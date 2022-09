El Aeropuerto de Alicante-Elche cuenta únicamente con 4 enfermeros para atender a los más de 15 millones de pasajeros que utilizan la terminal al año. La situación, han señalado desde el Colegio Oficial de Enfermería de Alicante, es de "un funcionamiento anómalo" que deja a los viajeros sin enfermeros durante la tarde desde el inicio de la pandemia.

Si un viajero o un profesional del Aeropuerto requiere de la asistencia de una ambulancia no encontraría en ella a un enfermero por la tarde, entre las 16.00 y las 0.00 horas, ya que en ese turno no hay ningún profesional de esta rama sanitaria en el aeródromo. Si necesita de los servicios de un médico fuera del horario comprendido entre las 8.00 y las 20.00 horas, se dará la misma situación. Por tanto, en el horario de 20.00 a 0.00 horas, no encontraría ni a un médico ni a un enfermero.

Además del obvio perjuicio para el pasajero, no se podría utilizar una ambulancia de manera legal, ya que según el Real Decreto 836/2012, para la utilización de una ambulancia se debe de contar, además de con un técnico en emergencias sanitarias, con un enfermero y, si la situación lo requiere, con un médico. Entre las 1.00 y las 6.00 horas, el Aeropuerto no cuenta con un técnico en servicio sanitarios.

El Colegio de Enfermería ha remitido diferentes escritos a varias administraciones, como la ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana y los alcaldes de Alicante y Elche. Estos escritos, señalan fuentes de la entidad colegial, se deben a que desde el año 2020 se han llevado a cabo asistencias sanitarias y traslados en una ambulancia tipo C en los que no se ha contado con personal de enfermería, lo que supone un incumplimiento del mencionado Real Decreto.

La ambulancia solamente está completa en los turnos e mañana, mientras que antes de la pandemia, cuando había seis enfermeros, la asistencia cubría las 24 horas del día.

La Dirección del Aeropuerto se justifica en que la gestión es de una empresa ajena a Aena y defiende que la adjudicataria informa de que en todo momento se cumple con la normativa en vigor y que, según protocolo, en los traslados se avisa al SAMU. Un argumento que el propio Colegio de Enfermería no considera como válido, ya que la empresa adjudicataria únicamente está obligada a facilitar el vehículo de transporte sanitario con un técnico especialista y un médico, mientras que el enfermero es responsabilidad del Aeropuerto, según el pliego de Contratación del Estado.

Ante ello, desde el Colegio de Enfermería de Alicante han decidido poner en conocimiento de los organismos antes citados la situación descrita con el fin de garantizar la correcta asistencia médica y sanitaria aeroportuaria en la provincia para actuar "en beneficio de los ciudadanos y usuarios".

Compromís, por su parte, ha reclamado al Ministerio de Transportes que vuelva a dotar al aeropuerto de Alicante-Elche de una plantilla sanitaria completa para garantizar la atención médica de viajeros, trabajadores y personal de los servicios que trabajan en el aeródromo.