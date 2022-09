Educación cita a centenares de personas para cubrir una quincena de plazas

La Conselleria de Educación ha lanzado una convocatoria exprés a través de sms, citando a centenares de integrantes de antiguas bolsas, con el objetivo de cubrir una quincena de plazas de administrativos en la dirección territorial de Alicante y agilizar la gestión de las nóminas de los cerca de 28.500 docentes.

Año tras años las centrales sindicales vienen reclamando a los responsables educativos que incremente la plantilla de los funcionarios que atienden la gestión diaria de los trámites que derivan de una plantilla que ya suma 28.482 maestros y profesores de colegios e institutos de toda la provincia, y cuyo déficit genera también año tras año, demoras en el pago de las nóminas desde el primer mes del curso.

Con la intención de paliar este déficit, cientos de personas han recibido esta semana un sms en el que Educación les cita a un “acto telemático de difícil cobertura”.

Se trata de cubrir 16 puestos de auxiliar de gestión, nivel C2, para desempeñar el trabajo en la propia jefatura provincial de Alicante, en la calle Carratalá.

De hecho, en la mesa sectorial convocada por la dirección general antes del inicio del curso, se ha informado a los delegados sindicales de la decisión de “desdoblar las direcciones territoriales de Alicante y València para atender nóminas y Seguridad Social por un lado, y el resto de gestiones por otro.

Urgencia

Los responsables educativos tratan de parar el golpe y esperan contratar a estos administrativos por vía de urgencia para poder incrementar la plantilla de funcionarios que atienden estas gestiones, que afectan a la totalidad de los docentes y que resulta significativamente insuficiente año tras año.

La modalidad de la convocatoria, por el sistema de difícil cobertura y acudiendo a bolsas antiguas, responde según explican desde la conselleria a preguntas de este diario, a que son “plazas temporales de personal administrativo -auxiliares y administrativos- creadas por el procedimiento de acumulación de tareas”.

La normativa para este tipo de plazas por acumulación de tareas señala que su duración legal máxima es de nueve meses. Por este motivo “se cubren por bolsa y no con personal definitivo. Su función será principalmente atender la gestión de las nóminas y de altas del personal docente”, concretan desde el departamento que dirige la consellera, Raquel Tamarit.

La totalidad de los puestos que se muestran en cada uno de los sms enviados desde la dirección territorial contemplan efectivamente una jornada por acumulación de tareas y concretan que la fecha del contrato se extiende hasta el 31 de mayo del año próximo, 2023.

Sin penalización

El enlace al que se remite en el mismo sms también especifica que únicamente pueden solicitar estos puestos aquellas personas que han sido previamente seleccionadas a través del envío del mensaje, “receptores del sms”, precisan textualmente.

Para animar a los convocantes a que completen la solicitud telemática de las citadas plazas, para ejercer de administrativo en la propia sede de la dirección territorial, se añade un enlace en el que se concreta que como se trata de un acto de difícil cobertura “no hay penalización por no participar, sólo debe participar si está realmente interesado en los puestos”. Y que tampoco se verán excluidos de la bolsa si llegado el momento no les convence el puesto que les ofrecen.

Los sms se han enviado masivamente a personas que se apuntaron en su momento en bolsa para tratar de conseguir un puesto y dar clase de Formación Profesional, para lo que no era necesario contar con el master de Secundaria que acredita para impartir enseñanza.

El plazo que se da a los convocantes para rellenar online la solicitud de estos puestos y presentarla es este domingo 11 de septiembre hasta las 23:59 horas.

El sindicato CSIF, que pide este mismo refuerzo en la territorial de Castellón, insta que la reestructuración de las gestiones que atañen a los docentes se realicen “con la máxima celeridad” para poder disponer del personal suficiente y “evitar este curso los impagos de nóminas que se reproducen a partir de septiembre y afectan sobre todo a los que cubren bajas y vacantes”.