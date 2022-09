“Hay que primar las relaciones sociales en el aula, no las notas”

Especialista en psicología infanto-juvenil, la a su vez directora el Instituto Alcaraz de Alicante, Sheila Alcaraz, lamenta que no se haya avanzado gran cosa para atajar el acoso escolar, valora la necesidad de obligar a los docentes a formarse en ello, y apunta la importancia de dar otro sentido al sistema educativo para poner las relaciones sociales por encima de la brillantez académica.

Un nuevo curso y la preocupación que no cesa por el acoso en las aulas ¿Percibe en sus sesiones algún avance o cambio al respecto?

No es que se hayan producido grandes avances, la verdad. Aunque se puede decir que alguno de los casos se llegan a detectar antes, pero es que en principio los centros educativos tienen unos protocolos específicos con una hoja de ruta que ante casos en concreto pueden no ser efectivos porque en esos casos no hay ni ruta ni protocolos.

¿Qué opina de la dotación de Educación?

En Alicante hay un servicio Previ, de prevención de la violencia escolar y por la convivencia, que cuenta con una unidad de especialistas que intervienen entre el colegio y los padres y se encargan de situaciones de acoso. Los centros pueden acudir a esta unidad de especialistas, o incluso contactar con el equipo de psicólogos del Instituto Alcaraz que ya hemos acudido a algún centro en casos cuando existe discordancia entre la postura del colegio y la de las familias.

¿Ve efectivo el plan de convivencia?

Hemos observado que con la sola presencia de los especialistas de la inspección educativa se calma todo. Pero insisto en que a día de hoy no hay un protocolo específico sobre el modo de proceder con el alumno acoso ni con el acosador.

Los padres afectados se siguen lamentando de tener que cambiar a la víctima de centro.

Hay algunos centros más sensibilizados, pero lo cierto es que el sistema de rendimiento académico se prioriza frente a la vertiente social, cuando lo social es más importante que lo académico para la posterior vida laboral. La autoestima, el liderazgo, el desarrollo entre iguales implican que en relación a un futuro trabajo va a ganar el que mejor se venda.

Insisten en potenciar las habilidades sociales, ¿sirven para reducir el acoso?

Hay problemas en el sistema educativo, como que no se vigila lo suficiente en los patios. Pero no solo eso, hay que centrarse en las relaciones sociales. Nuevos proyectos educativos abordan la cooperación y el liderazgo, pero se quedan en algo puntual que no se traslada a la dinámica que debe haber en el aula, donde se prima la nota y la brillantez académica en lugar de en las relaciones en un aula con treinta alumnos.

¿Cree que es importante la formación docente?

Hay colegios que nos piden indicaciones sobre cómo actuar no solo cuando se produce el acoso sino porque ven que un niño puede ser carne de cañón y se actúa con prevención. Y también impartimos charlas y elaboramos programas para el nivel de Infantil, sobre cómo ir observando las relaciones entre los niños y para que trabajen con el grupo. Pero al final solo te lo piden profesores interesados de antemano y, por lo tanto, con capacidad de gestión de entrada. Debería ser algo que se llevara desde las direcciones de los centros, que fuera obligatorio trabajar en ello. Aún así se ha evolucionado porque la tutorías están más centradas en las relaciones sociales.

¿Qué diría usted que es fundamental si hay acoso?

Que la víctima tenga alguien de referencia a quien acudir si lo pasa mal. Pero que no fuera un profesor sino un alumno dos o tres años mayor, que actúe como tutor para poder tener una charla. Para el que se está sintiendo acosado es muy difícil dar la voz de alarma. Y también hay que trabajar con el acosador y no solo expulsarle del centro, porque ese niño también tienen una dificultad y se pasa por alto. Si no es él será otro el que siga acosando y son parches por no trabajar desde la base de la pirámide.