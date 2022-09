La vicealcaldesa de Alicante, Mari Carmen Sánchez, ha tenido que recurrir al voto de calidad para sacar adelante los nuevos estatutos del Patronato de Turismo tras el "no" de toda la oposición municipal (PSOE, Unidas Podemos, Compromís y Vox) y la indiferencia de la mayor parte del sector turístico que no ha acudido a la reunión. Ni los hoteles, ni la hostelería, ni los restaurantes ni tampoco los aparcamientos turísticos han estado representados en el Patronato de este miércoles. Sí que ha asistido, y su voto a favor ha sido clave, el presidente de la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante (Alroa), Javier Galdeano. También ha votado a favor el Patronato provincial de Turismo, dependiente de la Diputación de Alicante, mientras que se ha abstenido la Universidad de Alicante.

"Hemos votado a favor porque no nos vamos a poner palos en las ruedas. He estado solo yo como representante del sector y de hecho, de todos los miembros, solo tres presentados alegaciones. A nosotros nos han estimado dos de las cuatro registradas. La reunión de hoy debe servir para darnos cuenta que nos tenemos que poner las pilas porque el sector es el más interesado en que el turismo vaya bien", ha señalado Galdeano al término de la reunión.

En la fase previa, solo presentaron propuestas de cambios el PSOE, Unidas Podemos y Alroa de entre todos los patronos del ente autónomo. La oposición lamenta que se mantenga fuera del Patronato al sector comercial y que se quite "peso" al ahora denominado Consejo Rector, entre otras cuestiones.

La vicealcaldesa Sánchez, a través de un comunicado, ha señalado que "el objetivo de estos nuevos estatutos es su actualización para adecuarlos a la ley, al tiempo que agilizarán la labor del Patronato a nivel administrativo".

Por su parte, la portavoz adjunto de los socialistas, Trini Amorós, ha calificado de "fracaso absoluto" la modificación de los Estatutos del Patronato de Turismo del bipartito. "Que la presidenta del Patronato de Turismo se vea obligada a utilizar el voto de calidad para poder iniciar el trámite de cambio de estatutos del Patronato demuestra que no va a aportar nada bueno para el sector turístico alicantino. Si la vicealcaldesa no consigue concitar el voto favorable del sector turístico, que mayoritariamente no han asistido a la reunión, debería preguntarse el motivo”, ha afirmado Amorós, quien sostiene que el cambio en los Estatutos "pretende un coro de palmeros sin capacidad de decisión ni participación real alguna sobre las políticas turísticas de Alicante”.

Desde Unidas Podemos, el portavoz, Xavier López, ha asegurado que "la finalidad de la reforma del reglamento del Patronato de Turismo impulsada por Mari Carmen Sánchez es convertir este organismo en un espacio mucho más opaco, donde la información y el control sobre su gestión desaparezca, además de cerrar la posibilidad de debate sobre la estrategia y la planificación turística de Alicante a sus miembros, que pasamos a ser convidados de piedra con el documento que nos plantea". "Esta es la forma más antidemocrática y caciquil de laminar cualquier tipo de voz discrepante respecto a su inexistente implicación al frente de la concejalía", ha señalado López, quien ha admitido que le "alarma "la desvergüenza con la que la vicealcaldesa se salta los acuerdos plenarios", en alusión a la incorporación de las asociaciones de comerciantes a la Junta Rectora del Patronato: "¿Qué problema tienen con el pequeño comercio de nuestro municipio y, sobre todo, qué opinión y qué presión ha ejercido la concejala Lidia López, que en nuestra opinión se ve ninguneada por su compañera de gobierno?".

Para el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, "la reforma de los estatutos del Patronato de Turismo es una oportunidad pérdida". "Si bien se vacían competencias administrativas, no se complementa con un aumento de funciones para planificar, conocer y discutir la estrategia turística de la ciudad con los profesionales y sectores implicados", ha apuntado Bellido, para quien "la gestión de la vicealcaldesa está siendo muy plana y plagada de fracasos y se necesita hacer del Patronato un instrumento útil y operativo para la ciudad y su futuro como destino turístico de calidad, atractivo y sostenible". Bellido también ha insistido en la negativa a incluir al comercio en el Patronato: "Además, hemos votado en contra porque no se respeta el acuerdo plenario de incorporar a comercio en el Patronato, dentro de una nueva muestra de insensibilidad hacia los comerciantes".

Por su parte, el portavoz de Vox, Mario Ortolá, ha explicado que el principal motivo del voto en contra: "Estamos en contra de los patronatos ya que sus funciones las puede ejercer directamente la Concejalía de Turismo. Pero, además, entendemos que estos estatutos no incluyen elementos positivos para el turismo como es la inclusión del pequeño comercio de la zona turística. Tampoco entendemos -ha proseguido- los ambiguos requisitos de la elección del director-gerente ni de determina su sistema designación. Por otro lado, se incluye la posibilidad de contratar personal de confianza y entendemos que los patronatos no deben, en ningún caso, servir como puerta de atrás para ampliar el personal a dedo".

La firme decisión del bipartito de mantener fuera del Patronato al comercio ha indignado al sector. El presidente de Colectivo de Comerciantes por Alicante, Vicente Armengol, dice "no entender esa persistencia en no incluir al sector comercial en el Patronato pese a ser un atractivo turístico, que aporta calidad e imagen a la ciudad de Alicante". "No entendemos que se nieguen a dar entrada al comercio. Somos imprescindibles para el turismo. El sector tiene derecho a conocer de primera mano lo que hace el Patronato", ha añadido Armengol.

Alicante cuenta con unos 4.000 comercios, con una aportación al PIB de entorno al 12%, según los datos del sector.

Otras novedades

Apenas dos meses después de fulminar la figura del gerente en el borrador de los nuevos estatutos del Patronato de Turismo, la dirección del ente autónomo, con la vicealcaldesa Mari Carmen Sánchez al frente, ha vuelto a "restituir" el cargo directivo sobre el papel, que quedó vacante hace ahora cinco años y cuya plaza no se prevé convocar de nuevo durante lo que queda de mandato después de tres fracasos consecutivos.

Este es uno de los principales cambios que ha experimentado el documento desde que fue enviado a los patronos (oposición municipal y representantes del sector turístico de la ciudad) hasta que se ha cerrado un nuevo texto que ha sido aprobado este miércoles, en una nueva reunión de la Junta Rectora, un órgano que ahora pasará a llamarse Consejo Rector.

Entre las modificaciones incluidas también figura la desaparición de la Asamblea General, un ente que según el patronato lleva años sin convocarse al recaer el día a día de la gestión en la Junta Rectora que ahora pasará a llamarse Consejo Rector.

La Junta Rectora del Patronato de Turismo pasará a denominarse Consejo Rector y estará conformado por un presidente, un vicepresidente, un representante por cada grupo político representados en la Corporación, seis miembros designados por el alcalde entre personas de reconocida competencia en las materias o sectores que constituyen el objeto del Patronato. También se mantendrán dos representantes de organismos oficiales de Turismo: uno del Patronato Provincial de Turismo y otro de Turisme Comunitat Valenciana.

Dentro de los órganos de gobierno y dirección del Patronato se encuentran el presidente, vicepresidente, Consejo Rector y el director- gerente. Esta última figura se mantiene en los estatutos, si bien será sustituido en caso de vacante, ausencia o enfermedad por personal del Patronato o del Ayuntamiento que cumpla los requisitos y será nombrado por el presidente.