El TRAM de Alicante se ha convertido en uno de los principales medios de transporte público de la provincia de Alicante. Más de nueve millones de viajeros usaron el tranvía para sus desplazamientos en 2021, lo que supone un incremento del 28,67% con respecto al año anterior. A diario, casi 25.000 usuarios cogen el TRAM d’Alacant en alguna de sus seis líneas.

Horarios del TRAM de Alicante

Los horarios del TRAM de Alicante se pueden consultar en la web del TRAM donde es posible seleccionar la parada de origen y de destino, la fecha y el rango horario en el que se quiere viajar.

Una vez rellenados los campos se indicará la duración aproximada y el billete que será necesario para poder completar el trayecto, según la zona a la que se quiera viajar. Del mismo modo, se informará sobre si es necesario realizar algún trasbordo de una línea a otra. Por último se podrá consultar las distintas horas de salida del tranvía desde la parada de origen.

A la hora de consultar los distintos horarios para viajar en el TRAM hay que tener en cuenta si se trata de un día laborable lectivo, laborable no lectivo o sábado, domingo y festivo, ya que las horas y las frecuencias de paso pueden sufrir variaciones.

Trayectos del TRAM d’Alacant

El TRAM cuenta con seis líneas compuestas por diferentes paradas. Son las siguientes:

L1: Luceros - Benidorm

Luceros - Benidorm L2: Luceros - San Vicente del Raspeig

Luceros - San Vicente del Raspeig L3: Luceros - El Campello

Luceros - El Campello L4: Luceros - Plaza La Coruña

Luceros - Plaza La Coruña L5: Porta del Mar - Plaza La Coruña

Porta del Mar - Plaza La Coruña L9: Benidorm - Dénia

Precios del TRAM de Alicante

Para conocer el precio del TRAM debemos saber a qué zona queremos viajar. Si vas a moverte por la zona metropolitana el precio de tu billete se corresponde con la Zona A. Los precios son los siguientes:

Billete sencillo: 1,45 euros

Bono multiviaje: 8,70 euros

Bono 30 días: 26,10 euros

Bono ruta 4/30: 15 euros

Bono TAM escolar: 16,50 euros

Bono TAM jove: 21,20 euros

Si tienes pensado moverte por alguna de las otras zonas, en la siguiente imagen encontrarás todos los precios, incluidos los de los pensionistas, Gent Mayor y si viajas en grupo.

Del mismo modo, para optar a los descuentos de familia numerosa, monoparental, pensionista, educadora, gent major y mobilitat tendrán que tener una tarjeta personal emitida por FGV. La forma de conseguirla es aportando la documentación necesaria en cada caso en las estaciones y su precio es de cuatro euros. Las otras tarjetas no personalizadas tendrán un coste de dos euros en la primera compra.

Los niños menores de 10 años pueden viajar de forma gratuita acompañados por una persona adulta, con un máximo de dos por persona.

Bicicletas, patinetes animales y objetos perdidos

Viajar en el TRAM d’Alacant con bicicletas y patinetes está permitido, aunque sus dueños deben responsabilizarse de no causar molestias con ellos al resto del pasaje y no causar daños en los vehículos e instalaciones. Las personas que viajan con bicicletas que no pueden plegarse deberán permanecer de pie junto a ellas en los espacios vacíos de los vagones. Por su parte los patinetes, si se pueden plegar, deberán ir ocultos parcial o totalmente bajo los asientos.

Con respecto a los animales, no está permitido viajar con ellos con las siguientes tres excepciones:

Perros de asistencia para personas con discapacidad o con sus instructores de adiestramiento.

Perros que acompañen a las fuerzas de seguridad.

Pequeños animales domésticos en jaulas o transportines.

Por último, en cuanto a los objetos perdidos en trenes o estaciones pueden dirigirse al Punt del Client ubicado en la estación de Luceros de Alicante, estaciones atendidas o en el teléfono 900 72 04 72.