Barcala inicia el curso en modo electoral: críticas al Consell y al Gobierno central

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha iniciado el curso político en modo electoral. Con la vista puesta en las elecciones municipales de mayo de 2023, que todo apunta que coincidirán con los comicios autonómicos en la Comunidad Valenciana, al regidor popular le bastó este jueves una pregunta sobre la protesta organizada por asociaciones de padres y madres por la supuesta falta de mantenimiento en los colegios para encadenar un «speech» de casi diez minutos.

En esa intervención durante la atención a medios posterior a la presentación del I Congreso de Alicante Futura, Barcala empezó hablando de Educación, pero centrando el foco en los "barracones, en la falta de profesores en los centros y en las asignaturas con un contenido más que cuestionable". También habló del Edificant, pero no del retraso generado en el Ayuntamiento, sino para recordar que la construcción de colegios es competencia autonómica.

"Mucho anuncio y...", prosiguió Barcala, mientras elevaba el tono y ampliaba el abanico de la crítica contra la Generalitat. "Estoy esperando el quinto anuncio de Ximo Puig de la conexión del TRAM entre Luceros y la estación. ¿Llega por esta época, no?", se preguntó en tono irónico, para proseguir: "O las nuevas líneas del TRAM, que el conseller Arcadi España ha enseñado tantas veces que ya hay gente esperando en las paradas, y aún no hay nada". Pero no se quedó ahí en su "repaso" al Govern del Botànic: "O los tres centros de salud".

También tuvo para el Gobierno central, en una intervención en la que Barcala se fue creciendo, palabra a palabra. "Presidente tras presidente no hay inversiones para Alicante, y éste ya lleva ocho años, por lo que se le puede exigir más. Es un tiempo suficiente para hacer algo", apuntó Barcala, quien recordó que "Alicante está a la cola en las inversiones de la Generalitat Valenciana, pero también en las del Estado, y aún más en la cola en la ejecución de los pocos proyectos que se incluyen", finalizó Barcala, que empieza fuerte un curso político marcado por las citas con las urnas.