La UA instala prefabricadas para prácticas y laboratorios en el arranque del curso

Las aulas prefabricadas no son exclusivas de los centros educativos de enseñanza obligatoria. Desperfectos de última hora en uno de los antiguos pabellones del Ejército, que en la Universidad de Alicante se destinan a laboratorios tecnológico-científicos y prácticas de Ciencias, han llevado al vicerrectorado de Infraestructuras a acelerar una reforma que, aseguran, ya estaba prevista aunque a más largo plazo.

La inspección de forjados del edificio aconseja la reforma integral y progresiva de estos pabellones, que jalonan una de las avenidas peatonales de la Universidad y que no han sido actualizados desde hace una veintena de años, cuando fueron acondicionados con el objetivo de mantener una estructura que es histórica en el nacimiento de la UA y sus primeros pasos como CEU.

Afectados

La operación de reforma urgente implica desplazar a medio centenar de docentes e investigadores, además del alumnado que cursa prácticas de Anatomía, Biología, Electrónica de televisión y video, o de Ciencias, entre otros.

Salvador Ivorra, responsable de Infraestructuras y Seguridad en el campus, indica a preguntas de este diario que la reforma de estas estructuras ya estaba planificada, aunque un pequeño desprendimiento en una de las cubiertas lo ha acelerado de cara al inicio de curso aprobado para el día 12 de septiembre, en el plazo de una semana.

El vicerrector admite que para dicha fecha las nuevas prefabricadas estarán instaladas en su ubicación definitiva, en una de las avenidas peatonales y con espacio suficiente entre las que cuenta el campus, en la zona de los pabellones, pero que la dotación de material y disposición de los laboratorios no podrán estar culminados para entonces.

Prácticas

El hecho de que las prácticas universitarias no comiencen en los primeros compases del curso, da margen a las autoridades académicas para prorrogar una semana más la adecuación de las nuevas prefabricadas, un total de once naves, que no obstante está previsto concluir de cara al día 19 de septiembre, una semana después del arranque de las clases.

Desde el vicerrectorado calculan que las actividades más urgentes que se desplazan del pabellón afectado a las nuevas prefabricadas, podrán iniciarse una semana después del inicio del curso sin que esto afecte a los implicados. "Lo más urgente estará instalado el día 19 y las aulas de prácticas en marcha".

Entre los desplazados hay despachos de profesores que está previsto acoplar en el resto de edificios del área, hasta que acabe la instalación definitiva de los nuevos barracones. De hecho hay seminarios con apenas uso en los primeros compases del curso, o salas de reuniones que puntualmente se van a destinar a estos usos, indican.

Las prefabricadas se han ubicado en el lado de la carretera de circunvalación que rodea al campus de manera temporal, básicamente para descargarlas, pero se instalarán de forma definitiva “en una de las avenidas centrales peatonales, entre los laboratorios de Ingeniería y el pabellón 10, donde hay suficiente anchura". Además de que la circulación de personas por la zona tampoco resulta excesivo, como concretan responsables de la UA.

Laboratorios

En cuanto a los laboratorios de investigación afectados por esta reforma urgente, está previsto contar con ellos al mismo tiempo que las prácticas para el alumnado, mientras que los que implican una mayor complejidad por su aparataje se desplazan puntualmente a otro de los pabellones ya reformados en su día.

El vicerrector confiesa que aunque esté todo prácticamente dispuesto según la previsión indicada, la entrega definitiva de las naves prefabricadas dependerá de que acaben a tiempo las tomas de electricidad, imprescindibles para ponerlas en uso.

Además de los forjados de cubiertas, el arreglo inicial contempla cambiar también las ventanas del antiguo pabellón, aunque esta medida solo se llevará a cabo ahora si la UA dispone de los fondos necesarios.

Esta urgencia imprevista implica para las arcas de la institución académica más de medio millón de euros. “Se trata de las cubiertas originales, de hierro, por lo que ya estaba prevista su reforma desde antes del verano, pero quisiéramos completar la modernización si fuera posible”, concreta Ivorra.