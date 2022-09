El retraso en la vacunación a los médicos de la sanidad privada afectó a 400 facultativos en la provincia de Alicante, que ahora reclamarán a Conselleria una indemnización por el retraso en la vacunación de covid. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha señalado en la sentencia, que ratifica la ya aplicada por el Contencioso-Administrativo, que hubo "discriminación" por parte de la Conselleria de Sanidad y que el retraso de casi dos meses fue "cuanto menos negligente".

El Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de la Comunidad Valenciana ha desestimado el recurso de la Conselleria de Sanidad y ha ratificado la condena por "vulnerar el derecho fundamental a la igualdad, a la vida y a la salud de los médicos en el ejercicio privado". La Sala ha destacado que hubo un retraso en el proceso de vacunación contra el covid de los facultativos privados.

El Colegio de Médicos de Alicante ha mostrado su satisfacción por la sentencia y ha indicado que iniciará un procedimiento de responsabilidad patrimonial de la Conselleria por daños morales y materiales para que se indemnice a los médicos afectados. El presidente de la institución, Hermann Schwarz, ha señalado que los médicos de la sanidad privada estuvieron expuestos a riesgos y que se vulneraron sus derechos fundamentales, como se indica en la sentencia, tanto los de aquellos que enfermaron como los que no. Además, ha apuntado que desde el Colegio ayudarán a interponer las demandas de responsabilidad patrimonial contra la Generalitat a sus colegiados.

Hermann Schwarz señala que los médicos privados estuvieron expuestos a riesgos, como se indica en la sentencia

La doctora María Isabel Moya, presidenta del Colegio de Médicos durante la pandemia, ha indicado que el objetivo de la asociación profesional fue, en todo momento, garantizar que los facultativos de la sanidad privada tuvieran los mismos derechos que los de la pública: "Intentamos establecer diálogos con Conselleria por el olvido a un sector que vulneró los derechos fundamentales de igualdad".

El TSJ ha desestimado el recurso interpuesto por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública contra el fallo que le condenó el pasado 13 de enero de 2022 por vulnerar el derecho fundamental a la igualdad, a la salud y a la vida de los médicos de ejercicio privado que no fueron vacunados de covid de igual forma y en las mismas condiciones que sus compañeros de la sanidad pública.

Varios facultativos contrajeron la enfermedad en el mes y medio de retraso de vacunación respecto a sus compañeros de la pública

El TSJ ha ratificado íntegramente la condena de lo Contencioso-Administrativo, tras el recurso del Colegio de Médicos de Alicante, y ha rechazado los motivos esgrimidos por la Conselleria en su demanda, destacando que "hubo un retraso, cuanto menos negligente, en la atención a los sanitarios de centros privados, retrasándoles la vacunación a pesar de la exposición a los mismos riesgos, lo que evidentemente les perjudicaba".

La sentencia se hará firme en 30 días siempre que la Conselleria no decida llevarla al Tribunal Supremo. Fuentes de Sanidad han señalado que estudiarán la ratificación de la sentencia y decidirán si la recurren. El abogado del Colegio de Médicos, Guillermo Llago, ha indicado que no cree que un recurso pueda tener recorrido después de que el TSJ haya ratificado la anterior sentencia. Llago, además, ha indicado que algunos de los médicos privados durante el lapso de tiempo en el que no se les vacunó estaban "desesperados y asustados porque estaban atendiendo en los hospitales a pacientes covid derivados de los hospitales públicos por la propia Conselleria".

El abogado ha indicado que, una vez sea firme, se llevará a cabo un procedimiento de responsabilidad patrimonial por daños morales, personales y materiales para que la Conselleria indemnice a los médicos colegiados afectados, a través de demandas individuales, cuyo proceso judicial asumirá la institución colegial. Se estima que podrán acogerse cerca de 400 médicos de la provincia.

Sin justificación

Los magistrados de la Sala han incidido en la sentencia en que el retraso en la vacunación "en modo alguno estaba justificado", teniendo en cuenta que existían normas y estrategias establecidas por las propias autoridades sanitarias para la atención de los sanitarios de primera línea, "sin diferencias de ninguna clase". La ratificación ha apuntado que "los riesgos para la vida y la salud eran igual tanto para unos como para otros, no entendiéndose de ninguna forma posible que a unos se les proporcionase la vacuna antes y a otros más tarde". Por esta razón, han advertido en el texto "cabe aceptar la vulneración de los derechos fundamentales".

La sentencia también ha destacado que los médicos de ejercicio privado no empezaron a ser vacunados hasta mediados de febrero de 2021, con casi dos meses de retraso frente a los médicos del sistema público, que comenzaron a principios de enero y a pesar del auto de medidas cautelarísimas que dictó el juzgado a petición del Colegio.

Del mismo modo, ha rechazado que la insuficiencia de vacunas que argumentó Conselleria sirva "de coartada para desatender a los sanitarios privados sometidos a los mismos riesgos que los sanitarios públicos".

Para la Sala, "no tiene ninguna justificación ni admite paliativos ni excusas la prioridad que se estableció en este caso en el tratamiento inmunizatorio en favor de los sanitarios públicos con perjuicio y detrimento de los privados". El texto de los magistrados ha dejado claro que "está más que justificada la invocación de la vulneración del derecho a la salud, e incluso la vida, por cuanto la exposición de los sanitarios a la infección de una enfermedad tan contagiosa y peligrosa para su integridad física".

La sentencia indica que no hay justificación ni admite paliativos ni excusas la prioridad de los sanitarios públicos sobre los privados

La sentencia, además, ha elogiado el valor de los médicos afectados y su trabajo "puesto que en todo momento han sido conscientes de que esa falta de medios y de vacunación podía tener graves consecuencias para su salud como así ha ocurrido, y a pesar de todo ello ese riesgo no les ha impedido ni les ha supuesto dejar de prestar un servicio apremiante para la población en momentos tan críticos".

El abogado del Colegio, Guillermo Llago, ha apuntado que la sentencia no tiene carácter ideológico y que desde el Colegio no hay una intención política, sino la defensa de los derechos de todos sus colegiados, con independencia de dónde ejerzan sus funciones profesionales. La entonces consellera de Sanidad, Ana Barceló, se escudó en un primer momento en que no se había solicitado la vacunación por parte de los facultativos privados y, posteriormente, en la falta de vacunas, aunque posteriormente rectificó sus palabras.

La sentencia del TSJ solo afecta a los médicos de la provincia de Alicante, ya que en Valencia no demandaron a la Conselleria y, en Castellón, decidieron retirar la acusación. Alicante es la primera provincia de España en la que se produce esta sentencia y solo en Cantabria hay en marcha un procedimiento abierto por este motivo.