Tecnológicas como Facebook estarán presentes en el primer congreso internacional de Alicante Futura, la estrategia de trasformación del tejido industrial impulsada por el bipartito de Alicante. También acudirán tecnológicas alicantinas como Sonneil, Facephi, Mediterranean Algae, GDV Mobility, en una cita que se celebrará los días 4 y 5 de octubre en el Auditorio Provincial de Alicante (ADDA). En la presentación, se ha destacado el interés de Levi Strauss por instalar en Alicante su nuevo "hub" tecnológico. Alicante ha sido preseleccionada entre otras once ciudades del mundo.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, y la concejala de Empleo y Fomento, Mari Carmen de España, han presentado este jueves la primera edición del congreso, que tiene como lema "El mañana que nos mueve". El evento, que contará con ponencias de expertos y reunirá a profesionales del ámbito empresarial, institucional y tecnológico, nace con el objetivo, según el alcalde, "de establecerse como un escaparate internacional de las últimas tendencias, retos y proyectos en torno a la industria tecnológica, el emprendimiento digital y la nueva economía urbana".

A lo largo de las dos jornadas, se prevén llevar a cabo actividades que contarán con expertos y profesionales como Isabel Aguilera, actual directora general de General Electric y ex directora general de Google para España y Portugal, e Irene Cano, Country Manager Iberia en Facebook. A través de diferentes ponencias y mesas redondas, se abordarán temas relacionados con la industria tecnológica, el turismo, la digitalización, la ciudadanía y la proyección global, la nueva economía y el talento local, según el Ayuntamiento. El congreso también contará con un espacio conformado por empresas como Vodafone, Uware Robotics, Bototikids, Next Electric Motors, GDV Mobility, ALIA, LIUX, y Next Electric Motors en el que informarán y presentarán sus novedades y tendencias.

Barcala ha resaltado que “Alicante se va a convertir estos días en uno de los centros neurálgicos de desarrollo tecnológico y digital de la mano de grandes multinacionales tecnológicas y con presencia destacada del talento local en esa aspiración que impulsamos desde las instituciones local, provincial y autonómica de hacer de esta tierra el ‘Silicon Valley’ del Mediterráneo”. Para Barcala, se trata de "un compromiso irrenunciable y una aspiración que sitúa a Alicante en el mapa de las grandes ciudades tecnológicas del mundo, que cuenta ya con un ecosistema digital con gran capacidad tractora como el nuestro para incluirnos en sus propuestas y que valoran enormemente el entorno privilegiado de nuestra ciudad y unas comunicaciones envidiables”.

Durante la presentación, Barcala ha recordado la firma de convenios y alianzas con más de 15 entidades y compañías provinciales, nacionales e internacionales, entre otros logros de Alicante Futura, donde también ha incluido retos como "incentivar el talento alicantino de más de 50 emprendedores a través de Keeptalent y la escuela de inversores, junto a mentorizar e impulsar a seis startups alicantinas a través del programa de Acompañamiento e Incubación del Emprendimiento". Barcala también ha destacado la celebración de más de treinta eventos para la reflexión y la divulgación y descubrir a más de 300 niños el mundo de la Inteligencia Artificial.

En su intervención, Barcala ha destacado por otra parte que la multinacional Levi Strauss se haya fijado en Alicante para instalar su nuevo "hub" tecnológico. El alcalde ha presumido de que la empresa, conocida por los vaqueros, haya preseleccionado a Alicante, junto a otras once ciudades del mundo, para su nuevo proyecto. La multinacional, al dirigirse al Ayuntamiento, pidió información sobre los servicios de Alicante, tanto educativos, sanitarios como de conectividad internacional, además de por los beneficios fiscales. "Es más satisfactorio si cabe porque contactaron ellos con nosotros. Es bueno que las multinacionales piensen en nosotros. A veces conseguiremos ser los elegidos y otras no, porque competimos con ciudades muy potentes", ha señalado Barcala, en alusión al intento de Alicante de que Vodafone se implantara en Alicante. Finalmente, la multinacional eligió Málaga.