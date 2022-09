Vecinos del Casco Antiguo contratan a un abogado para iniciar un contencioso por el ruido del ocio nocturno

Más de 400 quejas contra el ruido pero también sobre el botellón, el vandalismo, la suciedad y la degradación que en general sufre el Casco Antiguo de Alicante con gente que practica sexo o consume droga en la calle y que relacionan con el ocio nocturno no controlado, han registrado los vecinos en el Ayuntamiento hartos de no poder dormir a partir de la noche de los miércoles hasta los domingos por el exceso de decibelios ya que la actividad de los locales de ocio se mantiene más allá de las tres y media de la madrugada. Un vídeo que han publicado recientemente resume en 5 minutos la extensa problemática de la zona. Ya están preparando un contencioso contra el ruido y han contratado un abogado.

Asimismo, celebrarán una concentración de protesta el 29 de septiembre coincidiendo con el Pleno municipal. Por su parte, desde el Ayuntamiento el equipo de gobierno bipartito, formado por PP y Cs, afirma que el área de Aperturas de Urbanismo ha realizado hasta la fecha 104 inspecciones de locales de ocio con expedientes abiertos, algunos de ellos de apercibimiento de cierre por la gravedad de las deficiencias. Están en distintas fases, algunos de subsanación.

"El 90% cumple en teoría la normativa acústica, solo hay cinco que no cumplen. Cosa diferente son las aglomeraciones de gente en la calle, que ya tiene que ver con las competencias de Policía Nacional en colaboración con la Local para evitar el botellón y aglomeraciones excesivas". Desde el bipartito indican que en breve se reunirán con los vecinos para explicarles lo que se está haciendo, "una gran batida para al menos expedientar a quien lo merezca y desplegar acciones de control por parte del Ayuntamiento".

La Concejalía de Seguridad destaca el "trabajo importante" de la Policía Local intensificando las inspecciones y la vigilancia en el Casco Antiguo, en un operativo diario en locales de ocio y en general de hostelería, atendiendo las denuncias vecinales. Esto se suma al dispositivo contra el botellón de viernes a domingo, con presencia policial preventiva; y colaboración con la Policía Nacional en materia de seguridad ciudadana, que se mantendrá después del verano. Participan agentes de las unidades de Aperturas, Fox, Servicio Nocturno y de refuerzo.

Más vigilancia

"La Policía está satisfecha con la labor de inspección de locales que se va a seguir realizando para que la convivencia ciudadana mejore. Como zona de ocio hay que reforzar la vigilancia, el control y las inspecciones". Según fuentes municipales, las actas levantadas en la revisión de cierre por la Policía Local las tramita la autonómica.

Sea como sea, las 400 quejas por registro se han presentado este verano basándose, entre otras cosas, en las mediciones de sonómetros instalados en la plaza de Quijano, que dan fe de que un jueves entre semana en temporada baja, es decir, fuera del verano y de Hogueras, se alcanzan niveles de 85 decibelios entre medianoche y las cuatro de la madrugada, una medida acústica que equivale al paso de un tren, maquinaria de fábrica, las sirenas de los bomberos o una manifestación ruidosa, y que resulta dañino en exposiciones prolongadas según el umbral que marca la Organización Mundial de la Salud (OMS). Durante la noche, la OMS recomienda mantener el nivel acústico por debajo de los 45 decibelios.

Los vecinos han obtenido las mediciones tras mucho pelear con el Ayuntamiento. "Pusieron sonómetros en la plaza de Quijano, en Virgen de Belén y en la plaza de San Cristóbal. Algunos se estropearon y no los han vuelto a arreglar. Quedan varios y cuando hemos pedido la documentación por registro al Ayuntamiento, tras mucho insistir y llamar, al final nos pasaron todos los datos", explica el presidente de Laderas del Benacantil, Joaquín Gangoso. Quieren que agentes de Policía Local, de paisano, hagan mediciones in situ en la puerta de los pubs, pero "nos dicen en el Ayuntamiento que no lo autoriza la Subdelegación de Gobierno".

Los vecinos no pretenden que los pubs desaparezcan porque entienden que son una actividad económica que da empleo pero sí que concilien y que se regule su actividad porque afirman que en el Casco Antiguo no están al día como en Castaños. Su reclamación al bipartito es de una exhaustiva inspección policial a los locales, uno por uno, para ver cuántos están insonorizados y tienen doble puerta, además de comprobar hasta qué hora tienen licencia, y si cumplen el horario autorizado, y que clausuren los que incumplan la normativa.

Catorce nacionalidades

Liderados por Laderas del Benacantil, que agrupa a 150 vecinos de 14 nacionalidades (decenas de quejas están escritas en inglés), los residentes en el Barrio han iniciado una lucha para que se controle el ruido nocturno que incluye la contratación de un abogado especialista en ruido para preparar un contencioso. Con ello quieren frenar la fuga de vecinos, familias y también gente joven que vive de alquiler en la zona o que tienen vivienda propia y que acaban marchándose. Además, señalan que el ocio desatado condiciona incluso el modelo de alquiler turístico ya que solo pueden alquilar alojamiento a determinado público.

Asimismo exigen la declaración de zona acústica saturada basándose en las mediciones de los sonómetros y con ello una reducción de los horarios de cierre, ahora que el bipartito pretende recortar en hasta una hora y media el horario de los veladores en Alicante para "favorecer el descanso vecinal". El borrador de la nueva Ordenanza de Vía Pública recoge que las terrazas cesen su actividad entre la 1:00 y las 2:00 horas en verano en función del día y entre medianoche y la 01:00 de la madrugada el resto del año.

En enero de 2020, el Ayuntamiento inició los trabajos para declarar el centro de Alicante zona acústicamente saturada y afirmó quelas medidas contra el ruido se harían también extensivas al Casco Antiguo después de que sus vecinos anunciaran su intención de ir también a los tribunales. Sin embargo, las medidas se han retrasado después de que el TSJ tumbase la sentencia del ruido que era favorable a los vecinos.

"La degradación acústica que sufre el Barrio trae el resto de problemas porque si la gente está todos los días en la calle bebiendo orinan, rompen y grafitean. Rompen las macetas de los vecinos, lo ensucian todo" Joaquín Gangoso - Presidente de Laderas del Benacantil

"La degradación acústica que sufre el Barrio trae el resto de problemas porque si la gente está todos los días en la calle bebiendo orinan, rompen y grafitean. Rompen las macetas de los vecinos, lo ensucian todo. El ocio nocturno tiene unos horarios salvajes desde el miércoles. Los pubs abren hasta la 3 y medos de la madrugada, y aparte del ruido exterior, a diferencia de Castaños, la mayoría de licencias tienen décadas, con lo cual muchos no están insonorizados aparte de que generan decibelios por encima de lo permitido. El ruido en la calle es insufrible y la gente que viene a vivir al Casco Antiguo al cabo de seis meses se marcha porque no pueden descansar. Aquí apenas quedan familias con niños, y hay que tener la casa insonorizada".

Sobre el botellón, reclaman más patrullas policiales para evitar los grupos de jóvenes, en ocasiones de 30 y 40, muchos de ellos menores, sigan utilizando como coto para beber el Parque de la Ereta. La puerta del recinto se cierra a las once de la noche (antes en invierno) y de madrugada saltan en masa para salir, con riesgo de lesiones. José Baeza, vocal de la asociación, explican que saltan por las puertas o accesos de la plaza del Puente, San Roque o Santa Cruz, "y lo dejan todo vergonzoso, sobre todo los sábados por la mañana está todo arrasado y luego vienen los turistas y se encuentran con esa imagen".

"Grupos de botellón de hasta 30 personas saltan las puertas cerradas del parque de la Ereta, lo dejan todo lleno de orines, vómitos y botellas, y luego llega el turismo y es vergonzoso" José Baeza - Vocal de la asociación

Otros aspectos en los que inciden son los solares abandonados convertidos en urinarios públicos, los grafitis no decorativos, el robo de papeleras, regular el horario de reparto de los camiones que proveen a los establecimientos y negocios del Casco Antiguo, y un mayor control de los aparatos de aire acondicionado en las fachadas.

Estas quejas se suman a la expuesta hace unos días por los vecinos y también por dueños de los locales aseguran que existe un aumento de la delincuencia tras el confinamiento que pone en peligro los negocios y la convivencia en la zona. Hosteleros y vecinos reclaman mayor presencia policial en el Barrio y denuncian un aumento de la violencia nocturna. Aseguran que las peleas, el consumo de drogas y los robos son cada vez más habituales.