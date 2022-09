Hasta medio año para ser atendido en la sanidad pública para una consulta de fisioterapia. Eso es lo que puede tener que esperar un paciente con un dolor crónico en un hospital de la provincia. Los fisioterapeutas aseguran que no hay suficientes profesionales y que la mayoría de los graduados acaban trabajando en la privada, lo que conlleva un perjuicio para los pacientes y cierta desigualdad, ya que solo pueden acceder a ella aquellos con la capacidad de costear el tratamiento.

Jorge Roses, coordinador del Departamento de Fisioterapia del Hospital de Elche, ha señalado que la lista de espera es alta en aquellos pacientes crónicos: "Los pacientes no demorables, los que salen de UCI, se ven máximo en un día; los urgentes, los postquirúrgicos, máximo en un mes; los preferentes, máximo en tres meses; y los ordinarios solo en el tiempo que queda, por lo que se van a tiempos muy largos que a veces llegan a los seis meses y pasan a ser patología crónica".

El motivo principal de este retraso es la falta de profesionales. "La recomendación de la OMS es de un fisioterapeuta por cada 1.000 habitantes. Es algo utópico, pero si lo tomamos de referencia tenemos 175 fisioterapeutas en la sanidad pública de la provincia cuando debería de haber 1.537. La diferencia es notable, hay un 10% de lo que recomienda la OMS", ha apuntado Roses.

El Departamento de Fisioterapia del Hospital de Elche es el pionero en esta especialidad en la Comunidad Valenciana. La lista de espera llega a ser mayor en otros hospitales. Rocío Chiva, coordinadora de Sanidad Pública del Colegio de Fisioterapia de la Comunidad Valenciana ha indicado que en la sanidad pública se atienden más casos urgentes: "Un esguince de tobillo, por ejemplo, puede llegar a una espera de ocho meses, por lo que ya se hace crónico. Cuando hay mucha lista de espera la gente que quiere recuperarse pronto acaba yendo a la privada".

Chiva ha remarcado las cifras aportadas por Roses y ha añadido que, mientras en la sanidad privada un fisioterapeuta tiene una hora con un paciente, en la sanidad pública se atiende a mucha gente en el mismo tiempo: "La mayoría de pacientes se va a un fisioterapeuta privado porque la lista de espera del público es muy alta. Si todo el mundo acudiera al público, el sistema se saturaría".

La coordinadora de Sanidad Pública del Colegio ha añadido que los problemas con los fisioterapeutas aumentarán por los cambios de hábitos de la población: "Cada vez hay más población que hace deporte y todas las lesiones relacionadas son cuestión de la fisioterapia, no de enfermería".

Problema histórico

Roses ha explicado que esta lista de espera se debe a que fisioterapia siempre ha estado infravalorada dentro de las especialidades sanitarias: "Como siempre hemos sido un verso libre de Sanidad, vinculados a Enfermería, hace que de más de 2.500 personas en nuestros hospital solo 18 seamos fisioterapeutas. Históricamente no hemos tenido cargos de gestión, siempre hemos estado vinculados a Enfermería que tiene mucho peso".

Sin embargo, Chiva ha realizado también autocrítica y ha señalado que la profesión "ya no es tan nueva" aunque está infravalorada: "Somos pocos y necesitamos más recursos. Tenemos que echarnos el mea culpa también, nos tenemos que movilizar más, aunque lo estamos empezando a hacer". Además, la coordinadora ha indicado que los fisioterapeutas privados se tienen que movilizar más porque "si no tienes resultados la gente no va".

El coordinador del Departamento de Fisioterapia de Elche ha indicado que la infrautilización de la fisioterapia por parte de la sanidad pública es un asunto histórico, aunque progresivamente va cambiando: "Desde 2012 y sobre todo desde el inicio de la pandemia se ha visto el papel fundamental de la fisioterapia. Antes no había investigación ni evidencia y no podíamos convencer a las administraciones. En el covid se ha actuado en pacientes UCI y eso ha puesto en valor el papel de la fisioterapia más allá del deporte. Estamos en fase de expansión, crecimiento y visualización, por eso hemos creado nuestra sociedad científica, como tienen otras profesiones".

Precisamente Roses, al estar al cargo del primer departamento de salud con un fisioterapeuta gestor, el de Elche, ha sido propuesto como el primer presidente de esta sociedad científica.