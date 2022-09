Un pequeño repunte en los contagios de covid justo antes de comenzar a poner la cuarta dosis. Eso es lo que se ha encontrado la Conselleria de Sanidad tanto en la Comunidad Valenciana en general como en Alicante en particular. La provincia ha registrado 307 casos de covid esta semana, un 3,02% más que hace una semana, cuando se registraron 298 en el mismo periodo. La noticia ha llegado a pocas semanas de que comience la vacunación de la cuarta dosis, que se realizará primero en los mayores de 80 años y desde la Conselleria de Sanidad esperan que comience en las próximas semanas, por lo que podría coincidir con la de gripe, que está prevista para mediados de octubre.

Conselleria, sin embargo, no ha fechado con exactitud el día de comienzo de la cuarta dosis y ha mantenido la previsión que realizó la ministra Darias: "mediados de septiembre". Fuentes de Sanidad han señalado que todavía no se puede afirmar el día de comienzo porque va a depender de la llegada de las vacunas, una tarea que depende del Ministerio.

Lo que sí han descartado es reabrir los vacunódromos, como el de la Ciudad de la Luz en Alicante, mientras solo se administre la inoculación a los mayores de 80 años, que serán los primeros en recibirla. Este grupo de población, al ser también vulnerable a la gripe, podría llegar a recibir la dosis de recuerdo de covid a la vez que la vacuna de la gripe, ya que está previsto comenzar a mediados de octubre, aunque desde Sanidad mantienen que hacer coincidir ambos pinchazos depende de la llegada de las vacunas.

El 45% de la población de entre 18 y 40 años no se ha puesto la dosis de recuerdo

La cuarta dosis va a llegar al mismo tiempo que un importante sector de la población, el de menores de 40 años, sigue mostrando su reticencia a la vacuna de refuerzo. Casi la mitad de la población de entre 18 y 40 años en la Comunidad, el 45,4%, todavía no se ha puesto la la tercera dosis, pese a que el 87,2% del mismo grupo de edad tiene la pauta completa con las dos primeras vacunas.

La situación del covid en la provincia es, sin embargo, positiva. En el Hospital Doctor Balmis (antiguo General de Alicante) en estos momentos no hay ningún paciente covid en sus UCI, y los ingresados covid apenas suponen un 2% del total, según fuentes del propio hospital. En la provincia, los ingresados covid suponen un 0,37% de las UCI, un dato ligeramente por encima del autonómico (0,28%).

Viruela del mono

La viruela del mono ha sufrido un ligero repunte tanto en Alicante como en la Comunidad Valenciana en la última semana. En los recientes siete días, la Conselleria de Sanidad ha notificado 14 nuevos casos en la provincia y 41 en toda la autonomía, mientras que en la semana anterior se habían notificado solo 3 nuevos casos en la provincia y 14 en la Comunidad. En total, ya son 176 casos de viruela del mono notificados en Alicante y 473 en la Comunidad Valenciana.

José Miguel Sempere, presidente de la Sociedad Valenciana de Inmunología y catedrático de la Universidad de Alicante, ha señalado que el repunte se explica al haber acabado el verano y se debe al tiempo que tarda la infección en incubar: "Es completamente normal teniendo en cuenta que acaba de terminar el mes de agosto, y más en España, donde viene mucha gente de otros países. En verano se aumenta el número de contactos entre personas, el intercambio de fluidos y el virus, que tiene una exposición desde que te infectas a los síntomas de 1 a 3 semanas, es normal que muestre un repunte".

Los inmunólogos destacan la importancia de comunicar a Sanidad una nueva infección y de mantener las precauciones

El virus se contagia a raíz del contacto estrecho, aunque la vuelta al cole no debería de ser un problema dado que los menores no son un grupo de riesgo: "Salvo que convivan con personas de riesgo, en principio no tendría por qué notarse", ha indicado Sempere.

El inmunólogo ha remarcado que hay que mantener las precauciones y "aprender la lección del coronavirus, que no ha acabado". Sempere ha indicado que el covid "es una enfermedad emergente mientras que de la otra ya se habían detectado casos esporádicos en otros años". El catedrático de la UA ha apuntado que sigue siendo importante comunicar a Sanidad una infección lo antes posible y mantener la precaución en casa: "Si vives con otras personas y tienes dudas de si te has infectado, tienes que procurar aislarte si es posible en una habitación y si no pues tomar medidas como poner una lavadora aparte de la del resto de convivientes y evitar el contacto".