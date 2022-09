Compromís valora como "inaceptable" la respuesta que dio el Gobierno a una nueva petición del diputado de Compromís, Joan Baldoví, para conocer los resultados del estudio de las alternativas de trazado de la conexión de Alicante con el aeropuerto y Elche, lo que aumenta su retraso.

Desde la formación señalan que estaba previsto que estos estudios estuvieran terminados en febrero de este año y no es la primera vez que Baldoví pregunta por sus conclusiones: "Ya lo hicimos hace unos meses y ahora nos encontramos con la misma respuesta. Una respuesta inaceptable", ha valorado el portavoz del grupo municipal, Natxo Bellido.

"Nos preocupa mucho el retraso de los resultados de este estudio, porque parece que desde Madrid no tienen claro que la solución debe pasar por la actualización y recuperación del trazado de la variante de Torrellano. Desde Compromís, tal y como exige la ciudadanía alicantina en las últimas movilizaciones, no vamos a aceptar soluciones parciales, provisionales, que no resuelvan los grandes problemas que tenemos como ciudad y que son la liberación de las vías del tren en la fachada marítima y conectar un aeropuerto internacional que vergonzosamente sigue sin estar conectado por tren con nuestra ciudad. Exigimos poner en marcha la agenda del tren en Alicante", ha insistido Bellido.

Compromís ha animado al resto de partidos a apoyar estas reivindicaciones y apoyar a las plataformas y ciudadanía que están hartas de esperar las inversiones desde Madrid que nunca llegan, gobierne el PP o gobierne el PSOE.

Bellido ha instado "a toda la sociedad alicantina, a los partidos políticos y la sociedad civil a presionar para hacer valer la voz alicantina en Madrid y la Generalitat Valenciana y conseguir unas inversiones que generan riqueza y bienestar y nos hagan avanzar en los retos que tenemos como ciudad. La conexión con el aeropuerto, la ampliación del TRAM o las estaciones intermodales deben estar planificadas y aprobadas ya para poder ejecutarlas lo antes posible".