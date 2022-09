Incorporar una oficina móvil de atención al ciudadano como nuevo servicio con proximidad, crear la figura del "defensor del ciudadano" que estará obligado a responder a las peticiones de los ciudadanos en un plazo de dos días, promover una encuesta anual de satisfacción para conocer la opinión de los ciudadanos y poder mejorar la calidad del servicio, poner en marcha un "call center" atendido las 24 horas y los 365 días del año desde las oficinas centrales y poner en marcha una oficina en el entorno del Mercado Central "con mostrador, dos mesas más despacho del jefe" y en la que se ofrezca "merchandising".

Estas son algunas de las propuestas para mejorar las relaciones con los ciudadanos que incluyen las ofertas de las tres uniones empresariales que optan a la "contrata del siglo", el relativo a la nueva contrata de limpieza viaria y gestión de residuos de la ciudad de Alicante, que tiene presupuesto de partida de 347,68 millones de euros para los próximos ocho años.

Así figura en el informe técnico de "valoración de los criterios de adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de valor", que se publicó este miércoles en el Portal de Contratación, justo una semana después de que se dieran a conocer las puntuaciones técnicas a las tres ofertas. Según el informe, los técnicos dieron 92,45 puntos a la propuesta de FCC-PreZero, que es la oferta más continuista respecto al contrato actual (aunque sin incluir al empresario Enrique Ortiz) y propone un coste de 323,35 millones de euros.

La segunda mejor puntuación técnica fue para STV-Valoriza (Grupo Sacyr), con 71,35 puntos, que a su vez registró una oferta de 323,34 millones de euros. Por último, la propuesta peor valorada por los técnicos, con 66,71 puntos, ha sido la de Acciona-Urbaser-Actúa, que en cambio es la oferta económica más barata, con 312,87 millones de euros, que incurre en baja temeraria, al disminuir la cantidad un 10% respecto al presupuesto marcado por el Ayuntamiento.

Ahora los técnicos, tras el informe de los criterios de adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de valor, tienen que valorar si es justificable la baja temeraria de la UTE Acciona-Urbaser-Actúa.

Nuevas tareas

En el informe publicado también se recogen otras propuestas de las empresas en busca de conseguir la contrata de la limpieza, algunas de ellas que sería novedosas, como un "cambio de filosofía" que los funcionarios municipales valoran "positivamente", donde los barrenderos también incluiría entre sus tareas la "misión de informar del estado del espacio público asignado", registrada por la UTE de FCC También se propone recuperar un servicio que estuvo vigente en el contrato aprobado hace dos décadas: las lavadoras de pepeleras. Como "buena idea" califican los técnicos la propuesta de que "los equipos de barrido motorizado tienen la posibilidad de hacer limpieza integral, es decir barrer y baldear". Entre las propuestas también figura la plantación de un millar de árboles de especies autóctonas para combatir la huella de carbono.

El documento técnico que explica las valoraciones de las tres ofertas también es crítico con muchos aspectos. Por ejemplo, señala que una de las UTE plantea aumentar un 40,18% los metros cuadrados de desbroce y de limpieza de solares, "pero no incluyen un aumento de personal respecto a lo previsto en el pliego". También señala por otro lado que "para todas las mejoras que parecen dar no está justificado que solamente incrementen un 1,7% en recursos humanos".

De hecho, el informe incluye apreciaciones de todo tipos, desde numerosos "excelentes", dirigidos especialmente a la oferta de la UTE de FCC-PreZero, a otros calificativos que van desde "ingenioso", "acertado", "correcto", "exhaustivo", "ordenado", "ilustrativo" hasta "buena idea". También se acumulan los más duros, diciendo "poco claro, "poco correcto" "poco exhaustivo", "no se puede...", "no se entiende", "está mal", "no acierta" hasta "no tiene sentido" o "fuera de lugar".

Más allá de los adjetivos o expresiones críticas, el informe del área de Limpieza también echa por tierra propuestas, como varias de la UTE con peor valoración técnica. "Las primeras 89 páginas de la memoria aportan una sola idea que: no baldear cuando llueva. En Alicante se puede contar con los dedos de la mano los días que el baldeo tiene que suspenderse por lluvias torrenciales, por lo que [el servicio] se tiene que diseñar atemporalmente", apunta el texto, que también añade en su análisis, respecto a esa oferta, que "la cuantificación es concreta pero desconoce las costumbres sociales de algunos barrios".

Mejoras

Entre las mejoras que introduce en nuevo contrato se incluye la ampliación a toda la ciudad de la recogida selectiva del contenedor marrón de restos orgánicos, así como la habilitación de doce nuevos puntos de compostaje comunitario públicos y acopios de restos de poda no agrícola en partidas rurales, la implantación de sistemas de cierre electromecánico de control telemático en los contenedores de la fracción resto y la implantación de nuevas papeleras y reposición de las existentes. Se incorporarán 119 nuevos operarios hasta alcanzar la cifra de 526 trabajadores (+29,24%) y el presupuesto anual se incrementa hasta los 43,5 millones de euros, diez más que en la actual contrata (+32,66%), según el Ayuntamiento.

La futura contrata se dividirá en tres bloques: limpieza viaria, limpieza de espacios públicos y recogida de residuos. Solo en el primer apartado que es el destinado a la limpieza de los barrios se destinarán 162 operarios al barrido manual, 76 al baldeo, 36 al barrido mecánico, 24 al manejo de hidrolimpiadoras, nueve a limpieza de mercadillos y tres a mantenimiento de papeleras.

En cifras se destinan a este capítulo 19,79 millones de euros anuales, de los que el 46,44%, 8,7 millones irán destinados al barrido manual y 5,1 millones al baldeo, reforzando ambos aspectos para mejorar el nivel de limpieza en los barrios de la ciudad. Además de destinan otros tres millones de euros a barrido mecánico, 1,8 millones a las hidrolimpiadoras a presión y otro millón de euros a limpieza de mercadillos, eventos, fiestas y mantenimiento de papeleras, según el Ayuntamiento.

En el segundo de los bloques destinado a la limpieza de espacios públicos se destinan 4,69 millones de euros anuales y 60 operarios. Un total de 1,95 millones irá destinado a arenales y playas con 89 operarios, 2,2 millones de euros con otros 30 operarios atenderán otros espacios públicos y medio millón de euros y siete operarios se ocuparán del desbroce de caminos, medianas y alcorques.