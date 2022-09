Las aulas de colegios e institutos en toda la provincia han recibido el primer día de clase a 2.000 alumnos más que el curso pasado. De 291.964 matriculados se ha pasado a 293.905, en su gran mayoría de Formación Profesional y Bachillerato, ya que el descenso de natalidad ha mermado las matrículas inferiores, pero para todos ellos la mascarilla ha quedado desterrada, a excepción únicamente de los que van en autobús escolar.

Al destierro de las mascarillas se suma el de los barracones del colegio Braçal de Muro, después de catorce sufridos años en aulas de hojalata. La propia director del centro público, Ruth Jordà, compara la situación como la de pasar de “un albergue a un hotel de cinco estrellas. “Es un día muy especial -añadió- siempre comentamos cuándo íbamos a tener el nuevo colegio y por fin lo tenemos. Todo el mundo tienen mucha ilusión, los padres, los maestros y los niños”.

Hemos pasado de un albergue a un hotel de cinco estrellas. Es un día muy especial Ruth Jordà - Directora colegio Braçal de Muro

Para estrenarlo, se decoró con la temática Disney y niños y profesores han ido el primer día disfrazados o con accesorios de personajes de las películas y series “para que los niños disfruten este inicio de curso y de una manera más especial", concluye la directora.

El debe

Pero no todo son alegrías en este arranque escolar. En el debe se sitúa la falta de profesores en una gran mayoría de los institutos, tanto de ESO como de FP. Uno solo de los institutos de la provincia, por poner un ejemplo, ha arrancado con hasta una docena de profesores de menos sobre la plantilla organizada.

La mitad son de Secundaria, bajas por enfermedad, situación que se repite en centenares de casos porque, como han denunciado los sindicatos, Educación no ha incluido todavía en las asignaciones de plazas la faltas de continuidad o por enfermedad comunicadas por los centros desde el 1 de septiembre, a la vuelta de las vacaciones.

Aunque tanto la consellera de Educación, Raquel Tamarit, como el secretario autonómico, Miguel Soler, han subrayado que frente a otras comunidades aquí han seguido aumentando el número de profesores incluso este curso, el déficit de docentes constatado el primer día de clase no se compensa en la provincia con las 337 plazas que han incrementado hasta los 28.482 maestros y profesores.

Si falta algún profesor, no es por falta de previsión, eso lo puedo asegurar Raquel Tamarit - Consellera de Educación

La consellera, que acudió a inaugurar el cuso a un centro en Valencia, defendió la política de su departamento al respecto: "Si falta algún profesor, no es por falta de previsión, eso lo puedo asegurar", afirma la responsable del Consell. E incluso ha aprovechado para asegurar que “a pesar de la caída de alumnado en Infantil y Primaria queremos profundizar en mejorar la calidad educativa a través de la estabilización y el aumento del profesorado".

Tras asegurar que el alumnado se ha encontrado “con plantillas prácticamente completas", y poner en valor que en la provincia ha aumentado este colectivo en un 1,2%, reuniendo el 45% del incremento global de 778 docentes en toda la Comunidad, Tamarit ha anunciado una normativa para consolidar el aumento de profesorado de los últimos cursos, que en muchos casos llega por la vía de planes de refuerzo.

Con el plan de estabilización de interinos que fija la ley Iceta, Educación prevé consolidar los cerca de 15.000 docentes en los que ha incrementado la plantillas desde 2015. Para poder conseguirlo, ha dicho, y seguir aumentando docentes “hará falta la elaboración de una nueva normativa que lo permita”.

Libros

La falta de profesores, constatada desde los propios centros educativos, se suma este primer día del curso e incluso se prevé que durante toda la semana, a la falta de libros de texto.

También son más las faltas de ejemplares en institutos que en colegios, pero mientras en los centros de Infantil y Primaria restan importancia a esta demora -que los representantes sindicales achacan al retraso en publicar los contenidos de los nuevos currículos que estrenan la ley educativa Lomloe en los cursos impares-, porque como señalan los directores, en la primera semana del curso se pude trabajar sin libros, en los centros de Secundaria lamentan profundamente no contar con los ejemplares que permitan iniciar con garantías el proyecto de centro.

Tamarit puntualiza que en el caso de que falten en algunos centros, se debe a “una materia muy concreta. Lo normal es que estén ya o, como muy tarde, la próxima semana. Se ha hecho un gran esfuerzo", subraya la consellera.

Comedor

Pero entre los déficits con que arranca el curso, lo que más angustiaba este lunes a las familias era saber si cuentan con beca de comedor. Educación publicaba este mismo lunes, sin que las familias hubieran podido organizarse de antemano, los beneficiarios que han llegado a obtener puntos que dan derecho a beca.

Lo que todavía no se conoce es la cantidad que corresponde a cada alumno según sus puntos, dato que para los padres no es menor, como señalan a este diario, porque va a ser lo que marque la decisión o no de dejar a sus hijos al comedor.

Hay familias que ya han indicado en sus centros que si no obtienen el 100% de la ayuda, es decir, los 4,25 euros del menú por día y niño, se llevarán a los alumnos a casa porque su nivel económico ha dado un bajón este año con respecto a la renta del anterior, que es la que computa para estas becas.

No obstante, la totalidad de los directores consultados afirman que conocen a las familias con niños matriculados y que, se sepan o no las cantidades de la beca, se permite a todos los alumnos que se queden a comer desde el primer día y ya posteriormente se arreglarán las cantidades a abonar por parte de sus familias.

Desde la conselleria también puntualizan al respecto que en ocho años de Gobierno del Botànic la inversión en comedores escolares ha aumentado un 43% y que eso ha supuesto también que el alumnado beneficiario haya subido un 75% en este tiempo.