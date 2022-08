Tras optar por mantener las plazas de todo el profesorado ya asignado en Secundaria, para minimizar el trastorno que podía ocasionar en el inicio de curso tanto repetir la adjudicación de 12.000 profesores con vacantes por servicios o por desplazamientos, como eliminar otro medio millar de plazas exclusivas para codocencia o con dos profesores en el aula, los responsables de la conselleria ha decidido también que la Abogacía del Estado no presente el correspondiente recurso de reposición frente a la medida del TSJ.

Al no presentar este recurso, para el que Educación tenía de plazo hasta este pasado lunes día 28, tampoco cabe ya recurso de casación ante el Supremo "y no lo hemos presentado", concretan desde el departamento que dirige la consellera, Raquel Tamarit.

Es otra de las medidas de las que ha echado mano el secretario autonómico de Educación y número dos de la conselleria, Miguel Soler, con el objetivo de contribuir a un inicio de curso lo más normalizado posible. Decisión que a su vez se suma a la asignación de todas las vacantes generadas este verano este próximo lunes día 5, y no el 12 en que arrancaba el curso como también se indicó que pasaría tras conocer el auto del TSJ.

Los responsables educativos han ido por tanto apagando todos los posibles fuegos, e incluso aseguran que con una semana de adelanto respecto al inicio de curso, estarán adjudicadas todas las bajas por enfermedad y jubilaciones que se hayan producido este verano.

"Nuestra prioridad desde el minuto cero ha sido garantizar todos los puestos de trabajo y buscar la fórmula para que estén en los centros donde han sido asignados. Además era importante asegurar la no repetición de la adjudicación de principios de agosto y las nuevas instrucciones remitidas a los centros permiten que se puedan desplegar la adjudicaciones de inicio de curso a principio de la semana que viene, con el objetivo de que el lunes día 12 los centros educativos cuenten con el personal docente necesario", destaca la consellera Tamarit.

Aun sin acudir a los tribunales y favoreciendo que no se recorten plazas docentes, desde la conselleria no cejan en su empeño por intentar que la enseñanza se imparta en primero de ESO agrupando materias, lo que técnicamente se conoce como enseñanza por ámbitos afines de conocimiento, porque aseguran que los datos de que disponen tras los dos cursos anteriores en que se ha implantado la medida obligatoriamente, aumentan en cinco puntos, hasta el 89,4%, el número de alumnos de primero de ESO que aprueban el curso.

Para ratificar que esta es la fórmula más adecuada para frenar el fracaso escolar, Educación va a encargar este año un informe a las universidades de Alicante y de Valencia, ambas con departamentos de Didáctica, para que indiquen, fruto de la investigación con docentes, padres y alumnos, los resultados y conveniencia o no de dicha metodología de enseñanza.

Desde la conselleria, a preguntas de este diario, sopesan que aunque la enseñanza por ámbitos no va a arreglar todo el sistema educativo, puede mejorar algunas cosas, y prevén darse este curso de plazo para que a su vez lo valoren y debatan en los centros educativos para, finalmente, decidir de cara al curso 2022-2023 si resulta conveniente mantener la obligatoriedad o no de esta manera de enseñar que la nueva ley educativa, Lomloe, promueve pero de forma voluntaria.

"Hemos incluido en la resolución que se hace por mandato judicial

Los responsables educativos no quieren problemas añadidos en este inicio de curso que tan borrascoso se presentaba, con una cautelarísima del TSJ que no permite obligar a enseñar agrupando materias en primero de ESO. Desde UGT, sindicato al que los jueces dan la razón sobre dicha voluntariedad docente, reclamaba a Educación que contemplara expresamente en la resolución con la que da solución al tema, que dichos cambios son fruto de cumplir un auto judicial. Desde Educación destacan que el propio título de las nuevas instrucciones contemplan que son para aplicar la medida cautelar del TSJ, y que han atendido a UGT he incluido en el texto que se hace por mandato judicial. victoria bueno