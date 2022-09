El grupo municipal de Compromís en Alicante llevará a pleno la elaboración de un plan y ordenanza especial de protección de todo el arbolado de la ciudad. Así lo ha afirmado este sábado a través de un comunicado el concejal Rafa Mas, quien ha señalado que "estamos hartos de las podas indiscriminadas, de que se talen o se proponga la tala de árboles por intereses económicos u otras razones". Como ejemplo de ello ha puesto las melias de la avenida de la Constitución, "de más de 30 años y que dan buena sombra, que se van a talar sin conocer los motivos".

A esto se añade, explica Mas, el "hartazgo" de ver que "se diseñen nuevas calles y paseos sin contar con arbolado", o de que se mantengan vacíos un gran número de alcorques de la ciudad. Y también, "de la caída constante de ramas y árboles, generando peligro a la ciudadanía por la falta de seguimiento y control municipal". El edil agrega, en esta línea, su malestar con que "no se haya plantado ni un árbol tras la aprobación plenaria, impulsada por Compromís, del plan Reforestalacant. En definitiva, hartos de que el gobierno municipal de Luis Barcala no adapte la ciudad al cambio climático".

Mas expone que "los árboles son imprescindibles para el mantenimiento de la biodiversidad, generar con confort climático, elemento necesario para garantizar la seguridad de las personas ante esta situación de cambio climático y son un sumidero natural de carbono". Asimismo, destaca que son "parte y testigo de nuestra historia, y a los mismos se asocian personas, lugares o hechos concretos". Por esta razón, apunta, "representan un valor patrimonial o un significado cultural propio, bien sea por su especie, antigüedad, forma, talla o simplemente porque debido a su ubicación forman parte de nuestras tradiciones, siendo conocidos y respetados por la comunidad".

Con todos estos argumentos, Compromís quiere impulsar en Alicante esta ordenanza, amparándose en la Ley 4/2006, de 19 de mayo, de la Generalitat, de Patrimonio Arbóreo Monumental de la Comunidad Valenciana. El objetivo es promover la conservación de este patrimonio natural y cultural del municipio, mediante la declaración de árboles monumentales de interés local, su catalogación, su protección y la difusión de los valores ligados a los mismos, no sólo ambientales, sino también educativos, culturales, sociales y económicos. Todo ello, señala Mas, en sintonía y encaje con la ordenanza actual de parques y jardines de la ciudad de Alicante, las normas generales en vigor de creación de espacios ajardinados, remodelaciones y plantación de arbolado, y el compromiso adoptado de cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, como la ciudad neutra en emisiones y plan Reforestalacant.

Mas insiste en que esta normativa "pondría límite a las talas y dejaría de considerarse los árboles como mobiliarios", y recuerda que "son un ser vivo de vital importancia para nuestro bienestar". El edil hace también hincapié en que "sin arbolado se pone en peligro la supervivencia de las aves que han sufrido una regresión muy importante", contraviniendo además normativas europea. "Por ello, pedimos al gobierno de Luis Barcala que, como mínimo, mientras se redacta la nueva ordenanza, cumpla con la actual legislación en materia de parques y jardines".