El acoso escolar se dispara y ya afecta a más del 70% del alumnado

A las puertas de un nuevo curso escolar, el defensor del ciudadano en la Comunidad ha decidido coger el toro por los cuernos y abordar de forma decidida el acoso escolar, ante el alarmante aumento de este tipo de casos en las últimas anualidades, con datos consignados desde la Conselleria de Educación.

En apenas dos cursos el acoso en las redes o ciberbullying ha pasado de afectar a un 43,7% del alumnado a llegar hasta el 72,4%, lo que ha decidido al Síndic de Greuges, Angel Luna, a abrir una queja de oficio que lleve a la administración pública a abordar soluciones que resulten más efectivas.

“Los casos de violencia escolar que se conoce como bullying, han alcanzado una gravedad de tal magnitud que podríamos calificarla de “alarma social”. El Defensor subraya que a tenor de esta situación “consideramos de vital importancia la forma de actuar de los equipos directivos de los centros educativos, con relación a la prevención e intervención en cualquier forma de violencia, por pequeña que ésta pueda parecer y que, en ocasiones, se considera “cosas de niños”, tal y como afea en su resolución.

El bullying ha alcanzado una gravedad de tal magnitud que podríamos calificarlo de “alarma social” Ángel Luna - Síndic de Greuges

Echa en falta mayor concreción en la medidas preventivas para llevar a la práctica tanto programas de mediación como aulas de convivencia; y también evidencia el Síndic “la escasa formación que han recibido los equipos docentes de los centros con la finalidad de detectar indicios de situaciones de acoso”.

Las familias

De ahí que proponga una intervención “preventiva” para "erradicar cualquier tipo de violencia en el medio escolar", programas de formación específicos para el profesorado, y que se incluya a las familias en las acciones a llevar acabo en la escuela.

Los propios coordinadores de convivencia escolar consultados en varios institutos, coinciden en asumir la gran dificultad que entraña atajar el ciberbullying o acoso a través de las redes, al tiempo que admiten que debe ser una lucha “de todos” para que los resultados sean favorables.

“El tema del acoso es muy sonado y las redes sociales perjudican mucho. Es una lucha de todos educar y formar al alumnado, y es muy complicado con las redes porque se acosa sin necesidad de que haya una relación personal con la víctima, además de que los observadores alimentan y son cómplices de la situación”. María Dolores Martínez es coordinadora de convivencia en un instituto de la provincia, veterana ya en estas lides porque asumió la labor desde el año 2016 en que Educación creó esta figura, uno por centro con dos horas a la semana para estas labores.

Y ahí es donde el Síndic entra también a valorar en su resolución que faltan medios y recursos para que la labor de estos profesionales pueda tener frutos.

Las dos horas semanales de coordinación son simbólicas porque hacen falta muchas más María Dolores Martínez - Coordinadora de convivencia desde 2016

Profesora a su vez de Música, Martínez confiesa que la prevención de la violencia escolar y la resolución de conflictos educativos «requiere tiempo y muchísima dedicación. Las dos horas de coordinación son simbólicas, hacen falta muchas más. Para cumplir eficazmente con su trabajo, un coordinador dedica entre seis y ocho horas semanales, incluso respaldado por un equipo que trabaja de forma excepcional».

Sergio Esteban, profesor de Filosofía, que se estrenó en las tareas de convivencia el curso pasado al relevar a otro compañero, también admite que el ciberacoso no lo detectan. «El insulto se va contigo a casa y lo que hacemos es alertar sobre el ciberacoso y los retos virales, porque hace falta educación en internet y que sepan diferenciar la realidad de lo que no lo es».

Con el ciberacoso el insulto se va contigo y debemos alertar, hace falta educación en internet Sergio Esteban - Coordinador de convivencia desde 2021

En el caso de Martínez son siete años de incesante labor y ya se atreve a decir que “estoy convencida de que este trabajo repercute en todo el centro. Empiezo a advertir una cultura por la igualdad que ha calado. Acuden a ti y al equipo de convivencia cuando surgen problemas y me siento reconfortada”.

Frutos

Afirma que en su instituto los casos han ido a menos, pero admite que no puede decir que los hayan eliminado “porque los frutos se recogen al cabo de los años y llegan nuevos alumnos a primero de ESO, en una edad en la que empiezan a manejar los móviles y las redes”.

No obstante su dilatada experiencia le dicta que “cuando los alumnos saben que se interviene y que las cosas no pasan desapercibidas, se implican”. Y que los propios alumnos intervengan resulta definitivo en situaciones de acoso. “El programa de tutoría entre iguales está muy bien implantado en mi centro”, abunda satisfecha.

Las funciones del coordinador de Bienestar escolar ya las cubre la persona coordinadora de igualdad y convivencia Conselleria de Educación

Pero no deja de apuntar que de las tareas de la nueva figura que la ley de la Infancia introduce en los centros educativos, el coordinador de Bienestar escolar, debería hacerse cargo otro profesional, para poder abarcar la igualdad de género y la diversidad sexual de forma específica.

Y es que desde la Conselleria de Educación sostienen que las funciones del coordinador de Bienestar escolar “entendemos que ya las cubre la persona coordinadora de igualdad y convivencia, que ya tenemos funcionando en los centros educativos desde hace varios cursos”.

Los alumnos

Esteban apunta por su parte que intenta aplicar el sentido común y aprender del resto de profesores, ver lo que necesitan, pero también destaca que consigue mucho más si otros alumnos explican a sus compañeros los micro machismos “porque ven que se aplican en la vida real”, que dando cualquier charla de valores.

De ahí que eche continuamente mano de la creatividad y de los propios estudiantes. “Los hay que por lo que han vivido se sorprenden de que se les hable con cariño. Una ocasión en que separé a uno en una pelea me dijo “si me vacilas te vacilo, si me metes te meto”. Primero hay que sembrar porque al aula de convivencia, donde se abordan los conflictos, los alumnos llegan nerviosos y para ayudarles a verbalizar y canalizar lo que sienten empleamos juegos de mesa y, a través de las imágenes, les bajan las revoluciones”.

Martínez y Esteban son ejemplos de docentes realmente implicados junto al resto de sus compañeros en erradicar el acoso escolar, en contacto y sintonía también con los servicios municipales y asociaciones por la igualdad y la integración, pero lo sacan de su voluntarismo porque, como pone en evidencia el Síndic de Greuges, los recursos son pocos para atajar un problema que ya es una “alarma social”.