tenemos la convicción de la capacidad de resistencia del sector y del reconocimiento social sobre la importancia que tienen los locales de ocio en España, tanto para nuestro estilo de vida como por ser un pilar fundamental del atractivo turístico del país", ha indicado.

Ayudas

Dada la situación que arrastra el sector, la Agencia Local de Desarrollo de Alicante ha abierto el plazo de presentación de solicitudes al Plan de Ayudas Diputación-Ayuntamiento de Alicante 2022 por el que se podrán pedir retribuciones de hasta 3.000 euros para distintos sectores afectados por la pandemia, como el transporte de viajeros, fiestas tradicionales y ocio nocturno.

La solicitud de ayudas puede realizarse de forma telemática por sede electrónica municipal a través de la web hasta el lunes 12 de septiembre. Serán diez días hábiles contados a partir de este martes, según informa el consistorio en un comunicado.

Esta línea de subvenciones, íntegramente financiada por la Diputación Provincial, contempla el requisito de que los potenciales beneficiarios deben acreditar un promedio mensual de facturación entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022 igual o inferior a la media mensual de facturación durante los mismos meses de 2019.

Los tres sectores económicos beneficiarios de esta convocatoria son los del transporte de viajeros, las fiestas tradicionales y el ocio nocturno, en los que "se han constatado pérdidas importantes en el período comprendido entre el 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2022", según recoge el acuerdo de la Junta de Gobierno.

Sobre el ocio nocturno, el bipartito alude a las restricciones que seguían vigentes para luchar contra el covid "como limitación de aforos, baile en la pista, uso de mascarillas en interiores, que provocaron especialmente un aluvión de cancelaciones de encuentros de empresas, familiares, fiestas multitudinarias, etcétera, especialmente en el período navideño 2021-22".

Quejas vecinales

Vecinos del Centro Tradicional de Alicante critican los problemas que está generando una discoteca en la calle Coloma cuando cierran los pubs y veladores de Castaños. "Abre todos los días y la gente habla fuerte y grita de madrugada. Es mucha gente joven y muchos extranjeros. Es el peor año que hemos pasado".

"No tenemos problemas con la hostelería, que cierra a la una o las dos pero tenemos los pubs y varias discotecas que cierran a las siete de la mañana y es el verdadero problema para los vecinos", que reclama que se saquen estos negocios del centro de la ciudad. "No podemos dormir por el calor. O tienes aire acondicionado o no puedes abrir las ventanas por el ruido. Ha sido peor que nunca". Aseguran que se tolera el tardeo o los restaurantes pero no cinco discotecas hasta el amanecer, de ahí que estén esperando a tratar la ordenanza con el Ayuntamiento.