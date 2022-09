La provincia de Alicante no dispondrá hasta el primer semestre de 2023 -si no surgen contratiempos- con trenes de AVE de bajo coste de la operadora Ouigo que enlacen con Madrid. Un nuevo retraso que para los sectores económicos y sociales alicantinos supone un lastre para el territorio y un agravio comparativo respecto a la provincia de Valencia, que a partir del próximo 7 de octubre estará conectada con la estación madrileña de Chamartín en menos de dos horas, lo que permitirá a sus viajeros beneficiarse de una mayor frecuencia horaria y de unos precios más asequibles.

El nuevo operador de trenes de Alta Velocidad low cost en España ha atribuido el retraso a dos motivos. Por un lado a la dilación de las obras de construcción del nuevo túnel de Chamartín-Atocha en Madrid que está acometiendo Adif, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias que depende del Ministerio de Fomento. Una circunstancia que ya llevó a la operadora a incumplir el objetivo de iniciar el servicio con Valencia el pasado 1 de julio, tal y como estaba previsto, con el consiguiente retraso para la conexión con Alicante.

El segundo motivo, según se indica desde Ouigo, es la necesidad de homologar el sistema de seguridad de los trenes específicos Alstom Euroduplex de dos alturas que se utilizarán entre Alicante y Madrid y que son diferentes de los de la línea entre València y Madrid. Ambas explicaciones no resultan satisfactorias, ya que las obras en el túnel Atocha-Chamartín parece que solo afectan al caso de la Alta Velocidad entre Madrid y Alicante y no entre València y Madrid. Con respecto a la seguridad de la vía es un argumento nuevo que hasta ahora no había aparecido pese a los sucesivos retrasos que sufre el AVElow cost en la provincia de Alicante.

600.000 viajeros de diferencia

La dirección de la compañía ha insistido en señalar que las dos líneas de Levante son diferentes y su planificación siempre ha priorizado en el tiempo la conexión Valencia-Madrid. Una decisión que margina a Alicante a pesar de superar en número de usuarios a los de la vecina provincia. De hecho, una vez superado el parón del covid, el número de viajeros alicantinos del AVE vuelve a situarse en 2,1 millones mientras que en Valencia son 1,5 millones. Una discriminación a la que se suma que la línea Alicante-Madrid se haya quedado fuera del plan de rebaja del 50% de los precios en la Alta Velocidad que el Gobierno central ha aplicado en muchas otras zonas. Entre ellas Castilla-León y Aragón.

Desde el Ministerio no se tiene en cuenta que el trayecto entre Madrid y Alicante, punto a punto, es el más demandado con más del 75% de los viajeros totales. El trayecto entre Madrid y Alicante, punto a punto, es el más demandado con un total de 1,7 millones de clientes que usaron esos servicios entre ambas ciudades. Llega a superar en determinados días los 7.000 viajeros. Los jueves y los viernes son los días de mayor demanda, lo que pone de manifiesto la conjunción de los tráficos por motivos profesionales, estudiantiles y de ocio vacacional de fin de semana.

Reacciones

Las reacciones en Alicante no se han hecho esperar y la preocupación y el malestar son compartidos por los empresarios que sospechan que Adif no quiere competencia de la empresa privada, a precios más bajos, en una de las líneas más rentables para la compañía ferroviaria, con 2,1 millones de pasajeros, que le generan importantes ingresos. Joaquín Pérez, presidente CEV Alicante, ha señalado que "Sin duda disponer de una línea de bajo coste será un aliciente para el turismo y para la movilidad de las personas, y por ello el retraso que estamos viendo es una mala noticia. Hay mucha expectación y tendrá mucha demanda. En la planeación siempre pueden surgir problemas, pero lo oportuno es que conozcamos cuanto antes una fecha cierta y realista sobre cuándo estará operativa esta opción". En este mismo sentido el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, ha calificado la nueva fecha de Ouigo como "otro palo más en la rueda. Es todo lo contrario de lo que necesita la provincia que es, precisamente, que mejoren las comunicaciones y se abaraten. En definitiva -ha subrayado Baño- otro jarro más de agua fría".

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, advierte de que el cambio de los AVE de Alicante-Madrid de la estación de Atocha a la de Chamartín, unido a las imprecisiones respecto a las fechas de implantación de los nuevos destinos, trae estas consecuencias. "Hace tres meses las low cost ya indicaron que mientras no se supiera los trenes de Alicante de dónde iban a salir y a dónde iban a llegar no podían vender billetes. Valencia lo tienen perfectamente definido porque no se toca la parada y salida de la estación de Atocha pero Alicante está padeciendo, de nuevo, una indecisión que yo interpreto como un castigo sistemático, o bien se trata de ignorar a la ciudad de Alicante, a pesar de que tenemos la línea más rentable de la Alta Velocidad española. Tanto económicamente como un número de pasajeros. Nos estamos jugando mucho turismo y muchos desplazamientos que sabemos perfectamente que se multiplican con los traslados low cost". Además, para Barcala "cada día que pasa sin disponer de este servicio ferroviario nos hace perder mucho y estamos perjudicando gravemente a la ciudad cuando, precisamente, nuestra apuesta es por la desestacionalización del turista y del visitante fuera de la temporada alta. Estar a dos horas y cuarto de Madrid facilita mucho recibir visitantes todos los fines de semana porque les resulta comodísimo y baratísimo", subraya el alcalde de Alicante.

También el alcalde de Benidorm y presidente provincial del PP, Toni Pérez, ha mostrado su enojo. «Nos encontramos ante un nuevo ninguneo a la provincia. Siempre le toca pagar los platos rotos a la provincia de Alicante y a los alicantinos. Estamos hartos y mientras el Gobierno de España vuelve a marginarnos nos encontramos con el mutismo absoluto de Ximo Puig y de sus socios», denuncia y lamenta Pérez.

La pandemia del covid también ha ido alterando la puesta en marcha de estos trenes low cost, que ya circulan entre Madrid y Barcelona y Madrid y València, y el subidón del precio de la energía eléctrica ha supuesto otro duro escollo para el sector. Queda por tanto muy lejos la intención inicial de ofrecer billetes por nueve euros para cubrir el trayecto en AVE entre Alicante y Madrid. Mientras tanto los precios más baratos se sitúan en 17,30 euros la ida.

Año 2007

Todas las líneas del AVE hacia Levante están dotadas del sistema de seguridad ERTMS. Pero los trenes de Ouigo, para parar en Atocha, tendrían que utilizar el tramo común con la línea de Andalucía, que era común en principio, y de momento siguen trabajando para adaptar el sistema de seguridad LZB de la línea de Andalucía. Pero mientras no dispongan del mismo tendrán que utilizar el nuevo trazado a Chamartín, sin parar en Atocha.

En cualquier caso, la necesidad de adaptar los sistemas de seguridad eran conocidos por las empresas privadas desde que en el año 2007 comenzaron las primeras conversaciones con el Ministerio de Fomento cuando se anunció la liberalización del servicio. Sin embargo no fue hasta septiembre de 2021 cuando se adjudicó, por 136 millones de euros, la adaptación de toda la línea Madrid-Andalucía al sistema ERTMS, al margen de otras obras complementarias que también están incluidas en el contrato.

OUIGO opera desde el 10 de mayo de 2021 con diez salidas diarias que enlazan Madrid, Barcelona, Zaragoza y Tarragona y, una vez que ponga en marcha la conexión con Alicante, continuará con Córdoba, Sevilla y Málaga hasta alcanzar las 30 salidas diarias. Esos son los planes que maneja la filial española de SNCF Voyageurs.

En estos momentos el primer operador de Alta Velocidad ferroviaria español, Iryo, todavía no se ha puesto en marcha y Avlo, la marca de Renfe, solo ofrece viajes entre Madrid y Barcelona y Madrid y Valencia. Esa es toda la oferta de los AVE de precios reducidos que hay en estos momentos en España.