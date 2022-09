Los días pasan... y el problema no se soluciona. Los usuarios del autobús urbano y del TRAM siguen sufriendo el problema técnico con las recarga de los nuevos títulos con descuento que bloquea las tarjetas, lo que está provocando largas colas sobre todo ante la oficina del TAM en Alicante, situada en la confluencia de la Rambla y Jaime II, donde los ciudadanos tienen que ir a renovar la tarjeta.

Pese a que el concejal de Transportes, Manuel Villar, aseguró que el problema quedaría resuelto en breve, la incidencia sigue provocando esperas que, según usuarios, se están prolongando más allá de una hora.

Desde el Ayuntamiento de Alicante aseguran que "Vectalia ha doblado el personal de atención", lo que no está consiguiendo recudir las largas esperas al sol. "Están trabajando en FGV [Ferrocarriles de la Generalidad Valenciana] en solucionar el problema que ocasionan las canceladoras con los bonos antiguos que han recibido una recarga con las nuevas tarifas y que al parecer no reconoce. Lo que se hace ahora con dichas tarjetas es renovarlas para que no tengan ese problema. Los técnicos de FGV y Vectalia trabajan con el software para solucionar este problema lo antes posible", explican desde el área municipal de Transportes.

Desde FGV, por su parte, señalan que se "está trabajando en dar solución al problema", aunque sin concretar una fecha para resolver la incidencia que, en su caso, funciona a los títulos de la zona metropolitana de Alicante, es decir, los TRAM con destino a San Vicente o El Campello. "Hay un problema técnico con las recarga de los nuevos títulos con descuento que no validan correctamente. Estamos informando y hablando también con Vectalia para solucionarlo. Hemos reforzado los puntos de información, sobre todo en la estación de Luceros".

Por último, desde Vectalia han señalado que sería el Ayuntamiento el encargado de "canalizar los datos".

El problema ha generado también críticas de la oposición municipal. Desde Unidas Podemos han exigido al concejal Villar que dé la cara y explique el problema. La coalición ha recordado que "es el segundo problema grave que surge con el servicio de autobús, tras la caída de los paneles informativos de frecuencias" y considera que el concejal "no está asumiendo su responsabilidad". "Son lamentables e impropias de una ciudad como Alicante las imágenes de estos días de grandes colas en la única oficina de atención al ciudadano que la empresa concesionaria tiene dispuesta en el municipio para atender el descontrol en la recarga de las tarjetas tras el descuento promovido desde la Generalitat", han añadido.

La incidencia con las tarjetas ha surgido tras la aplicación de descuentos al transporte público. Alicante ha reducido el precio de los abonos y títulos multiviaje del transporte público colectivo en autobús, englobado en el sistema TAM, en un 30%, acogiéndose a las ayudas aprobadas por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana para el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre, aunque los títulos adquiridos en este periodo se podrán usar hasta el 31 enero de 2023 en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania.

De esta forma, el bono Mobilis Oro pasa a costar de 5 a 3,50 euros, el Bono Ruta 4/30 Joven de 15 a 10,50 euros, el Bono 30 días de 40 a 28 euros, el Bono Mobilis Jove pasa de 21,20 a 14,80 euros, el Bono Mobilis Escolar de 16,50 a 11,55 euros y el Bono Mobilis Multiviaje de 8,70 a 6,05 euros (de 10 viajes) y fr 26,10 a 18,15 (el de 30 viajes). También se benefician de esta reducción las Tourist Card de 24 horas, que pasa de 13 a 9,10 euros, la de 48 horas que pasa de 16 a 11,20 euros y la de 72 horas, de 18 a 12,60 euros.

La Generalitat por su parte también aplica desde el 1 de septiembre la reducción adicional de un 30% en el precio de los abonos y títulos multiviaje de todos los servicios de transporte público competencia de la Generalitat. Esta medida se suma a la reducción de precios de hasta un 50% que ya está vigente y afecta los títulos SUMA, zona TAM de Alicante, TRAM de Castelló, TRAM d'Alacant y Metrovalencia.