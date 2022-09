Camiones de reparto aparcan a diario frente a edificios protegidos del Casco Antiguo ante la falta de control

"En el Casco Antiguo de Alicante van a poder disfrutar de la Concatedral de San Nicolás, una de las dos sedes catedralicias de la diócesis de Orihuela-Alicante y "casa" de la Patrona de Alicante; la Basílica de Santa María, la construcción religiosa más antigua de la ciudad que se edificó sobre los restos de la mezquita mayor islámica de Alicante; y el Convento de las Monjas de la Sangre, un edificio religioso que acogió a las monjas canónigas agustinas de clausura hasta su traslado a Santa Faz". Ésta podría ser la carta de presentación de un guía turístico antes de empezar el "tour" por el Casco Antiguo de Alicante.

También podría añadir sin ánimo a equivocarse que en el recorrido por las calles con más historia de Alicante es habitual cruzarse con furgonetas de reparto que aparcan en cualquier lugar, fuera de las zonas habilitadas para carga y descarga. De hecho, es cotidiano que estacionen en la plaza de Abad Penalva, frente a San Nicolás, o a las puertas de Santa María.

Así lo denuncian guías turísticos para los que el Casco Antiguo es su otra casa. "Pasamos todos los días y es un auténtico descontrol. No es que paren y descarguen en zonas que no está permitido, es que hay furgonetas que permanecen largos ratos con el conductor dentro. Es habitual ver camiones frente a Santa María, San Nicolás", asegura uno de los guías habituales de la zona, quien asegura que está situación no se da en muchos sitios: "Yo he trabajado en otros países, y es imposible imaginarte escenas así".

Esa imagen, según subraya, no pasa inadvertida para los turistas que eligen pasear por el Casco Antiguo. "Nos lo comentan. Les llama la atención la cantidad de furgonetas que hay y sobre todo que aparquen frente a monumentos históricos", añade el guía, quien reclama mayor presión policial para cumplir las normas.

Desde la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante, su presidenta Victoria Puche reclama un mayor control para evitar que durante todo el día estén transitando furgonetas por las calles. "Deberían tener limitado el horario, como sucede en otros puntos de la ciudad. Deberían poder acceder solo hasta el mediodía, poniendo bolardos o lo que sea", explica la dirigente hotelera, quien apunta que los problemas que surgieron por la carga y descarga con un hotel del Casco Antiguo sí se solucionaron. El resto, por ahora, siguen.

Recientemente, desde el grupo municipal de Compromís instaron al Ayuntamiento de Alicante a "llevar más control, dentro de los medios a su alcance, de la actividad de carga y descarga que se efectúa fuera de las zonas habilitadas ni señaladas para la citada actividad en el Casco Histórico, especialmente peatonales, lo que incrementa el riesgo hacia los viandantes". Compromís recordó en su comunicado que ya existen zonas habilitadas para tal fin en la calle San Fernando, Rambla o calle Miguel Soler, además de una decena de plazas en el propio Casco Antiguo, como concretan fuentes municipales.

El concejal Rafael Mas (Compromís) realizó esa petición de un mayor control tras comprobar que "la actividad se produce a todas horas en zonas sensibles, como plazas muy transitadas por turistas y residentes". Mas considera que "hay que avanzar en regular la circulación en el interior del centro con la intención de afectar lo menos posible la imagen turística del Casco Antiguo, a sus vecinos y comerciantes, como han hecho en ciudades como Málaga, Sevilla o Barcelona". Añadió, además, que "si el sector considera que son insuficientes los puntos habilitados para la actividad, la concejalía debería estudiar otras posibilidades de mejora".

Para Mas "además del riesgo para viandantes de llevar a cabo esta actividad en puntos no habilitados, está suponiendo problemas de accesibilidad a monumentos muy visitados, como la concatedral de San Nicolás, la basílica de Santa María, la plaza de San Cristóbal o el Convento de las Monjas de la Sangre, entre otros, además de que estos vehículos tapan visibilidad e imposibilitan una buena imagen del patrimonio".

Desde la Concejalía de Movilidad aseguran que la Policía Local impone multas por infringir la normativa a quien la incumple, aunque sin concretar datos. También añaden que limitar el horario podría provocar una mayor aglomeración al concentrar la actividad a primera hora de la mañana.

Hace algo más de una década, el Ayuntamiento de Alicante aprobó restringir el tráfico en las calles del Casco Antiguo, para lo que instaló cámaras de vigilancia, que permiten reconocer matrículas para identificar el paso de los vehículos autorizados y registrar a los que acceden a la zona sin permiso. Este proyecto respondió a una reivindicación vecinal. Actualmente existe casi una veintena de supuestos que permiten acceder a la zona, como ser residente, tener un garaje en las calles limitadas, ser cliente de un hotel, transportar a personas con discapacidad, conducir un vehículo comercial, de transportes perfectamente rotulado, nupcial o funerario, entre otros.