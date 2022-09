En el primer intento, agua. El Ayuntamiento de Alicante tendrá que mejorar el proyecto del futuro parque inundable “Vía Parque”, proyectado para dar servicio a los barrios de Los Ángeles, San Agustín, Tómbola, Rabasa, Virgen del Remedio y Ciudad Jardín, si quiere optar a los fondos europeos que adjudica la Fundación Biodiversidad, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica. Así lo confirman fuentes del gobierno municipal.

A principios de año se supo que la empresa mixta municipal Aguas de Alicante asumiría el 25% del coste de la ejecución del futuro complejo inundable, que tiene un presupuesto de 9,4 millones de euros a desarrollar en cuatro años entre 2022 y 2025. La Junta de Gobierno Local dio luz verde en marzo al acuerdo, que también contempla que Aguas de Alicante afronte íntegramente el coste de la primera anualidad, que asciende a 314.128 euros.

La distribución presupuestaria del proyecto del complejo inundable Vía Parque prevé una inversión de 1,4 millones de euros en la segunda anualidad de 2023, 7,6 millones en 2024 y 15.343 euros en 2025. De estas cantidades, Aguas de Alicante tiene previsto asumir un total de 2,3 millones en los cuatro años de duración prevista de los trabajos: 314.128 euros este año; 367.155 el próximo; 1,6 millones en 2024 y 3.835 en 2025.

El órgano municipal de gobierno aprobó a mediados de diciembre de 2021 acogerse a la convocatoria de fondos europeos Next Generation gestionados por la Fundación Biodiversidad para la financiación de este proyecto con una subvención que podría llegar a los cuatro millones. Sin embargo, el primer intento no ha llegado a buen puerto.

Desde el gobierno municipal explican que el proyecto "logró buena valoración", pero "no la suficiente" para superar el corte y conseguir los fondos europeos. "Nos han dicho que tenemos que mejorar el proyecto apostando por una mayor biodiversidad y ampliando el consorcio a otras instituciones de la provincia de Alicante", según el concejal Toño Peral, responsable del área de Coordinación de Proyectos.

El Ayuntamiento tiene previsto ajustar el proyecto para concurrir a una nueva convocatoria, que se prevé que se impulse el próximo mes de octubre. "Nos quedamos cerca de conseguir los fondos a la primera, así que creemos que entraremos en la segunda convocatoria", añade el edil Peral.

Este nuevo proyecto de parque inundable en el entorno de Los Ángeles y Tómbola, que se situaría en la Vía Parque, entre la avenida de la Universidad y la avenida Novelda, plantea un depósito abierto para la infiltración, almacenamiento y laminación del agua pluvial. En la zona existen grandes captaciones que incorporan la escorrentía proveniente de las calles Virgen de los Lirios y avenida de la Universidad al colector, según el Ayuntamiento.

Se ejecutaría también, tal y como recoge la iniciativa inicial, un almacenamiento enterrado de agua residual para laminar los caudales unitarios, aumentando la capacidad del colector debajo de este punto y reduciendo la descongestión del barranco de las Ovejas. Estas obras se podrían integrar con el entorno generando nuevas zonas verdes y de esparcimiento de los vecinos finalizando la urbanización del Bulevar de Teulada, según el bipartito.

El Ayuntamiento enmarca el complejo inundable “Vía Parque” en el programa estratégico municipal "Alicante Circular y Verde", alineado con los objetivos estratégicos en el marco de la Agenda 2030.

Compromís reclama explicaciones

El portavoz municipal de Compromís, Natxo Bellido, ha asegurado estar "preocupado por un nuevo rechazo de Europa a un proyecto presentado por el Ayuntamiento", por lo que solicitan a los concejales de Coordinación de Proyectos y Medio Ambiente "que den explicaciones e informen de las correcciones del proyecto que van a realizar para poder optar en nuevas convocatorias de fondos europeos".

En este sentido, Bellido ha vuelto a "criticar la falta de planificación como uno de los grandes problemas de la gestión del PP de Barcala". "No dotaron este proyecto con presupuesto municipal y Europa no se fía del compromiso real de nuestro ayuntamiento. El PP no planifica y por eso han rechazado esta obra necesaria para urbanizar y generar un espacio de calidad ambiental en Vía Parque, entre los barrios de Tómbola y los Ángeles", ha añadido Bellido.